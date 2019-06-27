И за что платить? Почему коммерческие перевозчики решили "обобрать" самарцев и кому это выгодно

Скажите ФАС

Недавно стало известно, что с 1 июля проезд в коммерческом транспорте (маршрутках) подорожает до 35 рублей. Эта новость горожан взбудоражила: последний раз проезд в общественном транспорте уже дорожал с 1 января 2019 года. Тогда стоимость билета в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро выросла до 28 рублей. А цена проезда в коммерческих маршрутках - до 30 рублей. Видно, собственникам показалось, что этого мало.

В департаменте транспорта сразу объяснили: речь идет о нерегулируемых тарифах, исключительно на коммерческие перевозки. Повышать стоимость проезда в общественном муниципальном транспорте в этом году не будут. Заместитель руководителя Департамента транспорта мэрии Александр Ерополов поделился с журналистом КП-Самара своим мнением, касательно подорожавших перевозок.

- Это тариф, который образуется на рынке перевозок - как цена на авиабилеты, на такси. Федеральная антимонопольная служба вправе сама, без дополнительных обращений, выйти и сделать проверку, если видит такие вещи. И вполне возможно, что она усмотрит нарушения антимонопольного законодательства в этой ситуации. Просто у нас разные задачи. Наша цель - сделать так, чтобы транспорт ходил.

Жителей предупреждают: стоимость проезда вырастет во всем коммерческом транспорте. Это любые маршрутки, где не действуют льготы.

Напомним, что сейчас жители создали петицию с просьбой проверить законность повышения тарифов. В ФАС обещал обратиться и депутат Александр Хинштейн, от лица избирателей.

А так ли это плохо?

Любое подорожание - потенциальный повод для недовольства. Вот только на самарском рынке, как считают некоторые транспортные эксперты, такие решения могут напротив знаменовать борьюу с коммерческим транспортом. Правда, пока какую-то одностороннюю. С одной стороны, пусть маршрутки стоят столько, сколько им хочется. Главное, чтобы у жителей был выбор. Хотят - едут за 100 рублей на гремящем костьми "пазике". Не хотят - дожидаются трамвая или троллейбуса, садятся в автобус. И передвигаются по городу по муниципальному тарифу. Но что получается сейчас?

А получается так: доехать из любой точки А в любую точку Б на муниципальном транспорте практически невозможно. На транспортной карте Самары слишком много белых пятен. Возьмем пресловутую 261-ую, которая ходит от завода ЭКРАН до речного вокзала. Ни один муниципальный автобус такой путь не повторит. Можно доехать на троллейбусе, пересесть на трамвай - но это все равно не до конечной. Еще можно попробовать дождаться 61-го автобуса, но - несмотря на заверения дептранспорта в наличии на линии больших низкопольных автобусов - автору сего текста они так и не попадались. А трястись по жаре в пазике, где водитель одной рукой крутит руль, а второй прикладывает вашу транспортную карту к терминалу и еще успевает по телефону поговорить (Господи, чем он его держит!) - тоже мало приятного.

Еще одна проблема - маршрутки на том же проспекте Кирова создают проблему для движения троллейбусов. Они собирают под носом у водителей пассажиров, общественный муниципальный транспорт меньше зарабатывает - промежутки ожидания увеличиваются.

Решить вопрос может создание выделенных полос для общественного транспорта, который сейчас прорабатывают в Совете при дептрансе. Но на проспекте Кирова и так узкая дорога.

Вот и выходит, что жителям, поднимая цену до 35 рублей, просто выкручивают руки: все равно, мол, выбора нет. Хочешь от проспекта Кирова до Первомайской на набережной домчаться быстрее и на работу не опоздать - выложишь кровные как миленькая.

Кому нужен этот крюк?

Еще одна новость с полей коммерческого транспорта: с сегодняшнего дня с улиц города исчез маршрут №206. Дублировать его должен 261 маршрут. На нем даже обещают добавить автобусов, чтобы интервал, несмотря на круг, который будет делать автобус, остался прежним - 10 минут. На деле пока маршрутки №261 едут прямо по пр. Кирова, как и раньше. Часть заворачивает как положено. Разобраться, в какой момент и что именно решит водитель невозможно. В Департаменте транспорта советуют жаловаться, причем, запоминать имя и номер машины нерадивого водителя. Обещают требовать адресного инструктажа. Но дело в том, что сама идея с объездом нравится далеко не всем.

Мои коллеги, которые живут около Ипподрома, - в шоке. У них путь на работу удлинился минимум на 15 минут. Крюк, пробки. Мало приятного. А пробовали ли вы уехать на 261-м с набережной вечером, летом? Круги ада покажутся легкой прогулкой, поверьте.

Кстати, все тот же Александр Ерополов не исключил, что 261 маршрутка может стать муниципальной. Но это явно вопрос не ближайшего времени. Хотя, если бы чиновники, принимающие решения, хоть раз, прогулявшись по набережнй, попытались бы уехать в летний зной на ней в сторону окраин города, уже завтра на линии работали бы исключительно большие автобусы с кондиционерами.

А пока есть метро и трамваи. И я думаю, что большинство пользователей общественного транспорта в Самаре меня поддержат: если они ходят с вашим домом, считайте, вытянули счастливый билет в общественно-транспортной лотерее.

А каких маршрутов общественного транспорта не хватает вам? Где бы вы еще пустили муниципальные автобусы? А какие маршрутки нужно убрать?