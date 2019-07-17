Врач не заметила заражение крови? В Самаре уже 4 года пытаются выяснить, кто виноват в смерти многодетной матери

В Самаре продолжается суд по делу о смерти мамы тройняшек Елены Николаевой. Теперь устанавливать причину смерти женщины будут московские эксперты. Напомним, Матвей, Борис и Глеб родились в мае 2015 года. Через день после экстренного кесарева у Елены начался жар, женщину перевели в реанимацию. Через три месяца Елена умерла. У нее началось заражение крови, которое почему-то не заметили. О подробностях трагичной истории "Комсомольская правда" - Самара" уже писала ранее.

Все четыре года Дмитрий Лалетин, муж погибшей, пытается восстановить справедливость. Против акушера-гинеколога возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Октябрьский районный суд приговорил врача Наталью Родионову к двум годам ограничения свободы, однако наказание сняли за истечением срока давности. Сама Наталья уверена в своей невиновности и подала жалобу в областной суд.

Матвей, Борис и Глеб родились в мае 2015 годаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарский областной суд обратил внимание на независимую экспертизу, которую Дмитрий Лалетин заказал в Казани. Тогда медики подтвердили: у женщины начался сепсис, а врач не обратила на это внимание. Но суд усомнился в качестве этой экспертизы и назначил дополнительную.

- Якобы у организации не было лицензии, которая позволяет заниматься такой деятельностью. 10 июля суд назначил дополнительную экспертизу. По ходатайству прокурора, ее проведет государственное бюро судебно-медицинской экспертизы в Москве. Экспертиза будет готова примерно через 8 месяцев. После этого судебное разбирательство возобновят, - рассказал "Комсомольской правде" - Самара" Дмитрий Лалетин.

Теперь дело в суде будут рассматривать заново.

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