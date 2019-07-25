2019-07-25T15:10:13+03:00
Спорт

«Уфа» — «Крылья Советов» 27 июля 2019 года: прогноз на матч 3-го тура РПЛ

Прогноз на матч 3-го тура Российской Премьер-лиги «Уфа» — «Крылья Советов». Игра пройдет 27 июля на стадионе «Нефтяник»
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр Соболев из "Крыльев" планирует продолжить пополнять свой голевой счетАлександр Соболев из "Крыльев" планирует продолжить пополнять свой голевой счетФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Прогноз на матч «Уфа» — «Крылья Советов» 27 июля 2019 года на «Нефтянике» — 0-0.

27 июля, в субботу, в рамках 3-го тура РПЛ в Уфе на стадионе «Нефтяник» местный футбольный клуб принимает самарские «Крылья Советов». Хозяева пока не набрали очков и расположились на 13 строчке, гости с тремя баллами на 8 месте.

Две своих встречи на старте чемпионата «Уфа» проиграла с одинаковым счетом 2-3. Не повезло им в играх с «Уралом» и «Краснодаром». Впрочем, подопечные Вадима Евсеева не ударили в грязь лицом и поэтому их болельщикам не стоит отчаиваться. У них есть небольшие проблемы с составом, Неделчару, Никитин и Вомбергар занимаются по индивидуальной программе, Круговой пока не приступил к тренировкам. Все остальные футболисты в строю и работают без ограничений.

«Крылья Советов» последний матч провели тоже неудачно и уступили «Арсеналу» 2-3 на родной «Самара Арене». Впрочем, в первом домашнем матче «КС» выиграли у ЦСКА 2-0 и поэтому старт турнира для них пока проходит ровно. «Крылья» еще продолжают формировать свой состав, на минувшей неделе команду пополнили опытный Александр Гацкан и молодые нападающие Молчанов и Хуан Переа. Шансы на то, что экс-капитан «Ростова» выйдет на поле — весьма велики.

Игра вряд ли получится результативной. Команды провели между собой 6 очных поединков и 4 из них закончились со счетом 1-0. 3 раза впереди оказывались уфимцы. В прошлом сезоне «КС» выиграли 2-1 на выезде, а последняя встреча закончилась со счетом 1-1.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Уфе». На их триумф коэффициент — 2,39. На ничью — 3,15. На «КС» — 3,18.

Как все закончится на самом деле, станет ясно в субботу. Стартовый свисток арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга даст в 15-00 по самарскому времени (14-00 по московскому). Прямую онлайн-трансляцию игры смотрите на samara.kp.ru.

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Игра получилась результативной и закончилась со счетом 2-3 в пользу гостей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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