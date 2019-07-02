Перед игрою все равны: В Самаре открыли первую инклюзивную детскую площадку

«Здесь всем будет комфортно»

10-летняя Анечка в своей коляске подъезжает к песочнице и начинает радостно пересыпать песок из одной ладошки в другую. Рядом улыбается мама девочки: малышка счастлива, что еще нужно родителям? Здесь, на новой детской площадке, которая открылась в сквере на ул. Стара- Загора, рядом с Храмом Трех Святитетелей, все устроено так, чтобы все ребята чувствовали себя комфортно: на горку можно заехать на коляске, песочницы расположены на разных уровнях – для тех, кто может в нее залезть и тех, кто может только подъехать или подойти, специальные качели - гнезда, безопасное мягкое покрытие, чтобы малышам было удобно и ходить, и ездить.

Новая детская площадка равных возможностейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре это первая инклюзивная детская площадка. Подарил ее городу Самарский хлебозавод №5, при поддержке ГК «Каравай» из Санкт - Петербурга. Сначала открыть инклюзивное пространство планировали в парке им. Гагарина, но потом появилось другое решение.

Родителям понравилась новая площадкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Можно ли представить своё детство без горок, качелей, каруселей? – Нет. Детство должно быть у каждого ребенка! И ведь именно через игру дети познают мир, раскрываются, находят друзей. В выборе оборудования и игровых комплексов принимали участие родители, поэтому надеемся, что она принесет много пользы и радости. Преодолевая преграды и достигая цели, радуются все, даже дети. А мы взрослые, должны создать условия для достижения этих целей. Это уже четвертая площадка, которую мы открываем, но первая инклюзивная. Место для строительства выбирали очень тщательно и пришли к мнению, что она должна появиться на территории единственного в Самаре инклюзивного садика «Жемчужинка». Сейчас здесь уже занимаются и играют много детей, всем нравится, отзывы очень позитивные, - рассказал операционный директор Самарского хлебозавода №5 Владимир Кондратьев.

Ребята рисовали и общались между собойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители особых детей подарку очень рады, ведь они специально приезжают в детский центр со всего города, чтобы получить возможность позаниматься с лучшими педагогами. Теперь дети смогут развиваться через игру. В «Жемчужинке» работают с детьми с ДЦП, ментальными расстройствами и аутистического спектра. Во время занятий они приобретают социальные навыки, у них улучшается мелкая моторика, они становятся более социализированы. И здесь, в парке, очень не хватало площадки, куда можно просто прийти для того, чтобы поиграть.

Организаторы надеются, что дети будут играть здесь вместеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На открытии площадки побывала глава города Елена Лапушкина. Она поблагодарила хлебозавод за внимание к такой важной теме, как инклюзия и пожелала ребятам хорошо проводить время на новой площадке, находить здесь новых друзей и получать удовольствие от жизни.

Вклад в создание детской площадки внесли все покупатели продукции хлебозавода: один рубль с продажи каждого батона торговой марки «Семейные традиции» идет на реализацию проекта «Строим детям». Так каждый житель Самарской области может в строительстве новых социальных объектов.

На открытии площадки детвору встречали Роза Барбоскина и Гонщик из "Щенячьего патруля"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Для нас очень важно появление подобной детской площадки именно здесь, около этого нашего детского сада. Именно в этом районе сосредоточено большинство коррекционных центров, общественных организаций для инвалидов, кружков. Мы седьмой год в садике занимаемся с детьми с особенностями здоровья, здесь работают лучшие педагоги. И этот подарок от Самарского хлебозавода №5 станет еще одним шагом к созданию настоящей инклюзивной среды в нашем городе, - говорит протоирей, настоятель Храма в Честь Трех Святителей Алексей Гладун.

Преподаватель центра Елена Канонерова тоже считает, что лучшего подарка, чем площадка, сложно было придумать.

- Это долгожданное открытие. Здесь детям будет очень интересно заниматься, проводить время. И для нас, преподавателей, это огромное подспорье. А самое главное - все дети будут играть здесь вместе. Это – настоящая вовлеченность, настоящее пространство равных возможностей. И шаг к тому, чтобы наш мир становился дружелюбнее и более понимающим, - говорит она.

Новая площадка появилась благодаря каждому жителю СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

СПРАВКА КП

Проект «Строим детям» от Самарского хлебозавода №5 социальный. Один рубль с продажи каждого батона «Семейные традиции» идет на строительство детских площадок. И с 2016 года в Самаре уже появились три классических спортивно-игровых площадки, а теперь открылась и первая инклюзивная.