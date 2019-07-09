«Взрыв был такой, что пол со стенами затряслись»: в Самаре в квартире 12-этажного дома взорвался газ

«Стены будто ходуном ходили», - жители дома №107 по улице Георгия Димитрова в Самаре с ужасом вспоминают то, что они почувствовали в тот страшный момент. Во вторник, 9 июля, в районе пяти часов вечера прогремел взрыв. В квартире на третьем этаже произошел хлопок газа.

- Живу в соседнем подъезде, взрыв был такой, что пол со стенами затряслись. В пострадавшей квартире вынесло балконную раму, - рассказывает местный житель Данил.

Все случилось из-за неаккуратного хозяина квартиры. Мужчина решил заправить зажигалку из 15-литрового газового баллона. Что-то пошло не так и произошел хлопок. Взрывная волна была настолько сильной, что выбила оконные рамы в комнате и на кухне. К счастью, хозяин квартиры выжил. Он сейчас в больнице с ожогами первой и второй степени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

- По предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены. На месте работали 39 человек и 11 единиц техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. Фото: vk.com/daniil_leonidovich

ЧП произошло прямо напротив дома, где полтора года назад прогремел взрыв газа. 5 февраля 2018 года в квартире в высотке на Георгия Димитрова, 110 взрывная волна разнесла элитную двухуровневую квартиру. Тогда все было гораздо серьезнее – окна вылетели во всех соседних квартирах, этажом ниже сместились перекрытия, обломки фасада рухнули на припаркованные внизу машину, три рабочих, которые делали ремонт в квартире, получили ожоги третьей степени.