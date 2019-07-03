2019-07-03T10:09:12+03:00
Общество

Производство на "АвтоВАЗе" остановили из-за несогласия производителя с ростом цен на комплектующие

Об этом сообщили в "Автокомпоненте". Договориться компаниям помогут главы Самарской и Нижегородской областей, которые уже провели переговоры
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Производство остановили на неизвестный срокПроизводство остановили на неизвестный срок
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Стала известна позиция поставщика комплектующих, на чью недобросовестность вчера пожаловался "АвтоВАЗ", объясняя остановку контейнеров по сборке авто в Тольятти и Ижевске. Как рассказала руководитель пресс-службы "Автокомпонент", ситуация не стала неожиданной.

- Это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены. Переговоры о согласовании нового уровня цен ведутся с октября 2018 года. Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа, - объяснила собеседница "КП-Самара".

Спорную ситуацию уже обсудили губернаторы Самарской и Нижегородской областей. Дмитрий Азаров и Глеб Никитин встретились накануне форума "Производительность 360". В пресс-службе правительства региона сообщили, что стороны намерены немедленно подключиться к урегулированию вопроса.

Как пресс-служба АвтоВАЗа, так и представители "Автокомпонента" уверяют, что сейчас делается все возможное, чтобы решить вопрос и возобновить поставки, а также запустить линии по сборке авто, чтобы не создать дефицита машин в дилерских центрах.

Напомним, что вчера вечером крупнейший российский производитель авто объявил об остановке производства на площадках в Тольятти и Ижевске. Пока сроки возобновления работы не называются. АвтоВАЗ намерен взыскать неустойку за срыв поставок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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