Географ без глобуса: как мастер из Самарской области начал делать флейты из пластиковых труб и стал педагогом

«Комсомолка» приехала в гости к Илье Стебенюку, педагогу дополнительного образования в школе № 6 г. Отрадный , чтобы рассказать о его необыкновенном увлечении в рамках спецпроекта «Картинки из глубинки». Но разговор пошел не только о «флейтах водосточных труб».

Про флейты, телевизор и «Сам себе режиссер

Илья Стебенюк окончил самарский государственный аграрный университет в Усть-Кинельском, работал в Москве, а потом вернулся в глубинку, домой, где и стал работать в школе. С музыкой он познакомилчя еще в детстве - со 2 по 4 класс он учился в музыкальной школе, играл на баяне. Но потом по настоянию родителей занялся велоспортом. О баяне вспомнил уже в университете, на третьем курсе, но инструмент был дома, тащить его в общежитие неудобно, да и где хранить? И тогда в жизни будушего педагога появилась флейта. Первый инструмент одолжила студенту педагог местной школы искусств Наталья Мигунова. Первые 2 недели Илья играл "методом тыка" - зажимал любые дырочки. А потом освоился: научился воспроизводить "Катюшу", гимн РФ.

Играть на флейте Илья научился уже в институтеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже потом, работая в школе в Отрадном после возвращения из столицы, Илья Стебенюк начал давать первые уроки ребятам. Во время одного из таких занятий, ученик Миша спросил: "А как самому сделать флейту?". Сначала Илья подумал, что это невозможно. Но мальчишке ответил, что скажет на следующем уроке.Илья пришёл домой, включил компьютер, открыл браузер и вбил: «Как сделать флейту своими руками?». Спустя секунду Илья понял - в интернете есть всё.

На следующий день Илья пришёл в школу с распечатанными листами. На них – инструкция, как сделать флейту. Показал учителю труда и сказал: «Вот смотрите, попробуйте сделать такую же» - детям будет интересно. Илья заходил в школу еще пару раз, но эти листы только пыль собирали. Поэтому Илья подумал и решил сделать флейту сам.

Сначала он хотел сделать блокфлейту из дерева. Но с деревом работать не умел, и токарей в городе не было. Поэтому Илья пришел к знакомому сапожнику Вячеславу и поделился идеей. Однажды тот зашел в гости с полипропиленовой трубкой. «Вот твои 20 миллиметров. Вырезай, сверли». Вдвоем они пошли в магазин, купили деревянную блокфлейту для образца. Положили две трубки параллельно, наметили отверстия, сделали дырки. Дальше – сложнее. Нужно было сделать блок. Это деревянная пробка в трубке, которая прикрывает горлышко. Получается небольшая щель. Этот блок Илья с сапожником сделали из каблука.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721330" frameborder="0"></iframe> Педагог в Отрадном сам мастерит флейты из труб.

С такой пластиковой блокфлейтой Илья пришел в администрацию городского округа Отрадный. Предложил идею – поучаствовать в конкурсе «ЭкоЛидер».

Илья Стебенюк со своим инструментомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Обрезки труб выбрасывают после ремонта, а мы их в ход пустим – будем делать блокфлейты, - так объяснил задумку Илья. Но ему отказали: «Хочешь – бери кредит на 500 тысяч под 17% и - вперед». Илья понял, что в таких условияхделать флейты не получится. Поэтому следующие образцы делал кустарным образом – «на коленке».

В 2016 году Илья пришел в школу №8. Объяснил, что хотел бы научить детей играть на блокфлейте бесплатно. С февраля по июнь Илья осваивал новую профессию. Но работать педагогом допобразования начал в другой школе, № 6. Чтобы набрать группу юных флейтистов, Илья заходил во все классы и рассказывал о себе. В Отрадном магазинов с музыкальными инструментами нет. Поэтому Илья съездил в Самару и купил пять блокфлейт. Каждому ученику выдал по инструменту.

Некоторые ученики уходили через 2-3 месяца, некоторые забирали инструментыи не возвращали. А это дорого – постоянно ездить в Самару и покупать блокфлейты за 500 рублей. Поэтому сейчас Илья осторожничает – инструмент отдает не сразу. Только если уверен, что ученику интересно.

Илья проводит мастер-классы по истории духовых инструментов не только на занятиях, но в свободное время, в своем дворе. Рассказывает ребятам про глиняные свистульки, окарины, калюки, свирели, сопели. Сначала дети смотрят, как играет Илья, а затем – пробуют сами.

Микроскоп для ребят становится пропуском в фантастический мирФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Про насекомых, лабораторию и микроскоп

Школьные уроки заканчиваются, и дети знают – Илья Владимирович ждет ребят в классе биологии или химии. Он ведет кружок «Юный натуралист».Дважды в неделю рассказывает ученикам 5-7 классов о ботанике, зоологии, анатомии, астрономии, филателии и нумизматике.

С детьми Илья и насекомых собирает, но живых мух и пчел не трогают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721334" frameborder="0"></iframe> Илья Стебенюк вместе с ученицей играют на флейтах.

Илья объясняет детям сразу: живых можно только фотографировать. Собирают тех, что уже не полетят.Дети хранят жучков и паучков в энтомологических коробках, которые делают своими руками. Рецепт простой: берешь коробку для обуви, вырезаешь пенопласт по размеру днища. Вставляешь пенопласт в коробку. Не так красиво, но ведь работает.Дети подбирают жучка, насаживают на иголочку, убирают в коробочку.

Сейчас ученики школы № 6 отдыхают. На последнем занятии Илья подсказал, как провести лето с пользой. Напомнил, как собирать гербарий и коллекцию насекомых.

В 2012 году в школах России впервые появился «Пролог». Это такой чемоданчик. А внутри – прибор, которым измеряют влажность и температуру воздуха, атмосферное давление, громкость звука и яркость света. Илья понимал, что в школах дети с микроскопами не работают. А у него их было целых три.

Илья подошел к завучу и сказал: «Давайте я принесу микроскоп на «Окружающий мир». А ему в ответ: «Так у нас же электронные есть, пойдемте, покажу». Илья заранее написал учебный план и программу кружка. Поэтому просто взял в одну руку микроскоп, в другую чемоданчик. Так и открылся кружок «Лаборатория юного исследователя».

На «Юном натуралисте» ребята слушают про почвы, растения, деревья. Илья знал, что теорию подкрепит практикой. Поэтому в «лаборатории» Илья вместе с детьми работает с микроскопом, «Прологом».

Коллекция педагогаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника по пятницу Илья приходит в школу, учит юных исследователей. В школе № 6 этоученики 4 «А», «Б», «В» класса.Каждый класс разбит на 2 подгруппы. Поэтому у Ильи 6 подгрупп, то есть 6 уроков в день. Для Ильи деньги – не главное. Это скорее приятный бонус: работает педагог всего за 10 тыс. рублей.

Один раз в три недели Илья выносит микроскоп на улицу. Дворовые ребята подходят к синему деревянному столику. Видят какие-то болтики, винтики, окуляры. Начинается чудо. Илья показал детям кристаллик соли, крыло бабочки, инфузорию-туфельку. «Если не айфонами, то чем сейчас увлечь детей?» - спрашивает Илья – «Микроскоп для них - это бомба».

Илья надеется, что родители поддержат идею: микроскоп лучше, чем телефон.

Эти коллекции помогают учить историю и географиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

… и про редкие марки

Чем еще увлечь детей 12-14 лет? Илья думает об этом постоянно. Однажды вспомнил, что в детстве собирал почтовые марки. В коллекции было 700 штук. Так родились необычные «уроки географии».

- Интернет, атлас, справочники – все под рукой. Но детям это неинтересно. А покажи им марку с кактусом – сразу спрашивают: «А почему у нас не растет? А где растет?». Раскладываем карту мира, ищем. Теперь в голове появился образ: Мексика – это кактусы. И следом вопрос: а что там еще растет? - объясняет Илья.

Еще одна идея – рассказать о советском времени. Ведь марки поступали из дружественных стран: Венгрии, Польши, Болгарии, Кубы. Дети увидели, глаза загорелись: «Ой, какие красивые, а где такие достать?».

Старые марки не продаются даже на почтамтах. Тогда Илья написал Олегу Полякову, члену союза филателистов России. И тот согласился подарить отрадненским ребятам «повторные марки» –1300 штук!

Коллекция увеличилась до двух тысяч. «Мир не без добрых людей» - говорит Илья.

Хранить такие сокровища нужно было в специальном альбоме, а он стоит 700 рублей. Немалые деньги для маленького городка.

- Предложи купить такой родителям – на этом разговор закончится, - задумался Илья. Решение нашел в канцтоварах - «касса букв, слогов и цифр»за 45 рублей штука. - Ребятам предложил: купишь кассу букв, слогов и цифр, я тебе 5 марок подарю. Идея глубже, чем кажется: собираешь марки – общаешься. У нас с тобой есть двойные марки. Раз в неделю мы увидимся, обменяемся, пополним коллекцию. Живое общение – это то, чего детям сейчас не хватает.

- Я открыт любым идеям и буду рад новым знакомствам, - говорит Илья и приглашает всех присоединяться в к его «клубу» в ВКонтакте и Одноклассниках. – Для меня работать с неравнодушными людьми – счастье.