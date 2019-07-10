2019-07-10T18:59:50+03:00
Общество

Их нет на улице: художник сел в инвалидное кресло на уровне четвертого этажа перед лестницей в никуда

Таким образом автор арт-проекта хочет привлечь внимание к проблеме недоступности городской среды для людей с инвалидностью
Михаил ГОРЮНОВ
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По мнению участников проекта, в городе не самые комфортные условия для людей с инвалидностьюПо мнению участников проекта, в городе не самые комфортные условия для людей с инвалидностьюФото: соцсети
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Очередной необычный перфоманс устроил художник из Самары Арсений «Вредитель ли?» В Инстаграме он опубликовал инсталляцию с собой в главной роли — мужчина в инвалидном кресле сидит у лестницы с пандусом. Загвоздка вся в том, что ступени ведут в никуда — действие развивается с внешней стороны панельного дома на уровне четвертого этажа.

— Я собирательный образ российского гражданина. На 8.5 процентов население состоит из людей различных групп инвалидности. Это 12.5млн человек! Но их нет на улицах, — объясняет автор свою идею.

«Вредитель ли?» приводит реальные примеры:

Съемки проходили на заброшенном многоэтажном здании на окраине Самары Фото: соцсети

Съемки проходили на заброшенном многоэтажном здании на окраине СамарыФото: соцсети

— Для моей соседки лестница является непреодолимым препятствием. В этом и кроется причина отсутствия таких людей в поле зрения. Но лестница является лишь первой «ступенью» в череде городских препятствий. Неправильные уклоны пандусов, некачественные материалы, проваливающаяся плитка, подземные переходы и многие другие опасности таит в себе окружающая нас среда.

Арсений отмечает, что на такие проблемы не принято обращать внимания, пока это не коснется человека или его ближайшего окружения.

4 этаж - излюбленное место для авторов проекта Фото: соцсети

4 этаж - излюбленное место для авторов проектаФото: соцсети

— Но масштаб проблемы можно понять даже при прогулке на роликах. Такую прогулку нельзя назвать простой и безопасной, — считает художник.

Напомним, что в рамках арт-проекта, именуемого «1 кв.м», Арсений и его друзья показывали зрителю и другие необычные образы на этой же высоте. Застолье, отдых на море, ремонт в новой квартире — все это и не только уже происходило на уровне 4 этажа заброшенной панельки. Не исключено, что вскоре там случится что-то еще, ведь каждая фотография ребят пользуется успехом и собирает больше тысячи лайков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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