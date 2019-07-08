Поющий губернатор, барды с мячом и неформат на Гитаре: как в Самаре прошел Грушинский фестиваль - 2019

Под Самарой прошел уже 46-й Грушинский фестиваль - традиционный слет любителей авторской песни, на котором выбирают лучших исполнителей, которые получают путевку в творческую жизнь. Пока фестивальщики понемногу выбираются из своих палаток в лесу в городскую цивилизацию, отсыпаются и вытрясают из палаток заблудших муравьев, мы вспоминаем, чем запомнилось главное мероприятие из мира авторской песни в этом году.

На фестивале было много физических активностейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день Грушинского фестиваля на поляну приехали почти 7 тысяч человек. К концерту на Гитаре собралось больше 23 тыс. Цифры не рекордные, но и не маленькие. На главных концертах было не протолкнуться, гора в предпоследний вечер сияла огнями как и положено. С атмосферой по оценкам большинства посетителей все также было в порядке: в палаточных лагерях варили на костре гречку с тушенкой и пели под гитару. Самые активные поклонники песен селились поближе к поляне, любители тишины и спокойствия вставали у Волги. Настроение в этом году нисколько не исполнил даже дождь: он собирался всю субботу, но видимо коллективное нежелание всех гостей поляны удерживало его до последнего. Поэтому с неба немного капало только поздней ночью. Традиция - ну не бывает Грушинского без дождя.

Конечно, к своему 46-летию Грушинский серьезно подрос. Сегодня сюда можно приезжать с пустыми руками (но с полным кошельком): на рынке плов от 150 рублей, в столовой почти за эти деньги комплексный обед. За 150 рублей - полноценный душ, за 150-200 вязанка дров. Но можно и по старинке: для костра набрать сухостоя (за это лес только спасибо скажет), плов делать на огне (рядом обязательно бутылка воды), спуститься пешком по лестнице, помыть голову под проточной артезианской ... Пожалуй, все-таки еще больше половины участников приезжают сюда именно за этим.

Грушинское трио исполнили самые известные авторские песни Окуджавы, Визбора и других поэтов

- Конечно, фестиваль меняется. Мы не можем оставаться глухими к требованиям времени. У нас появился банкомат, есть комфортные домики, рынок полноценный. Но мы обязаны оставить возможности для людей, которые хотят пожить в полевых условиях. Много тысяч людей "за" это. Но самое главное, что нужно для нашего фестиваля, это песня, это творчество. И пока к нам будут приезжать качественные, хорошие авторы, фестиваль будет жить, - поделился мнением представитель оргкомитета, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Алексей Кортнев наградил победителейФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Жесткий бардовский футбол

В этом году снова одним из центральных спортивных событий стал футбольный матч между ветеранами "Крыльев Советов" и "Сборной бардов". В нее вошли и исполнители, и представители оргкомитета. Большая скамейка запасных и молодость играли на стороне "хозяев" поля, но ветераны смогли вырвать победу на серии пенальти.

Барды весь матч "давили" ветерановФото: Евгений КОТМЫШЕВ

За "Крылья" сыграли ветераны, в том числе и Валерьян Панфилов. Он рассказал, что обыграть соперника было непросто.

- Хорошо, что такие матчи проходят на крупных фестивалях. Это популяризация хорошего спорта, - рассказал он журналисту "КП-Самара".

Кстати, комментатором матча был известный шоумен, ведущий "Матч ТВ" Сергей Белоголовцев. С ним с удовольствием фотографировались гости фестиваля. Он также почитал стихи на сцене "Квартира" - вместе с Алексеем Кортневым, Ромарио и Павлом Пиковским.

А комментировал матч известный шоумен Сергей Белоголовцев, который потом еще и почитал стихи на "Квартире"Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Лидер группы "Несчастный случай" награждал победителей футбольного матча. Как он пошутил, вместо губернатора. Дмитрий Азаров на Грушинский приехал чуть позже. А днем пришлось поработать лицом известному певцу - как раз перед свои концертом на Главной эстраде. С Кортневым поклонники тоже радостно фотографировались и даже вели беседы. А он признался, что на Грушинском - первый раз. Но теперь мечтает привезти сюда своего друга Максима Леонидова.

Песня о друге от губернатора

Дмитрий Азаров на фестивале появился, это уже становится хорошей традицией. Он сказал, что гора - это душа Грушинского фестиваля и она светится. А затем вместе с Грушинским трио спел песню Высоцкого "Если друг оказался вдруг". Зрители уверены, что слышали голос губернатора отчетливо. Пел хорошо.

Почетным гостем фестиваля стал Алексей КортневФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Неформат" на гитаре

Темой для обсуждения стал "неформат" на горе. В этом обвинили Кортнева. Мол, что это такое - в песне "Снежинка" есть неприличные слова! А Ромарио и вовсе обратился к горе с призывом повторять слова песни про "не секс в большом городе".

Разговор, стоит сказать, старый и традиционный. Еще в прошлом году Александр Городницкий рассказал "КП-Самара", что попсовое исполнение, когда инструмент заглушает слова, делая их неотчетливыми и неважными, убивает авторскую песню как таковую. Этот "вирус" цепляет многих молодых исполнителей.

Ну и среди поклонников Грушинского тоже есть полярные мнения о том, кого можно, а кого нельзя приглашать на главный концерт на "горе". Некоторые считают, что здесь место только традиционным исполнителям, другие считают, что нужно потрафить как можно более широкой аудитории.

- Гора - это особое место, намоленное нами за десятки лет. Лично для меня она сродни алтарю... И Кортнев со своими песнями в концерт горы не вписался, - делится своим мнением Елена Гритчина.

- Лучше поговорить о вкусах фломастеров разных цветов. Ну и Вам желаю воспринимать с должной мерой иронии и фантазии, а не буквально тексты, - отвечает ей и другим комментаторам Александр Федулов.

Рок-н-ролл на стульях

Для Алексея Кортнева было не слишком привычно петь перед сидящим "залом"Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Концерт Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова (Частный случай) для многих стал долгожданным событием. Хотя было непривычно видеть, как под заводные песни коллектива слушатели задумчиво сидят на стульях. Под "Мы познакомились с тобой" и другие известные хиты кто-то вставал, кто-то начинал елозить прямо на сидушках- такой вот рок-н-ролл на стульях. С другой стороны, разве это не свобода самовыражения?

Не обошлось и без "Снежинки" - правда, пародия на бардовскую песню зашла не всем. А на "горе" на нее ответил Олег Митяев.

Олег Митяев ответил на все усмешки над бардами. Фото: Павел Царь

Экология души от Митяева

"Дитя Грушинского фестиваля", известный автор-исполнитель поделился своей новой композицией, в которой назвал бардов остатками экологии души и попросил их не обижать:

- Где же нам еще сегодня правду петь, на планете с гаджетами разными… вот и убегают, кто устал терпеть, в синий лес тропиночками разными... - такие слова прозвучали во втором куплете. А на пресс-конференции исполнитель заявил, что для него главное - что фестиваль все-таки проходит.

А еще Олег Митяев предложил стимулировать написание песен о Самаре.

Олег Митяев. Выступление на Гитаре XLVI Грушинского фестиваля. 6.07.2019 г..Олег Митяев. Выступление на Гитаре XLVI Грушинского фестиваля. 6.07.2019 г. Фрагмент прямой трансляции. В концерте принимают участие Леонид Марголин и Родион Марченко.

- Небольшое вознаграждение и все 200 бардов, которые приехали, все бы привезли песни о вашем городе. Мне кажется об этом стоит подумать, - заключил бард.

Только цифры

23 тысячи человек посетили Грушинский фестиваль -2019 в Самарской области

Более 200 бардов приняли участие в конкурсных прослушиваниях и выступлениях

15 сцен работало на Мастрюковской поляне

332 заявки подали на конкурс в 2019 году

Чем удивил Грушинский - 2019

- Высоцкий настоящего американца. Необычное исполнение композиции "Ах милый Ваня, я гуляю по Парижу" услышали зрители концерта на Гитаре от американского гостя фестиваля. Мегкое " И ты бы Ваня у них был Ванья" заставило всех улыбнуться.

- Радужный воздушный шар появился буквально из ниоткуда в пятницу вечером и украшал поляну всю субботу. Легенда гласит, что на нем можно было покататься, но среди знакомых журналиста КП-Самара это не удалось никому.

- Проверка на алкоголь с помощью ... металлодетектора. "Гору" перед концертом на Гитаре уже не первый раз объявляют территорией без алкоголя. И если в прошлом году каждого посетителя внимательно досматривали, заглядывая в пакеты и под куртки, в этом полицейских было немного. Поэтому они решили проверять всех металлодетектором, предварительно попросив на проходе поднять руки. Кстати, любителей авторской песни с детьми пропускали просто так.

- Концертами на рынке. Рыночная зона постепенно превращается еще в одну сцену фестиваля. На Грушинском собираются поклонники различных музыкальных стилей, поэтому здесь можно услышать и традиционные авторские песни, и рок-н-ролл, и даже практически рэп, особенно на экспериментальных сценах. И уже второй год отдельной площадкой для рок и панк групп становится площадка рыночных кафе и это привлекает на фестиваль новых зрителей.

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