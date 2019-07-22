«Самарского Хатико» облили кислотой и избили, пока он ждал бросивших его хозяев

В тяжелую ситуацию попала дворняга из Самары. Кобеля прозвали «Самарским Хатико», он несколько месяцев назад остался один и подвергся издевательствами неизвестных.

— Пес жил в семье в небольшом частном доме в районе Центрального автовокзала. Частные сектор выкупили и решили снести, там сейчас строят многоэтажки, — делятся в НКО Фонде «Доброе Сердце Мира», члены которого сейчас помогают бедняге. — Родные люди пса, недолго думая, собрали вещи и переехали в новый район, а пса просто бросили, не дав ему и шанса на новую жизнь!

Собака так и не смогла оставить развалины бывшего дома. Она осталась на месте, что совсем не нравилось появившимся тут вскоре строителям. В итоге четырехлапого жестоко били, издевались над ним и, как говорят местные жители, даже вывозили в другой район. «Хатико» возвращался и продолжал ждать свою семью. Дошло до того, что животное облили кислотой и на спине у него появился химический ожог и не заживающая рана.

Самарский Хатико.

— Эта рана у него с зимы. К нам обратились в пятницу — 19 июля, собаку знают все местные. Кто издевался над ней — неизвестно. Сейчас главное — стабилизировать состояние. Пес очень тяжелый, анализы плохие, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» волонтер фонда Юлия.

Пес ждал хозяев на протяжении длительного времениФото: соцсети

Специалисты отмечают, что бедолага еле передвигает лапы, сильно хромает и страдает при ходьбе. Последствия издевательств просто шокируют. Бывшие владельцы пса никакого участие в его судьбе уже не принимают. Их из местных жителей давно никто не видел.

— Сейчас мальчик находится в стационаре на лечении. За ним круглосуточно наблюдают, — продолжает Юлия. — Кличку псу, которому примерно восемь лет, даст клиника, как сделает выписку. Стационар будет долгий, это точно. Затем его могут забрать в новый дом или переедет в приют.

В НКО собирают средства на поддержку «Самарского Хатико». Все, кто готов принять участие, могут обратиться по ссылке.

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