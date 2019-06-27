Ставки снижают программы господдержки и спецпредложения от застройщиков: какой стала ипотека в Самаре в 2019 году, и почему ее стоит брать прямо сейчас

Ставки выросли - спрос не упал

Настоящий ипотечный бум Самара переживала в прошлом году: за год самарцы оформили на улучшение жилищных условий займов на сумму 58 млрд рублей. Это неудивительно - ставки на ипотеку буквально таяли, в том числе благодаря началу действия программы с государственной поддержкой. В начале 2019-го ставки незначительно выросли, однако, по словам экспертов и банковского сообщества, на ипотечном спросе этот никак не отразилось.

- За первые месяцы 2019 года в России было выдано уже 500 млрд рублей ипотеки. В Самаре ситуация сопоставимая. Спрос на ипотеку не может прекратиться просто потому, что это - до сих пор один из самых доступных инструментов, позволяющих улучшить жилищные условия. Очень маленькое количество семей может позволить себе такую крупную покупку без привлечения заемных средств. Сегодня ипотека - это уже не риск, это привычный, понятный продукт. На рынке есть много инструментов, которые позволяют защитить и банк, и заемщика, - объясняет тенденцию декан Инженерно-экономического факультета ФГБОУ ВО «СамГТУ», зав.кафедрой «Экономика промышленности и производственный менеджмент», д.э.н., доцент Лариса Ильина.

Сами банкиры отмечают: в прошлом году большое число жителей уже успели приобрести свою первую недвижимость или улучшить имеющееся жилье, однако для роста на рынке по-прежнему сохраняется значительный потенциал.

- По итогам января-апреля 2019 года мы заключили более 2 тысяч ипотечных сделок на общую сумму 3,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 37%. Жителей региона мы кредитуем по ставке от 9,7% - для всех категорий заемщиков. При том, что средневзвешенная ставка рынка по данным ЦБ в апреле составила 10,58%, - рассказывает управляющий директор по ипотеке ВТБ в Самарской области Екатерина Маклакова.

Схожие тенденции отмечают и в Сбербанке - здесь даже отметили прирост количества клиентов, но не такой, как в минувшем году. Здесь также произошло понижение ставок - 27 мая, на 0,6 процентных пунктов на новое и на 0,3 процентных пункта на готовое жилье.

Эксперты рассказали о самых выгодных программахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Каждый найдет свою ипотечную программу»

Что отличает сегодняшний рынок ипотеки, так это огромное количество разнообразных программ кредитования.

- Это действительно огромный выбор программ: совместные предложения с застройщиками, которые субсидируют процентную ставку и сегодня она составляет от 5,5%, специальное предложение для клиентов, которые покупают большие квартиры по сниженной ставке. Есть варианты для обладателей материнского сертификата, военной ипотеки. Существует программа «Люди дела» для клиентов из бюджетной сферы: учителей, полицейских, врачей и так далее. Мы рекомендуем каждому, кто задумался о покупке новой квартиры не ждать, а обратиться к менеджеру банка и подобрать вариант кредита, который может оказаться даже выгоднее, чем вы ожидаете, - говорит Екатерина Маклакова.

Подтверждает это наблюдение и менеджер по работе с партнерами жилищного кредитования Самарского отделения ПАО Сбербанк Владимир Балдук.

- Минимальная ставка в нашем банке - по программе субсидирования от застройщика, это 8,2%. Есть список компаний, которые предлагают купить жилье на таких условиях, его достаточно выгодно приобрести, - уточняет он.

А вот спрос на классическое рефинансирование ипотеки сегодня падает - все, кто хотел, воспользовались предложениями уже в прошлом году.

- Сейчас спросом пользуются варианты рефинансирования ипотеки с повышением суммы кредита, что позволяет получить займ сверх оплаты по ипотеке на любые потребительские цели, например, сделать ремонт или закрыть более дорогой автокредит, - отмечает Екатерина Маклакова.

Поддержка государства

Выгодно приобрести жилье в ипотеку в Самарской области могу семьи с двумя и боле детьми. Таким заёмщикам сегодня банки предлагают выгодные условия по программе с государственной поддержкой.

- Это обычная практика. С одной стороны, участвуя в таких программах, государство помогает банкам и застройщикам, регулируя экономику, с другой - обеспечивает социальную функцию и позволяет самым незащищенным категориям граждан обзавестись жильем, - говорит Лариса Ильина.

Екатерина Маклакова считает, что ипотека с государственной поддержкой – это тот драйвер, который еще проявит себя.

- Раньше ставка по госпрограмме была 6%, причем льготный период был ограничен и составлял максимум 8 лет. Сейчас условия изменились, соответственно, вырос и интерес к ней. В ВТБ мы предлагаем для семей с двумя и более детьми ставку 5% на весь срок кредитования. Также сейчас по этой программе можно рефинансировать кредит, полученный еще до рождения ребенка (действует для детей, появившихся на свет с 1 января 2018 года). Условия действуют на готовое и строящее жилье, которое было приобретено у юридических лиц. Это серьезная поддержка для молодых семей, - говорит она.

В Сбербанке отмечают, что также предлагают программу с господдержкой для молодых семей - ставка будет 6% на весь срок кредитования.

Ипотека: чего ждать

Говоря о перспективах ипотечного рынка, эксперты сошлись во мнении: снижение ставок в ближайшее время если и произойдет, то не такими быстрыми темпами. Наиболее оптимальный вариант – уже сейчас подобрать программу, которая учитывает все ваши потребности и претензии на льготы. Лариса Ильина считает, что будущее - за повышением первоначального взноса. В перспективе он может вырасти до 40%, что позволит также снизить ставки. Екатерина Маклакова отмечает, что в среднесрочной перспективе и по мере достижения целей по инфляции есть хорошие возможности для плавного снижения ставок на рынке, стачала до 9%, а затем - 8%. А Владимир Балдук отметил, что сегодня на рынке есть практически все возможности для того, чтобы решить свой жилищный вопрос. Главное, обратиться в банк и менеджер поможет понять, на какие льготы вы можете претендовать