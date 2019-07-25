Убийство на спор и бегающие глаза «лесного маньяка»: откровенный рассказ следователя со стажем в четверть века о своих буднях

Анаит Мелкумова — следователь СУ СК России по Самарской области с огромным опытом за плечами. Она отдала службе 26 лет и за эти годы повидала всякого. На пенсию Анаит Георгиевна ушла чуть меньше года назад, до последнего успешно выполняя свои задачи в 1-м отделе по расследованию особо важных дел. Накануне профессионального праздника ветеран СК поделилась с корреспондентом «Комсомолки» воспоминаниями о некоторых моментах своей карьеры.

К трупам относилась спокойно

— По окончании ВУЗа в 1992 году я была принята на службу в прокуратуру Волжского района в качестве стажера. Деятельность стажера заключалась в том, что он расследовал уголовные дела, проводил проверки, в том числе общенадзорные, проверял так называемые «отказные» материалы, по которым сотрудниками милиции выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела, принимал участие в судебных процессах как по уголовным, так и по гражданским делам. Примерно через месяц я была назначена на должность следователя прокуратуры.

К трупам я относилась совершенно спокойно, как впрочем, и к самим местам происшествий, как бы они ни выглядели: следы крови, пожарища, следы взрывов... Родные мои к выбору профессии тоже отнеслись вполне нормально.

Анаит Мелкумова работала следователем больше 25 летФото: Из личного архива

Одним из самых первых уголовных дел, по которому мне пришлось выехать на место преступления, было убийство на территории пионерского лагеря в селе Курумоч. Случилось это во второй половине августа 1992 года, дети уже разъехались. Вечером к находившемуся там сторожу, украинцу по национальности, приехал водитель лагеря. Они купили спиртное, во время распития которого водитель начал высказывать сторожу, что тот — «хохол» и что «все хохлы должны работать на русских». На этой почве между ними завязалась потасовка. Водитель повалил сторожа, схватил вилы, и попытался проткнуть ими шею сторожа. Последнему удалось отвести от себя вилы, он вскочил и забежал в домик. Водитель, продолжая высказывать сторожу то, что он «хохол» и «должен работать на русских», пошел следом за ним. Тогда сторож, взяв имевшийся у него самодельный нож, нанес им оппоненту 9 ударов. Последний скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

В качестве районного следователя я расследовала и резонансные дела. Так, была «разборка» со стрельбой в начале ноября 1995 года на переезде в поселке Петра Дубрава. На месте были брошены автомашины и 5 автоматов Калашникова. Погибли двое мужчин и одна девушка, еще трое мужчин с ранениями были доставлены в медицинские учреждения города. Дело осталось нераскрытым.

Преступник с бритвами во рту

Последнее дело, которое я расследовала в прокуратуре Волжского района, было в отношении трех лиц, совершивших не менее 5 убийств на территории района и города Самары. Первые двое потерпевших — муж и жена, которые вели асоциальный образ жизни, и с которыми обвиняемые не поделили мясные кости, собранные на помойке. Их забили до смерти руками, ногами и тупыми предметами.

Преступники использовали самое разное оружие в своих злодействахФото: из личного архива

Следующей жертвой стала женщина, личность которой установить в ходе следствия не удалось. Она была найдена задушенной возле одного из кинотеатров Самары. Через непродолжительное время они же убили жителя одного из городских районов: в течение двух суток они избивали его руками, ногами, прыгали по нему. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Последней жертвой группы стал парень, употреблявший наркотики. Его обвиняемые забили бетонными плитами на пустыре. После убийства «наркомана» парни решили убить его знакомую, ставшую невольным свидетелем расправы. Однако той удалось скрыться от них.

Один из фигурантов этого дела состоял на учете, как психически нездоровый. В ходе следствия он иногда вел себя неадекватно. Так, на одном из допросов в следственном изоляторе достал изо рта половину бритвы и попытался нанести ею надрезы на запястье. Я сказала, чтобы он выбросил ее в урну, стоявшую в углу кабинета. Он послушался, но буквально через несколько минут вновь вытащил изо рта еще одну половину бритвы.

Работа с вещдоками - важное звено в функционале следователяФото: Из личного архива

По результатам рассмотрения дела в суде указанный фигурант был приговорен к расстрелу. Однако ввиду того, что в России был введен мораторий на смертную казнь, наказание ему было заменено на пожизненное лишение свободы.

«Идеальная» банда

В конце 90-х годов я расследовала уголовное дело по банде, на счету которой было не менее 5 убийств, разбойные нападения, грабежи и прочее. Банду можно было бы назвать «идеальной», то есть такой, о каких пишут в учебниках криминалистики. Так, у них было много оружия, спецсредства, форма сотрудников милиции и соответствующие удостоверения, а также автотранспорт и четко разработанный план действий. В газете «Из рук в руки» они находили тех, кто хотел купить квартиру. Полагая, что у потенциального покупателя есть деньги, они созванивались с ним, предлагали последнему осмотреть квартиру, которую сами снимали. Когда, ничего не подозревающий клиент заходил в квартиру, члены банды нападали на него, надевали ему на руки наручники. После, забрав ключи от квартиры клиента, ехали к тому домой, забирали деньги и драгоценности. Потом возвращались и отпускали человека. Тех клиентов, кто оказывал сопротивление, убивали на месте. Впоследствии ими был убит один из членов банды.

В Самарском областном суде организатор банды был приговорен к пожизненному лишению свободы, его «правая рука» — к 25 годам лишения свободы, остальные участники к меньшим срокам.

С организованными группами, бандами приходилось работать часто. Одно из таких дел — банда, организатором которой являлся парень, отслуживший в ВДВ. Всего в ней было 9 человек. Начинали они свою преступную деятельность с краж автомагнитол, колес с машин, потом стали похищать лодочные моторы. Затем стали заниматься еще грабежами и разбоями. Преступная деятельность была пресечена после того, как ими был убит владелец автомобиля, с которого они пытались снять автомагнитолу.

Суд присяжных признал фигурантов виновными в создании банды и участии в ней. Организатор и наиболее активные члены банды были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Пожалел друга и убил его

Преступники мне попадались разные. Один из первых — дебошир, который порезал милиционеру лицо ножом, пытался убить его. Этот обвиняемый был психопатом, называл меня исключительно «Пани следователь». Были и другие, некоторые даже угрожали.

Функционал у банд был самый разный - от взлома авто до убийствФото: Из личного архива

Если говорить об убийствах, то очень большой процент их совершается в состоянии алкогольного опьянения. При этом мотивы самые различные: бытовые, корыстные и т.д. Но иногда преступления выбивались из общей картины.

Так, в 1992 году мужчина убил соседа, нанеся ему удары монтировкой по голове. Обвиняемый — пенсионер, бывший сотрудник НКВД. На мой вопрос, сожалеет ли он о случившемся, ответил, что нисколько, и что если бы все повторилось, он бы опять его убил.

В начале двухтысячных годов было преступление, которое просто шокировало своей абсурдностью и жестокостью. Все произошло в Кировском районе в канун праздника 23 февраля. Два парня, друживших с детства, употребив большое количество спиртного, в компании своей подружки стали спорить на тему, правы ли были спартанцы, убивавшие своих детей, родившихся физически нездоровыми. Один из них утверждал, что нация должна быть здоровой, поэтому нездоровых детей надо убивать. Его друг и девушка возражали, утверждая, что это неправильно. Затем спросили у него, как можно убивать детей и смог ли бы он это сделать. Тот ответил утвердительно. Тогда второй парень спросил у него, смог ли бы он убить его. На что друг ему вновь ответил утвердительно. Они поспорили, после сходили за топором, и пришли на территорию детского садика, где потерпевший встал на колени, голову положил на лавку, затем снял с шеи цепочку и отдал другу. Друг, выполняя условия пари, ударил его по шее топором. Потерпевший повернул голову, сказал: «Ну ты и гад, Санек». Впоследствии при допросе обвиняемый мне объяснил, что ему стало жалко друга, так как он понял, что тот уже не жилец, и добил его.

Еще одно ужасное преступление, когда мать убила своего почти годовалого ребенка. Мальчик родился здоровый. Каких-либо физических отклонений у него не было. Но матери не хотелось заниматься его воспитанием, хотелось вести праздный образ жизни. Она неоднократно избивала его, когда тот начинал плакать. Двоюродный брат обвиняемой в ходе допроса дал показания, что ему удалось один раз отнять у нее ребенка, когда та держала его за ноги и пыталась ударить об стенку. Потом к ней на квартиру подселились цыгане, которые ухаживали за ребенком, кормили. После того, как они съехали, она вновь стала заниматься рукоприкладством в отношении своего ребенка. Незадолго до Нового года после очередного избиения он был доставлен в больницу им. Калинина, где и скончался от повреждений, причиненных ему матерью.

Общение с маньяком

С серийным убийцей мне тоже довелось общаться. Это был так называемый «Лесной маньяк». По делу о превышении должностных полномочий сотрудниками милиции, расследованному мною, он являлся потерпевшим. При первом общении с ним я обратила внимание, как у него бегали глаза туда-сюда. У него не было прямого взгляда на собеседника.

Дмитрия Ворошилова называли "Лесным маньяком", он получил 15 лет и уже на свободеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Со слов оперативников я знала, что он неохотно идет на контакт с женщинами, считая их ведьмами, поэтому на первый допрос я ехала к нему с адвокатом, который защищал его как обвиняемого по делу об убийствах. Впоследствии я ездила к нему одна, однако и потом никогда не видела, чтобы он при общении смотрел прямо в глаза.

Будьте объективны!

Начинающим коллегам и действующим сотрудникам хочу сказать, что одно из самых важных качеств следователя — педантичность. Нужно дела не абы как расследовать, а проверять все доводы, как против, так и за обвиняемого. Если человек заявляет о своем алиби, значит, нужно его обязательно проверить. Самое главное — не забывать, что в какой-то мере ты вершишь судьбу человека. Оценивать все материалы дела необходимо исключительно объективно.

Коллегам на праздник желаю, чтобы была возможность почаще отдыхать, так как работы у нас всегда было много, и с каждым годом она не убавляется.

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