2019-07-12T15:02:03+03:00
Общество

Жители Самары смогут стать актерами сериала и увидеть себя на экране

Для этого нужно участвовать в конкурсе ГТРК «Самара»
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Самарские школьники уже стали героями экрановСамарские школьники уже стали героями экранов
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Завершился первый сезон молодежного сериала «Всё по-честному», над которым ГТРК «Самара» трудилась совместно с корпорацией «Кошелев». Главная интрига – что же будет дальше, как поведут себя герои, какие испытания им еще предстоит преодолеть. Кто из кандидатов на пост председателя школьного совета станет победителем?

В новых сериях зрителей ждут крутые сюжетные повороты и, конечно, масса сюрпризов. Съемки второго сезона начнутся уже совсем скоро. За развитием событий можно наблюдать не только в телевизорах и мобильных устройствах, но и самому попробовать себя в сериальной роли. ГТРК «Самара» дарит уникальный шанс попасть на большой экран и стать актером. Для того нужно принять участие в конкурсе #Летопочестному.

Снять короткий видеоролик от 30 секунд до 1-ой минуты о том, как проходит ваше лето. Можно делиться историями с отдыха или рассказывать о любимых увлечениях. В общем, насколько хватит фантазии. Главное сделать это интересно и креативно. Затем нужно разместить это видео в инстаграме, поставить хештег #летопочестному и отметить в публикации аккаунты сериала и ГТРК «Самара» или в группе ГТРК «Самара» Вконтакте под закрепленной записью.

Три победителя получат уникальную возможность принять участие в съёмках сериала «Всё по-честному»! А еще 10 счастливчиков смогут заглянуть за кулисы и понаблюдать за съёмочным процессом!

Подробности о конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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