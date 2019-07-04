2019-07-04T17:41:03+03:00
Общество

«Забыл имена детей в суде»: многодетного тольяттинца, обвиняемого в изнасиловании проститутки, оставили в СИЗО на 3 месяца

Судебный процесс по делу Руслана Елисеева, который вляпался в неприятную историю на юге, стартует 16 июля и пройдет в закрытом режиме
Михаил ГОРЮНОВ
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Руслан Елисеев попал в поле зрения правоохранителей после отдыха в ГеленджикеРуслан Елисеев попал в поле зрения правоохранителей после отдыха в ГеленджикеФото: соцсети
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35-летний Руслан Елисеев из Тольятти готовится предстать перед судом. Мужчину обвиняют в изнасиловании 30-летней проститутки из Геленджика по имени Марина. Именно служители Фемиды с родины жертвы и будут рассматривать это скандальное дело.

Как стало известно корреспонденту «КП-Самара», на днях решался вопрос о судьбе Елисеева на период судебного следствия. Меру пресечения ему не изменили — мужчина остается в СИЗО.

— 25 июля суд продлил ему арест еще на три месяца. Первое заседание суда для рассмотрения дела по существу будет 16 июля. Процесс закрытый, — рассказала samara.kp.ru юрист всероссийского форума секс-работниц Дарина Иванченко, которая помогала потерпевшей привлечь своего обидчика к ответственности.

Руслан в свою очередь хотел, чтобы его выпустили из СИЗО на время судебного процесса.

— Он просил судью отпустить его под подписку о невыезде. Что-то говорил про своих детей. судья попросил его назвать их дни рождения, но тот не смог этого сделать. Больше вопросов не было, — объяснила Иванченко.

Напомним, что преступление, которое вменяют жителю Автограда, было совершено вечером 14 июня 2018 года. Руслан отдыхал на юге, решил развлечься и по объявлению нашел Марину, готовую за две с половиной тысячи в час вступить в интимную связь с «заказчиком».

Фото из материалов дела

Фото из материалов дела

По версии следствия, в квартире девушки, где состоялась встреча, между парой произошла ссора, закончившийся тем, что мужчина, получив оплаченные услуги, избил Марину и изнасиловал ее.

— Сказав, что секс будет, он совершил насильственный половой акт в извращенной форме... против моей воли. Сопротивляясь, с целью прекращения преступных действий, я царапала его тело и укусила его в области паха, — следует из показаний потерпевшей. — Продолжала с ним бороться и пыталась оттащить его в сторону входной двери, однако он продолжал бить меня по лицу.

Пострадавшая спустя несколько дней узнала, что забеременела и была вынуждена сделать аборт. Привлечь Елисеева к ответственности у нее получилось не сразу. Правоохранители, видимо, учитывая сферу деятельности заявительницы, тянули с принятием процессуального решения и отказывали ей. Дело возбудили лишь спустя 10 месяцев после случившегося, после в том числе и омбудсмена Татьяны Москальковой. Подозреваемый тогда уже уехал в родной город, где его и задержали.

Задержали мужчину в родном Тольятти Фото: соцсети

Задержали мужчину в родном ТольяттиФото: соцсети

Друзья Руслана Елисеева сомневаются, что он на такое способен.

— Возможно, он просто попался на развод очередной Шурыгиной. Давайте дождемся суда и уже тогда будем делать выводы. Он нормальный парень со своими причудами. Не под дулом пистолета она с ним связь вступила, может денег не заплатил, потому что не отработала, а она и обиделась, — делится Ольга (имя изменено), знакомая обвиняемого.

Сейчас подсудимому вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Марина и ее защитники по ходу процесса будут настаивать на том, чтобы действия Елисеева квалифицировали по части 3 статьи 131 УК РФ — как изнасилование, повлекшее тяжкие последствия, а точнее — беременность. Сам Руслан планирует отстаивать свою позицию, согласно которой, их конфликт был обоюдным. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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После преступления 31-летняя потерпевшая забеременела и сделала аборт, уголовное дело против Руслана Елисеева отказывались возбуждать несколько месяцев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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