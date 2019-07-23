2019-07-23T13:13:03+03:00
Общество

«Давайте назовем Самосратов»: пользователям сети надоело, что путают Самару и Саратов

Жители волжских городов предложили обьединить Самару и Саратов и создать единый гигаполис
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Самару путают с Саратовом постоянно. Это - Самара.Самару путают с Саратовом постоянно. Это - Самара.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В социальной сети «ВКонтакте» появился новый мем. Пользователям надоело, что соседей Самару и Саратов постоянно путают, и они предложили обьединить города.

— Во избежание путаницы предлагаю объединить города Самару и Саратов в единый гигаполис под названием Самосратов, — написано на картинке.

Пользователи решили бороться с путаницей кардинально Фото: соцсети

Пользователи решили бороться с путаницей кардинальноФото: соцсети

Текст сопровождается изображением актера Дэвида Духовны, который со скептическим выражением лица поднимает вверх большой палец.

И горожане, и чиновники часто путают Самару и Саратов. В июне в Саратовской области во время визита замруководителя Росавтодора Виктор Тимофеев перепутал назвал регион Самарской областью.

Пользователи сети решили, что туда же неплохо было бы добавить еще один город-сосед Саранск.

— И Саранск не забудьте! Будет единый мегаполис Самосратовсранск — шутят местные жители.

В комментариях под постом появились предложения объединить и другие российские города - например, если объединить Москва и Санкт-Петербург, получится, по мнению пользователей, Мопет.

Между тем, путаница Самары и Саратова уже давно стала мемом. Шутки об этом ходят по сети уже не один год.

"По смешению Самары и Саратова можно легко отличить коренного москвича".

"Самарский аэропорт нужно назвать имени Моне, а Саратовский имени Мане, чтобы уже перестали путать эти города".

Откуда появляются мемы?

Татьяна фон Фархмин (Родина), международный консультант по социальным медиа:

— Мемы доводят нашу реальность до абсурда, — считает. — Например, мем про оружие учителей — это реакция на массовые перестрелки в школах. Тогда Трамп предложил снабдить каждого учителя оружием. И вот результат. Поэтому и появляется оружие с глушителем для библиотекаря. Зачем они нужны? Шутки ради. Развлечь,а может и заострить на чем-то внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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