«Оренбург» не будет играть на «Самара Арене» - от этого выиграют все: и клуб, и болельщики, и «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Оренбург» в новом сезоне будет играть дома. Переезда на «Самара Арену» не случится, команда остается на «Газовике». Это уже точно - губернатор Оренбургской области написал на своей странице в Instagram. И, знаете, это отличные новости. Нет, правда. Я, конечно, немного расстроен, не без этого, но все же от того, что «Оренбург» останется на «Газовике» в плюсе будут все. Пожалуй, кроме тех, кому принадлежит «Самара Арена» (а это не область и не «Крылья Советов»), и самых хардкорных фанатов РПЛ.

Кратко расскажу, из-за чего весь сыр-бор, если вы все это время жили отшельником где-то в Бузулукском бору. Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что «Оренбург» не будет играть на «Газовике» из-за того, что стадион не соответствует регламенту – не вмещает столько зрителей, сколько нужно для РПЛ. Раньше, впрочем, для РФС небольшой стадион команды проблемой не был.

После этого было много обсуждений, но позиция «Оренбурга» была однозначной – в Самару играть не поедем.

7-тысячный стадион «Газовик» в Оренбурге. Фото: ФК «Оренбург».

Почему, собственно, в Самару? Все просто, «Самара Арену» «Оренбург» заявил как запасную. Ну просто надо было какой-то стадион запасным заявить, а Самара ближе всего. Ни о каком переезде тогда и не думали.

В принципе, эксперты не очень-то верили, что «Оренбург» будет играть домашние игры на «Самара Арене», но в головы к футбольным чиновникам не залезешь – мало ли что они там придумают. Поэтому к решению проблемы подключились власти Оренбургской области. Они-то и отстояли право местной команды играть дома.

Понятно, что первые, кто выиграл от того, что «Оренбург» не переезжает на «Самара Арену» - непосредственно болельщики в этом городе. Тут и говорить нечего, все и так понятно, почему они рады, что их команда останется с ними.

«Оренбург» остается дома. Фото: ФК «Оренбург».

Второй победитель – сам клуб. Здесь тоже все предельно ясно. Даже в Оренбурге у команды не так много болельщиков. Маленький стадион клуб вообще не смущает только потому, что там нет аншлагов. 7-тысячного «Газовика» вполне хватает, чтобы вместить всех желающих. И это в родном городе. А теперь представьте, что было бы в Самаре? 40-тысячная «Самара Арена» всегда была бы пустой. Да, на матчи с ЦСКА или «Зенитом» трибуны бы заполнялись, а что было бы на играх с «Тамбовом», «Уфой», «Уралом»? Даже на играх «Крыльев» «Самара Арена» смотрелась уныло, когда приезжал кто-то не из грандов. А этих грандов в России не так уж много. Будем честны, самарский (и российский, за редким исключением) зритель в большинстве своем ходит не на свою команду, а на условный «Спартак». А зимой и вовсе не придет. Так что «Оренбург» был бы вынужден тратить большие деньги, чтобы играть на огромном пустом стадионе.

«Оренбургу» еще вредит его бледность. Я сейчас не про игру, в этом плане команда в порядке. А вот с медийным аспектом у «Оренбурга» беда. Клуб не зажигает в соцсетях, как «Енисей» или «Ростов», не делает движняка, как «Локомотив», не устраивает никаких запоминающихся акций. Даже дизайн формы, в которой команда играла в прошлом сезоне, всем уже давно набил оскомину. И чем цеплять новых фанатов? Тем более в другом городе.

Часто во время матчей «Крыльев» на трибунах зияют пустые места.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Кроме того, от того, что «Оренбург» не будет играть в Самаре, выиграют и «Крылья Советов». Все опять упирается в болельщиков. Давайте представим ситуацию, что «Оренбургу» все-таки запретили играть дома и он на сезон перебрался в Самару. Команды РПЛ в месяц играют по 1-2 игры дома и 1-2 в гостях. Т.е. «Самара Арена» в месяц принимет три-четыре матча – игры там будут каждую неделю или почти. Рядовой болельщик готов потратить на футбол определенную сумму в месяц. Народ в российской провинции не так богат, чтобы ходить на каждый матч. Две игры в месяц – это оптимально, но вот четыре, думаю, перебор.

Так вот, в апреле «Оренбург», согласно уже опубликованному календарю, принимает «Краснодар», «Урал» и ЦСКА, а «Крылья» - «Ростов». Многие болельщики просто махнут рукой на «КС» и пойдут смотреть, как «Оренбург» бодается с «быками» и/или «армейцами». Тем более, если команда Владимира Федотова будет, как в прошлом сезоне, выше в турнирной таблице. Зачем идти на команду, которая тебя расстраивает, когда можно потратить деньги, чтобы посмотреть, например, битву за еврокубки? А зимой или в марте? Многие просто не захотят мерзнуть на трибунах и решат сэкономить на футболе. Один матч – это максимум. А тут в середине марта «Оренбург» принимает «Спартак»… В этом случае трибуны на матчах «Крыльев» серьезно поредеют.

Вряд ли на 40-тысячной арене в Самаре будет аншлаг хотя бы на одной игре «Оренбурга» не с командой из топ-4.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Ну и наконец – выигрывает от того, что «Оренбург» остается дома, «Самара Арена». Какими становятся поля в России в октябре-марте, мы все знаем. А что будет с газоном, если в не самом простом нашем климате играть на нем каждую неделю? А если погода преподнесет еще какие-то сюрпризы? Нет, две команды для «Самара Арены» - это слишком душно.

Можно, конечно, вспомнить, что на «Ростов Арене» со следующего сезона будут играть две команды – «Ростов» и песчанокопская «Чайка». Но это Ростов. В Самаре с климатом все иначе. В прошлом сезоне во время зимней паузы то и дело ходили разговоры, что «Крылья» начнут весеннюю часть на искусственном покрытии «Металлурга», потому что поле «Самара Арены» просто не успели привести в надлежащий вид. В итоге начали все-таки на «Самара Арене». Но что случится с газоном, когда в марте его будут вспахивать каждую неделю?

В общем, каждый должен играть у себя дома при своих трибунах. И хорошо, что «Оренбург» все-таки остался на «Газовике». От этого выиграли все.