«Часы стали счастливым талисманом»: Егор Читоркин рассказал, как сдать ЕГЭ на 298 баллов без читерства и успокоительных

Рисковать не стал

В этом году пять самарских школьников сдали ЕГЭ на 200 баллов. Среди них – ученик школы №112 Егор Читоркин, который отлично справился с заданиями по русскому языку и математике. А вот до максимального результата по физике не хватило пары баллов, но подавать апелляцию парень не стал.

-Мне уже хватало баллов для поступления, я посмотрел задания и понял, что доказать ничего не получится. Тем более были моменты, когда у других ребят после апелляций баллы снимали. В общем, решил, что мне хватит, - улыбается отличник.

В день, когда должны были объявить результаты ЕГЭ, Егор сидел около компьютера и обновлял страничку сайта. В первый момент даже не поверил своим глазам: и по математике, и по русскому – лучший результат.

- Я прыгал от восторга. Потом начал всем звонить, рассказывать. Больше всех за меня бабушка радовалась. А самым ценным подарком стали эмоции – все добрые слова, которые мне друзья, одноклассники говорили, - вспоминает парень.

Егор уверен, что добьется успехов в выбранном деле

«Хочу работать в Микрософт»

Теперь Егор Читоркин собирается стать программистом – для этого и выбирал физику с профильной математикой в качестве предметов на экзамен. Уже подал документы в Самарский университет: мечтает, что если все получится, будет работать в крупной госкорпорации, вроде Микрософт.

- Мне нравится писать коды программ, создавать алгоритмы. Школа у нас обычная, непрофильная, но учителя сумели меня заинтересовать этим. Я и в олимпиадах участвовал. Надеюсь, все получится, - признается выпускник.

Кстати, по его словам задания были вовсе не сложные.

- Мне даже показалось, что по математике было легче, чем в прошлом году. Совет для тех, кто готовится к экзаменам, у меня простой: уже сейчас доводите до автоматизма часть А, прорешивайте все возможные варианты. При этом нужно не просто запоминать решение задачи, а стараться понять, почему так получается. Чем больше разных заданий вы сделаете, тем проще будет потом, ведь каждый год организаторы придумывают что-то новое. Очень большую роль играет самоподготовка, но я хочу сказать спасибо и своей первой учительнице Людмиле Царапкиной, и Ольге Горяйновой – классной руководительнице, директору школы Светлане Романовой – они все меня поддерживали.

Перед экзаменом расслабился

Егор считает, что ЕГЭ – хороший вариант проверки знаний.

- Мне нравится, что не нужно сдавать экзамен дважды, в школе и в вузе. И есть возможность поступить туда, куда хочется. Есть, конечно, недостатки. Например, в этом году привозили задания на дисках, а бланки распечатывали уже в классе. Это было очень долго, школьники с девяти утра сидели и ждали, и так все напряженные и еще такое испытание. Было бы здорово, если бы получилось это время ожидания сократить, - делится своим мнением будущий студент.

Сам он признается, что перед экзаменом практически не нервничал.

- У меня одноклассница очень волновалась, на успокоительных была в течение месяца. Я для себя решил, что нужно дать уму отдохнуть. В последние дни занялся любимым делом, сходил погулял, расслабился, перед сном все еще раз обдумал и уже утром был готов ко всему. Единственный момент, мне учителя сказали, что лучше снять часы, украшения, чтобы на металлоискателе не звенели. А я не могу так, у меня часы – как талисман. В общем, рискнул, не стал снимать. Все прошло хорошо, - рассказывает Егор.

А как сдавали ЕГЭ вы или ваши дети? Делитесь секретами успеха на главном экзамене в комментариях.

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