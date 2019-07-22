Как уберечь бизнес от потерь, а информацию – от утечки?

В 2018 году, по статистике Solar JSOC, ежемесячно появлялось 13 новых хакерских инструментов и два-три новых типа атак – они становятся все проще, все дешевле в реализации. Почти вдвое выросло количество DDoS-атак на крупные серверы. Мы живем в мире технологий, где киберугроза – не абстрактное понятие, а элемент повседневности. Как в таких условиях защитить данные промышленных предприятий, частного бизнеса, финансовых и государственных структур? «Ростелеком» представил свои разработки в этой сфере.

Опасности цифровизации

Цифровизация шагает по стране. Информация перекочевала из толстых папок в электронные хранилища. Производственными процессами управляет техника. Уязвимы к хакерским атаками обычные граждане, и заводы, и госструктуры.

– Если вирус уничтожит письма или информацию на личном компьютере – неприятно, конечно, но не велика беда. А если кибератаке подвергнутся предприятия сферы энергетики или опасные химические производства? Здесь речь не только о финансовых потерях, но о жизнях людей.

В «Ростелекоме» считают, что информационную безопасность можно обеспечить только через непрерывный мониторинг и удобное управление системами ИБ.

«Ростелеком» представил самарцам свои разработки в сфере информационной безопасности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виртуализированное решение

Алексей Богданов, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Волга» «Ростелеком»:

– Наша целевая аудитория – предприятия и госструктуры, где в той или иной мере цифровизованы бизнес-процессы. Чем выше степень цифровизации предприятия, тем более совершенная требуетсясистема защиты. Ключевое преимущество «Ростелекома» –инфраструктурные возможности компании: собственные ЦОДы и облачные решения. Мы можем предложить и крупному бизнесу с географически распределенной структурой, и небольшим компаниям, не имеющим крупных бюджетов на информационную безопасность, универсальные сервисы кибербезопасности на основе единой платформы. Они легко управляются и быстро масштабируются.

Единая платформа сервисов кибербезопасности (ЕПСК) защищает от сетевых атак, обеспечивает безопасность электронной почты и веб-приложений и не требует крупных капиталовложений. Этими сервисами уже пользуются свыше ста крупнейших российских компаний.

– Кибератаки влекут за собой остановку бизнес-процессов, и, как следствие – убытки. Риску подвержен любой бизнес: онлайн магазин, служба доставки. Решения, которые предлагает «Ростелеком»,основаны на информационном обмене:об атаке на одну компанию узнают все остальные, подключенные к системе. Им оперативно предлагаются меры защиты, – поясняет пресейл-консультант группы экспертного пресейла продуктов и сервисов JSOC Артем Кильдюшев.

Целевая аудитория – предприятия и госструктуры, идущие по пути цифровизации бизнес-процессов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безопасность под ключ

– Разработки компании позволяют выполнить все требования законодательства и обеспечить устойчивость информационной инфраструктуры клиентов. Прежде чем подобрать заказчику средства защиты, мы тестируем на совместимость наши средства защиты с автоматизированными системами управления заказчика. По результатам исследований предлагаем клиенту уже готовое решение, – говорит руководитель направления по продуктам информационной безопасности МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Левин.

Требование закона

Отдельной темой семинара стала защита критической информационной инфраструктуры (КИИ). Согласно требованиям Федерального закона № 187-ФЗ, владельцы объектов КИИ обязаны обеспечивать их безопасность и предоставлять сведения обо всех инцидентах в центры Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Владимир Левин: "Ростелеком" предлагает услугу по реализации функций корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА с учетом требований законодательства по защите данных. Мы проводим обследование ИТ-ресурсов заказчика, определяем категории объектов критической информационной инфраструктуры и подключаем их к платформе ГосСОПКА. Технологиями «Ростелекома» уже пользуются крупные холдинги и государственные структуры федерального уровня, ряд энергетических и транспортных компаний».

СПРАВКА

Solar JSOC – первый в России коммерческий центр по мониторингу и реагированию на инциденты ИБ – специализируется на мониторинге, анализе и расследовании инцидентов кибератак, обеспечивает эксплуатацию систем ИБ и осуществляет защиту внешних интернет-сервисов. Центр имеет лицензии ФСТЭК, ФСБ и Министерства обороны Российской Федерации.