«Будешь кричать — застрелю»: под Самарой неизвестный с пистолетом отобрал 90 тысяч рублей у женщины-почтальона

Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах дерзкого нападения на почтальона Ксению В. Преступление совершено в минувшую субботу 6 июля. На местную жительницу напали средь бела дня — примерно в 15-20 — в поселке Журавли в Волжском районе.

6 числа 48-летняя Ксения получила в отделении в селе Воскресенка, где она работает, пенсионные выплаты, которые нужно было разносить в Журавлях. Женщина уже раздала большую часть суммы и хотела зайти за покупками в магазин на улице Дорожной.

— Прямо перед входом к потерпевшей со спины подошел неизвестный. Он приставил ей в бок пистолет, завернутый в прозрачный файл, и забрал из сумки кошелек, где находились пенсии, которые почтальон не успела раздать, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Как уточнили в полиции, добычей злодея стали 90 тысяч рублей. Ксения, может быть и хотела позвать на помощь и оказать сопротивление, но не могла этого сделать из-за того, что преступник сразу ее предупредил: «Будешь кричать — застрелю».

Получив желаемое, налетчик сел в автомобиль, предположительно, черную «Ладу Весту», и скрылся с места событий. Сотрудница «Почты России» — мать двоих детей- была шокирована произошедшим и практически сразу сообщила о произошедшем в ОВД. По адресу случившегося прибыла следственно-оперативная группа.

Со слов очевидцев, на голове нападавшего была фуражка, глаза закрывали солнцезащитные очки. Роста он не очень высокого. Где налетчик сейчас — неизвестно, по горячим следам отследить его автомобиль и задержать подозреваемого не удалось.

Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Силовики проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения преступника и всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

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