Взяла 4 миллиона и занялась красотой: в Самаре судят турагента, которая лишила отдыха десятки человек

Жительница Самара Мария Ч. в августе 2018 года решила поехать в отпуск в Грецию. Место выбирали долго. В конце концов все-таки нашли отель мечты.

— Мы проверили, сколько он стоит на одном из сервисов бронирования, — только без перелета получалось больше 200 тысяч рублей, — вспоминает Мария. — Тогда мы обратились к турагенту. Пакетный тур был намного выгоднее.

Может быть в следующем месяце

С турагентом Юлией П. Мария была знакома давно. С ней уже были две удачные поездки — в Дубай и Доминикану.

— Вообще изначально мы обратились в крупное турагентство, которое работает и сейчас. Попали к Юлии, она там работала и переманивала клиентов в свое маленькое агентство. Предлагала более выгодную цену, разница была существенная. Дважды мы удачно слетали, — вспоминает пострадавшая. — Мы согласились на ее предложение и в третий раз.

В документах было вроде бы все в порядке. Единственное, что смущало: кассовые чеки были напечатаны на компьютере и подписаны от руки. Но П. доверяли: все-таки не первая поездка. Мария заплатила за поездку 180 тысяч рублей и стала ждать. За 2-3 дня до вылета на руках ничего не было — ни билетов, ни страховки, ни ваучеров.

За день до дня ИКС турагент позвонила.

-Ваша поездка не состоится, оператор прогорел. Может быть, в следующем месяце будет аналогичная поездка, ждите, — вспоминает слова П. пострадавшая.

«Хочу вернуть вам деньги!»

Мария уверяет: тур был полностью застрахован, но деньги так и не вернули. Пострадавшая туристка вспоминает, что ей обещали поездку крупным известным оператором — он и был указан в договоре. А разорялась в итоге компания другая, значительно мельче.

— Спрашивала у П. потом, как так получилось: договор на одного туроператора, а не еду я, потому что разорился другой. Причем разорился раньше, чем должна была состояться наша поездка, — рассказывает Мария.

Турагент не скрывалась. Постоянно отвечала на звонки и уверяла: все идет по плану: «Ты же видишь, я с тобой выхожу на связь, общаюсь и я хочу вернуть вам денег». Но дальше слов дело не шло.

Скоро к Марии обратилась еще одна пострадавшая. Так туристы поняли: их не два и не три человека. Стали смотреть информацию в интернете: выяснилось, что раньше эта женщина уже работала в турбизнесе много лет, это - ее третье агентство, к тому же она сменила фамилию. До этого к ней также были претензии от туристов. В 2017 году в Отрадненском суде рассматривалось несколько дел по возмещению ущерба - суд постановил, что женщина должна вернуть пострадавшим туристам деньги. В 2017 году этого агентства, которое судилось с путешественниками не стало, зато открылось новое, а сама Юлия поменяла фамилию.

В этот раз уже в конце 2018 года на Юлию также написали заявление в полиции, потом дело дошло до суда. Всего пострадали около двадцати человек. Общий ущерб, по предварительным данным, составляет почти 4 млн рублей.

К туроператором, с которым якобы должны были лететь туристы, пострадавшие люди обратились в первую очередь. Выяснилось, что с ними договоры не заключали.

По мнению пострадавших, турагент по-прежнему может продолжать свою деятельность.

— В суде она очень тихая, отрешенная, будто бы уверенная в своей правоте, не видно что сильно нервничает, — делится впечатлениями Чистякова. — Суду говорит, что вину не признает.

Полученные деньги агент снимала с карты после каждого транша. А вот наличные у нее пока не нашли. А Мария рассказывает, что турагент стала неожиданно хорошо выглядеть, как будто сделала много косметических процедур.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Голов, заместитель директора ассоциации «Турпомощь»:

— Налицо либо мошенничество, либо разгильдяйство. В том и другом случае отвечает директор турагентства. Для того, чтобы доверить себя выбранному турагентству, нужно поинтересоваться, находится ли оно в реестре турагентов при ассоциации «Турпомощь». Это обязательное условие для заявления оператором, что это его партнер. Если люди все равно попали в такую ситуацию, здесь не нужно думать, виноват туроператор или нет, был договор или нет. Если есть квитанция о принятии денег и нет оказанной услуги, значит надо идти либо в Роспотребнадзор, это приведет к проверке, либо в полицию — это уголовное дело, мошенничество.

Сейчас суды продолжаются. КП-Самара будет следить за развитием дела.

СОВЕТЫ "КП"

Как не лишиться отпуска

- Выбирайте проверенное агентство, оператора. Читайте отзывы в интернете. Свяжитесь с авторами отрицательных отзывов.

- Требуйте заключения договора и выдачи правильных чеков, если отдаете деньги.

- Требуйте отчета в расходовании денег: подтверждения от оператора и так далее. Не дожидайтесь последнего дня.

- Если вам что-то в поведении турагента кажется подозрительным, обращайтесь в Роспотребнадзор и полицию сразу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обманутые самарские туристы пытаются вернуть свои деньги за «адский отпуск»

Больше 20 человек пожаловались в полицию на фирму «Априори - С», но, несмотря ни на что, путевки эта компания продолжает продавать(подробности)