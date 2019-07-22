2019-07-22T19:18:16+03:00
Происшествия

«Самарского Хатико» облили кислотой и избили, пока он ждал бросивших его хозяев

Жестокая история разыгралась на берегах Волги, сейчас собака в стационаре и ветеринары борются за ее жизнь [ФОТО, ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
"Самарский Хатико" сейчас проходит лечение, он в тяжелом состоянии"Самарский Хатико" сейчас проходит лечение, он в тяжелом состоянииФото: соцсети
Изменить размер текста:

В тяжелую ситуацию попала дворняга из Самары. Кобеля прозвали «Самарским Хатико», он несколько месяцев назад остался один и подвергся издевательствами неизвестных.

— Пес жил в семье в небольшом частном доме в районе Центрального автовокзала. Частные сектор выкупили и решили снести, там сейчас строят многоэтажки, — делятся в НКО Фонде «Доброе Сердце Мира», члены которого сейчас помогают бедняге. — Родные люди пса, недолго думая, собрали вещи и переехали в новый район, а пса просто бросили, не дав ему и шанса на новую жизнь!

Собака так и не смогла оставить развалины бывшего дома. Она осталась на месте, что совсем не нравилось появившимся тут вскоре строителям. В итоге четырехлапого жестоко били, издевались над ним и, как говорят местные жители, даже вывозили в другой район. «Хатико» возвращался и продолжал ждать свою семью. Дошло до того, что животное облили кислотой и на спине у него появился химический ожог и не заживающая рана.

Самарский Хатико.

— Эта рана у него с зимы. К нам обратились в пятницу — 19 июля, собаку знают все местные. Кто издевался над ней — неизвестно. Сейчас главное — стабилизировать состояние. Пес очень тяжелый, анализы плохие, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» волонтер фонда Юлия.

Пес ждал хозяев на протяжении длительного времени Фото: соцсети

Пес ждал хозяев на протяжении длительного времениФото: соцсети

Специалисты отмечают, что бедолага еле передвигает лапы, сильно хромает и страдает при ходьбе. Последствия издевательств просто шокируют. Бывшие владельцы пса никакого участие в его судьбе уже не принимают. Их из местных жителей давно никто не видел.

— Сейчас мальчик находится в стационаре на лечении. За ним круглосуточно наблюдают, — продолжает Юлия. — Кличку псу, которому примерно восемь лет, даст клиника, как сделает выписку. Стационар будет долгий, это точно. Затем его могут забрать в новый дом или переедет в приют.

В НКО собирают средства на поддержку «Самарского Хатико». Все, кто готов принять участие, могут обратиться по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У него было сломано все, что можно": в Самаре спасают щенка, которого нашли изгрызанным на стройке

Малышу сделали сложную операцию, теперь ему нужна реабилитация и забота (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мастер по ликвидации ответит за смерть рабочего на нефтепроводе в Самарской области
Самарского фаната "Металлики", находившегося в федеральном розыске, задержали на концерте его любимой группы в Москве
В Самаре директор ООО отделался штрафом за падение снега с крыши дома на женщину
В Самаре экс-полицейский взял взятку за песок и попал под суд
Исполнительный директор волейбольной «Новы»: «Уверен, мы будет претендовать на выход в плей-офф»
В Самаре 23 июля стартует новый этап гидравлических испытаний теплосетей
В Тольятти на лавочке у детского садика нашли изрезанного ножом мужчину
В Самаре из-за сильного ветра ветка рухнула на припаркованный Lifan
Самарская спортсменка завоевала «серебро» по прыжкам в высоту на первенстве Европы
В Тольятти мужчина получил ножевые ранения и залил подъезд кровью
Самарцы рассказали, почему они не хотят ездить на работу на велосипедах
В Самаре испортили новую беговую дорожку в сквере Фадеева
Баскетбольный клуб «Самара» обновил логотип
Самарец и иностранец устроили в гаражах нарколабораторию и занялись продажей «синтетики» через интернет
В Самарской области на конкурсе «Достояние губернии» определят лучшие компании
«Зрители не пострадали, это рядовое явление»: стали известны подробности аварии на соревновании по дрифту в Самаре
Самарцы устали ждать открытия движения по Фрунзенскому мосту