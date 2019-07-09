2019-07-09T22:05:27+03:00
Происшествия

«Взрыв был такой, что пол со стенами затряслись»: в Самаре в квартире 12-этажного дома взорвался газ

ЧП произошло напротив многоэтажки, где полтора года назад взорвавшийся газ разнес квартиру
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
К счастью, никто не погиб. Фото: vk.com/daniil_leonidovichК счастью, никто не погиб. Фото: vk.com/daniil_leonidovich
Изменить размер текста:

«Стены будто ходуном ходили», - жители дома №107 по улице Георгия Димитрова в Самаре с ужасом вспоминают то, что они почувствовали в тот страшный момент. Во вторник, 9 июля, в районе пяти часов вечера прогремел взрыв. В квартире на третьем этаже произошел хлопок газа.

- Живу в соседнем подъезде, взрыв был такой, что пол со стенами затряслись. В пострадавшей квартире вынесло балконную раму, - рассказывает местный житель Данил.

Все случилось из-за неаккуратного хозяина квартиры. Мужчина решил заправить зажигалку из 15-литрового газового баллона. Что-то пошло не так и произошел хлопок. Взрывная волна была настолько сильной, что выбила оконные рамы в комнате и на кухне. К счастью, хозяин квартиры выжил. Он сейчас в больнице с ожогами первой и второй степени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

- По предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены. На месте работали 39 человек и 11 единиц техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. Фото: vk.com/daniil_leonidovich

По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. Фото: vk.com/daniil_leonidovich

ЧП произошло прямо напротив дома, где полтора года назад прогремел взрыв газа. 5 февраля 2018 года в квартире в высотке на Георгия Димитрова, 110 взрывная волна разнесла элитную двухуровневую квартиру. Тогда все было гораздо серьезнее – окна вылетели во всех соседних квартирах, этажом ниже сместились перекрытия, обломки фасада рухнули на припаркованные внизу машину, три рабочих, которые делали ремонт в квартире, получили ожоги третьей степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре представили прокурора Промышленного района
В Самаре будут судить начальника управления по строительству местного предприятия за взятку в полмиллиона
Хлопок газа в квартире на Димитрова в Самаре: разбиты окна, есть пострадавший
Роза Люксембург, Лосюша, Леся: жителей Самары просят придумать имя для девочки-лосенка
С поляны Грушинского фестиваля вывезли почти тонну сортированных отходов для переработки
Пожарно-химическим станциям Самарской области передали новую спецтехнику
В Самарской области Kia Cerato вылетела в кювет и опрокинулась: погиб 81-летний пенсионер
Метеоспутник "Метеор-М", который доставила на орбиту самарская ракета, будет следить за погодой и изменениями климата
В Самаре проведут урок добра для детей волонтёров
Избили и воткнули нож в шею: в Чапаевске двое мужчин получили 37 лет «строгача» за убийство приятеля
«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником сборной Молдавии Раду Гынсарем
В Самаре территорию возле лесопарка «Дубки» могут отдать под строительство частных домов
Теплоэнергетики рассказали, когда закончат перекладку труб на улице Ташкентской в Самаре
Прокуратура нашла нарушения в работе главы минстроя Самарской области
В Самаре появится мемориальная доска тренеру по велоспорту Владимиру Петрову
В областной столице ищут подрядчика для строительства «правого» поворота для трамваев к «Самара Арене»
«Смертность среди ВИЧ-инфицированных снизилась»: Самарский областной СПИД-центр подвел итоги первого полугодия 2019 года
РПЛ: «У «Оренбурга» нет первой категории. Пока он будет выступать в Самаре, на стадионе «Крыльев Советов»
Самарский депутат попал в топ-100 самых богатых госслужащих России
В Тольятти девушка проехала перекресток на «красный» и устроила ДТП с 5 пострадавшими
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже
«Незабудка» против «Изгиба гитары желтой»: что слушали гости Грушинского фестиваля в такси