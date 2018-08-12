2018-08-13T00:09:10+03:00
Общество

Попса убивает авторскую песню: известный поэт Александр Городницкий считает, что жанр губит отсутствие смысла в стихах

Один из основоположников жанра авторской песни в России на 45-м Грушинском фестивале поделился своими мыслями о будущем фестиваля и бардовского движения в России
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александр Городницкий - почетный гость фестиваля на протяжении всего времени его работыАлександр Городницкий - почетный гость фестиваля на протяжении всего времени его работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области прошел 45-й юбилейный Грушинский фестиваль, собравший на одной поляне более 27 тысяч гостей - только по официальным подсчетам. Но как "зафиксируешь" полное число людей, которые приезжают на фестивальную поляну на электричках, машинах, лодках, встают лагерями по всему лесу? Пятьдесят лет назад друзья погибшего на реке Уде студента Валерия Грушина, который бросился спасать детей не думая о себе. впервые собрались, чтобы вспомнить о нем. Они пели песни, выбрали победителя этой дружеской вечеринки. На следующий год на фестиваль приехало уже вдвое больше народу, потом - еще больше.

Фестиваль собирает гостей со всей страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фестиваль собирает гостей со всей страныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году любителей авторской песни ждало множество сюрпризов. Все самые любимые барды, новые имена. Фестиваль посетил и известный автор стихов, которые легли в основу песен - основоположников жанра. Поэт, написавший об "атлантах, которые держат небо", рассказал, что этот праздник песни не случайно так полюбился самарцам.

- Это самый декмократичный и народный фестиваль в мире. Это праздник свободной песни, люди приезжают сюда за общением, новыми встречами. Это все происходит в сердце России, на берегу Волги. Мы говорим о патриотизме: вы приезжайте сюда, посмотрите на людей, которые практически на последние деньги приезжают сюда, чтобы выступить, чтобы рассказать о том, чем дорожат. Если сюда приезжает семья, то дети будут ездить на фестиваль и еще своих детей возить. И этот праздник растет и крепнет. И все попытки расколоть фестиваль - это попытка дискредитировать авторскую песню, потому что песня - это то что объединяет, нельзя с помощью песни пытаться разобщить, - сказал Александр Моисеевич на пресс-конференции.

При этом основоположник жанра авторской песни в России рассказал, что сегодня есть несколько опасностей, убивающих его суть. Он отметил, что на каждом фестивале невозможно находить новых талантов, которые будут такими как Владимир Высоцкий или Олег Митяев. Но интересных авторов много на каждом фестивале.

- Но в этом году я заметил, что есть проблемы с качеством поэтических текстов. Очень много талантливых поэтов приезжает, интересные ребята. Основа авторской песни - это стихи. Я не берусь оценивать исполнительское мастерство, но есть одна опасность, которую я заметил на этом фестивале, и это - попса. Это новая манера исполнения. Под ней подразумевается чудовищное бухание инструмента, неважные и неслышные слова, и абсолютно полное отсутствие мысли. Авторская песня имеет особую интонацию, она имеет свои закономерности. Зачем ее ухудшать, превращать в невнятицу слов, мне этого не понять, - продолжил Александр Городницкий.

Любители авторской песни приезжают в мини-отпуска на свой "грушинский" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любители авторской песни приезжают в мини-отпуска на свой "грушинский"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поделился мастер авторской песни и мнением по поводу будущего фестиваля. Он считает, что сегодня это место просто объединяет всех людей, влюбленных в эту атмосферу. Но, для того чтобы не быть артиллеристами без пушек, нужно достойное федеральное финансирование проекта, который уже давно стал культурным наследием России.

Кстати, выступая на "гитаре" - заключительном концерте фестиваля - руководитель Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что существует ряд планов, которые власти готовы обсудить с представителями клуба им. Грушина. После этих слов глава области спел с бардами и получил медаль с профилем Валерия Грушина, которую выковали в Златоусте -- такие же достались в этом году и всем лауреатам. Олег Митяев, вручая ее пошутил: Это с корыстными целями. Чтобы в кабинете напоминала, что пора готовиться к новому Грушинскому.

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