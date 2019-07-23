2019-07-23T13:13:03+03:00
Спорт

Лидер гонки бомбардиров РПЛ Александр Соболев: «Звонка от Черчесова не жду до лета»

Нападающий «Крыльев Советов» прокомментировал свои шансы попасть в национальную команду
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В двух стартовых матчах чемпионата России Соболев забил три мяча.В двух стартовых матчах чемпионата России Соболев забил три мяча.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Форвард самарских «Крыльев Советов» и лидер гонки бомбардиров РПЛ Александр Соболев рассказал, когда ждет вызова в сборную России и не екает ли у него сердце, когда звонит неизвестный номер, ведь это может быть Станислав Черчесов.

- Нет, конечно, не екает. Об этом даже мыслей не может быть. Прошло всего два тура. Да, забил три мяча. Но главное – дальше показывать качественную игру. Тогда, возможно, главный тренер и позвонит. А сейчас надо работать и стабильно приносить пользу «Крыльям». До зимы вызова в сборную точно не жду, даже до лета. Все зависит от моей игры. Если продолжу показывать качественный футбол, то, наверное, все реально. Не два матча, а 10-15, - сказал Соболев в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, Александр Соболев лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. За два тура форвард забил три мяча. Дважды Соболев поразил ворота ЦСКА (один мяч с пенальти), еще один гол 22-летний нападающий забил тульскому «Арсеналу». Последний получился особенно красивым – мяч Соболев забил в падении через себя.

Гол в ворота тульского «Арсенала». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Гол в ворота тульского «Арсенала».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сейчас футболиста сравнивают с другим российским нападающим – Артемом Дзюбой и предлагают топ-клубам присмотреться к высокому мощному нападающему.

Соболев перешел в «Крылья» в декабре 2017 года, когда самарцы выступали в ФНЛ, из «Томи». В прошлом сезоне Миодраг Божович отправил форварда в полугодичную аренду в «Енисей». За красноярцев Александр сыграл 10 матчей и забил три мяча, однако не смог помочь своей команде остаться в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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