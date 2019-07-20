Крылья Советов — Арсенал 20 июля 2019: прямая трансляция матча 2 тура РПЛ

«Крылья Советов» проводят второй домашний матч подряд в рамках вновь стартовавшего чемпионата России по футболу. После триумфальной для хозяев встречи с ЦСКА на «Самара Арену» приехал тульский «Арсенал».

Стартовые туры коллективы провели неплохо, «Крылья» и вовсе отлично. Победив армейцев 2-0 они даже оказались на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Дубль в той встрече оформил форвард Александр Соболев. Болельщики ждут от него «продолжения банкета». В строй вернулся Канунников, дебютировать может Якуба. Набирают форму Анюков и Комбаров.

«Пушкари» в домашнем поединке с «Динамо» ушли от поражения в самой концовке. 1-1 сделал красивым дальним ударом Гиа Григалава, экс-защитник «КС». Перед поездкой в Самару клуб подписал в оборону Довбню. Фанаты «канониров» ждут хорошей игры и от других новичков — Банду, Кангву, Тудория.

Статистика личных встреч у «Крыльев» и «Арсенала» небогатая. И ужасная для волжан. В четырех очных встречах «красно-желтые» победили трижды с общим счетом 7-0. Еще одна игра — самая первая — закончилась 1-1. На «Самаре Арене» в марте этого года «КС» уступили 0-1.

Тем не менее, букмекеры ставят на «Крылья Советов». Средний коэффициент на их победу 2,83. На ничью — 3,17. На гостей — 3,48.

Рассудит соперников арбитр Павел Кукуян из Сочи. Начало матча в 17-30 по самарскому времени (16-30 по московскому). Следите за трансляцией на сайте kp.ru.

Крылья Советов - Арсенал, 20 июля 2019 года .

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