ЦСКА – Оренбург 20 июля 2019: прогноз на матч 2 тура РПЛ

Прогноз на матч 2 тура РПЛ ЦСКА – Оренбург 20 июля 2019 – 2:0.

И ЦСКА, и «Оренбург» в первом туре очков не набрали. «Армейцы» неожиданно уступили «Крыльям Советов» в Самаре 0:2, а «горожане» проиграли на выезде «Ростову» 1:2. Теперь ЦСКА сыграет дома, а «Оренбург» опять отправится на выезд.

«Армейцы», несмотря на результат прошлой встречи и не самую убедительную игру, все равно фавориты матча. Из потерь ЦСКА в межсезонье – Родриго Бекао. На его место взяли хорвата Звонимира Шарлию. Пока 22-летний защитник только сыгрывается с новыми одноклубниками и часто ошибается.

Однозначная победа трансферной кампании «армейцев» - покупка Николы Влашича. Хорват отыграл за ЦСКА весь прошлый сезон, был очень полезен и возвращаться в «Эвертон», судя по всему, не очень-то хотел. Боссам ЦСКА удалось договориться с англичанами о полноценном переходе.

У «Оренбурга» потерь гораздо больше. Главная из них – Алексей Сутормин. В прошлом сезоне полузащитник был одним из самых ярких игроков в составе «горожан».

Восполнить потери во время короткой паузы между чемпионатами у «Оренбурга» не вышло, поэтому новички будут вливаться в команду уже по ходу сезона. Пока же клуб серьезно не укрепился.

Обеим командам нужны три очка. ЦСКА – чтобы показать всем, что поражение в Самаре – досадная неудача. Особенно своим болельщикам на своем стадионе. «Оренбург» же попробует воспользоваться моментом слабости «армейцев» (ЦСКА и правда не в самой лучшей форме) и вслед за «Крыльями» планирует отобрать у москвичей очки. Тем более, что ослабленной команде Владимира Федотова в этом сезоне будет нелегко, особенно после той планки, которую «Оренбург» задрал в прошлом сезоне, и всей этой истории с домашними играми в Самаре.

На мой взгляд, игра завершится победой ЦСКА. Также считают и букмекеры. На победу «армейцев» коэффициент около 1.50. Ничья или победа «Оренбурга» будет расценена как очередная сенсация.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.