"Мне их отдали чуть ли не голыми": исповедь 37-летнего приемного отца, воспитывающего четверых детей

В семью - вместе, в детдоме - как получится

Год назад Игорь (16 лет), Леша (15), Антон (10) и Саша (9) стали моими детьми по бумагам. А знакомы мы с ними уже семь лет. На то, чтобы взять в приемную семью, я решился, как бы странно это ни звучало, чтобы упростить жизнь — и им, и себе.

Раньше я был волонтером, помогал в детских домах и приютах, и в 2012 году встретился с тремя братьями — Игорем, Лешей и Антоном, все они жили в приюте «Ровесник». Позже я узнал, что у мальчишек есть младшая сестра Саша, которая живет в доме ребенка «Солнышко». Летом старших отправили в лагерь, а Антона к сестре. Потом выяснилось, что старших отправили в детский дом, Антона вскоре тоже обещали забрать от сестры. Оказывается, это только усыновлять братьев и сестер можно всех вместе, а внутри системы распиливай хоть вдоль, хоть поперек.

Так и началась эпопея: то старших отвезу к младшим, то наоборот. История этих поездок и встреч прошла под прицелом камер. Сюжеты снимали, пресса гудела, люди возмущались, а система скрипела, но стояла на своем — каждый будет жить в своем детском доме, вместе поселить возможности нет.

Что делать, если вы решили стать приемными родителями 00:00 00:00

Чтобы я замолчал, мне сказали: «Ладно, поселим в одном детском доме». И поселили в Сызрани (200 км от Самары) в детском доме в разных корпусах по разным концам города. Пришлось снова устраивать им встречи, а для этого я должен был каждый год получать специальное разрешение.

Вместе с детьми Антон Рубин съездил на мореФото: Из личного архива героя публикации

Вы же не знаете, как купать подростка!

С 2013 года опека выдавала мне заключения о возможности передачи детей и вдруг в 2016 году выясняется, что у меня, оказывается, нет опыта и навыков.

«Вы же не знаете, как их кормить, как купать, как одевать» - это, видимо, было сказано про Игоря, которому тогда было 15. Или, не знаю, про 14-летнего Лешу. Дети сильно выросли и уже давно кормили, мыли и одевали себя сами.

У меня тогда аж слезы на глазах выступили.

Я, конечно, с ними судился, суд обязал дать мне разрешение, но опека дала понять: суд я выиграл, но дальше жизни мне не дадут. Я понял, что это разрешение было последним и нужно срочно что-то решать. Найти приемную семью для четверых детей, которых нельзя разлучать (и плевать, что по сути тогда они и так жили раздельно) почти нереально. Единственный вариант — взять себе.

С оформлением документов на детей проблем не было. Такое чувство, что в опеке от них избавились, чтобы избавиться от меня.

Из детдома отдали голыми

Первое время я вообще ничего не успевал, жил в диком ритме, сейчас вспоминаю и удивляюсь, как я ещё не сдох. У меня появилось четверо детей, которых нужно сразу устроить в школы, зарегистрировать в поликлинике, записать в секции, к репетиторам, купить всем одежду. Мне их отдали чуть ли не голыми. Даже трусы и носки, в которых они были, попросили вернуть.

Сейчас все стало более стабильно. Я встаю, одеваюсь, везу троих по школам и колледжам, старший добирается сам. Потом еду на работу, в обед какие-то дела, типа, к врачу сходить, ещё что-то. Вечером забираю младшую из школы, остальные сами возвращаются домой. Идем в магазин, готовим ужин, проверяем уроки, стираю, глажу.

Кому нужен мужик с четырьмя детьми?

Четверо на одного — это непросто. Детей нужно адаптировать, мотивировать учиться, растопить детдомовский кокон. О своей личной жизни я пока не думаю. Да и кому нужен мужик с четырьмя детьми? Вот выращу их, а потом буду про жену думать.

Их отец умер, мать лишили родительских прав, но ребята все равно хотят с ней видеться. Для любого приёмного ребёнка биологические родители — это нечто святое.

У старшего в июле день рождения. В прошлом году он мне говорит: «А что ты подаришь? В честь дня рождения свози меня, пожалуйста, к маме». Мы съездили, хотя и морально, и финансово это было непросто. Она живет в Абхазии, радуется им, даже раз в месяц общается.

Квартирный вопрос

Я работаю в крупной IT-компании, получаю на детей пособия, денег, конечно, много не бывает, но нам хватает. Раньше я снимал двухэтажный дом, но от него пришлось отказаться - опеку не устроило количество изолированных помещений, ведь дети разнополые и у каждого должна быть своя комната. С арендой квартиры тоже была проблема. Собственник должен прийти в опеку и подписать согласие на то, что в его квартире будут проживать приемные дети. И все как слышат, сразу говорят «нет». Все сдают неофициально и светиться никому не надо.

Еле-еле вместе с риелтором нашли приемлемый вариант: три комнаты, все изолированные, без проходных. Но нам минимум четыре надо, чтобы каждому по комнате и зал, где будем собираться, потому что из-за этого у нас тоже бывают конфликты. В большой комнате, которая предназначена для зала, живет трое пацанов. Там телевизор, приставка игровая, все туда приходят. А пацаны возмущаются: «Че в мою комнату приперлись?» Так что я продолжаю искать.

Проверки проходят нечасто, но отовсюду — из опеки, из центра «Семья», из школы. С этим проблем не было: пробежали, посмотрели «для галочки» и ушли.

Я не жалею, что взял детей. Младшие называют меня папой. А двое старших просто по имени — Антон. Мне хорошо с ними, надеюсь — им со мной тоже. Мы привязались друг к другу еще когда я их на встречи возил. Другого варианта у нас не было. Теперь мы семья/

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