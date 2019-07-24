Идейные экстремисты и убийца детей: с какими преступлениями разбираются в 1-м отделе по расследованию особо важных дел

25 июля в нашей стране отмечают День сотрудника органов следствия РФ. В преддверии этой даты корреспондент «КП-Самара» узнал, чем занимается 1-й отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК, сотрудники которого на протяжении трех последних лет неизменно признавались лучшими в традиционном ведомственном конкурсе, а следователь Кирилл Ушаков даже занял третье место среди своих коллег по всей стране. О работе над жестокими преступлениями, расследовании резонансных уголовных дел и своих собственных профессиональных успехах нам рассказал руководитель 1-го РОВД — подполковник юстиции Алексей Дубовитченко.

Страшное убийство для молодого следователя

— У меня с детства было желание служить закону, а намерение прийти в органы следствия появилось после третьего курса юридического факультета, когда я отрабатывал практику в прокуратуре Самарской области, тоже в отделе по расследованию особо важных дел, — говорит Алексей. — Тогда следствие было еще в системе прокуратуры. Работа захватила, показалась интересной, поэтому решил попробовать себя в этой службе.

Наш собеседник не только занимался изучением правовых основ и уголовных дел, находящихся в производстве отдела, но и сам принимал участие в их раскрытии — помогал следователю, выступал в качестве понятого. Самостоятельную карьеру Дубовитченко начал в прокуратуре Кировского района в 2002 году, когда ему был только 21 год. Задач у юного сотрудника хватало, причем весьма серьезных.

— Запомнился тот груз ответственности, который упал мне на плечи — на тот момент еще молодого человека. Практика была богатой, в Кировском районе совершалось много убийств, изнасилований. За те 4 года, что я там проработал, получил хороший опыт, — вспоминает подполковник. — Интересные дела, безусловно, были. Однажды в поселке Зубчаниновка убили молодую семейную пару. Результаты первоначальных следственных действий с большой долей вероятности позволяли утверждать, что убийство совершено из корыстных побуждений знакомыми потерпевших. Мы бросили большие силы на раскрытие этого преступления. Основная версия подтвердилась. Подруга детства потерпевшей, страдавшая наркотической зависимостью, а также испытывавшая зависть к ее благополучию, вместе со своим супругом и знакомым пришли к паре под предлогом «погостить». Молодая семья была зверски убита, с целью хищения денежных средств и иных материальных ценностей. Я на тот момент был совсем молодым следователем. Дело мы раскрыли после того, как через некоторое время стал использоваться похищенный телефон, а также благодаря отпечаткам пальцев, которые удалось найти в ходе осмотра места происшествия. Мне хорошо запомнилось отсутствие раскаяния подруги-убийцы и ее желание всеми способами уйти от уголовной ответственности.

Алексей Дубовитченко начинал работу в прокуратуре Кировского районаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас СК — отдельная структура. Но принципы работы неизменны. Основные задачи — раскрытие преступления, объективное расследование и сбор достаточной доказательственной базы.

— Следователь — ключевая фигура в расследовании уголовного дела. Он планирует работу по нему, определяет тактику следственных действий, самостоятельно направляет ход расследования, начиная с осмотра места происшествия и заканчивая составлением обвинительного заключения. Не менее важную роль в раскрытии преступлений играют оперативные службы. Поэтому надлежащее взаимодействие следователя с оперативными работниками необходимо при расследовании уголовных дел и проведении доследственных проверок.

Разоблачение уникальной общины

1-й РОВД отвечает за расследование наиболее сложных и резонансных уголовных дел, которые находятся в производстве СУ СК. Категории разные: от убийств и изнасилований до преступлений, которые совершают должностные лица государственных и муниципальных органов.

В штате отдела помимо руководителя и его заместителя — 6 следователей. Команда универсальная, следователи готовы разбираться в любой категории дел, когда нужны дополнительные силы, происходит прикомандирование коллег из районных следственных органов. Для последних хорошо себя проявить — отличный шанс пойти на повышение.

Одно из профильных направлений в 1-м РОВД — борьба с экстремизмом и терроризмом. Тут есть свои нюансы:

В ОКРН собрались идейные люди, которые хотели сделать чисто славянское государствоФото: другой источник.

— Наиболее распространенная статья УК РФ по этому направлению - 282-я. В основном к уголовной ответственности привлекаются лица, которые на своих страницах в социальных сетях размещают информацию экстремистской направленности. Ранее эта статья УК вызывала много споров. Ее противники аргументировали свою позицию тем, что человек мог выложить пост на своей странице просто потому, что он ему понравился, без злого умысла. Критика не совсем обоснована, — объясняет Алексей, — поскольку для привлечения к уголовной ответственности необходимо доказать, что эти материалы опубликованы намеренно с целью возбуждения вражды и унижения человеческого достоинства по тем или иным признакам, в противном случае принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. С декабря 2018-го в статью внесены изменения, которые должны прекратить все споры. Сегодня привлечь человека к уголовной ответственности можно лишь после того, как за аналогичное правонарушение он уже, в течение года, привлекался к административной. Необходимо отметить, что нарушения экстремистского характера традиционно часто встречаются в сфере футбольных фанатов.

Но одними лишь болельщиками все не ограничивается. Недавно окончено расследование по целому экстремистскому сообществу — «Общине коренного русского народа»:

— Таких дел в России очень мало. В ходе следствия мы установили, что община существовала с 2012 по 2018 год. Ее участники испытывали неприязнь к лицам еврейской, неславянской национальности, а также к христианам, в частности — к людям православного вероисповедания.

Они хотели создать свое государство под названием Русская Республика Русь, где должны были быть только славяне. Идеи утопические — своя структура, свои органы, паспорта, другие документы, свои уставы, все достаточно серьезно.

Для задержания заказчика убийства из ОКРН делали постановочные фотографии

На протяжении длительного времени велась наступательная работа по возбуждению вражды и ненависти в отношении лиц еврейской национальности и людей, не являющихся славянами. Мы установили, что в их общине находилось порядка двухсот человек разного возраста. Это действительно идейные граждане, они не просто ради интереса туда вступали. И дошло до того, что один из членов общины даже пошел на то, чтобы заказать убийство свидетелей, которые давали по уголовному делу изобличающие показания. Это говорит о том, что в общине готовы пойти на крайние меры. И убить другого он предлагал исключительно за идею, дав только 4 тысячи рублей на бытовые расходы.

Беглый террорист и многодетный отец-поджигатель

Терроризм — больше компетенция ФСБ, но и в Следственный комитет некоторые дела поступают. Так, Дубовитченко и его подопечные разбирались со злодействами Атхамхона Ахмедова, который порезал двух полицейских и скрылся:

Ахмедову дали серьезный срок

— Его судили в том числе и по террористической статье. Началось с того, что сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД получили информацию, что он причастен к ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и пропагандировал экстремальный ислам. Его решили задержать, приехали к нему на работу, где он еще и жил. Ахмедов не захотел сдаваться, взял нож и нанес сотрудникам удары в грудь и в голову, после чего скрылся с места происшествия. К счастью, пострадавшие выжили, но травмы они получили серьезные. Меньше чем через год местонахождение подозреваемого установили. Он скрывался у знакомых в другом городе. Ахмедов получил по заслугам — его осудили на 23 года.

Следователи сталкиваются с человеческой жестокостью постоянно, зачастую картины, которые они наблюдают на месте происшествия, представляют собой сущий кошмар. Справляться приходится, в обратном случае делать здесь нечего.

— В прошлом году мы расследовали резонансное убийство, совершенное в Кинель-Черкасском районе. В селе Лозовка сгорел дом, трое детей погибли — двоим и полугода не было, а одному мальчишке только три исполнилось. Жуткое дело: родители сидят и употребляют спиртные напитки, поссорились, в доме находится пять детей, и отец семейства, решает поджечь дом, полагая, что это поможем ему избавиться от материальных затрат на детей, а также улучшит жилищные условия, путем предоставления права на новую жилплощадь, взамен сгоревшей. Дом он поджег таким образом, чтобы не было путей отступления. Могли быть и более серьезные последствия — его супруга, надышавшись угарным газом, потеряла сознание. Но ее вытащили соседи. А старшая сестра помогла выбраться младшему брату.

Поджигатель детей Покровенков получил пожизненный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступник — Андрей Покровенков — получил пожизненный срок. Правоохранители доказали, что он не был настолько пьян, чтобы действовать неадекватно. Все продумал. В какой-то момент на следствии Андрей стал утверждать, что курил, бросил сигарету и все случилось случайно, но добытые по делу доказательства, в том числе результаты пожаро-технической экспертизы эту версию разбили.

Преступления с закономерностью

Первый отдел направил в суд ряд уголовных дел в отношении членов организованных преступных групп и банд. Выявить целое преступное сообщество — это отдельное, сложное и кропотливое занятие. Нужно установить все связи и доказать, что злодеи орудовали вместе и знали, кто и за что отвечает:

— У нас в производстве была банда под руководством Дуняшкина. Ее участники, используя оружие, похищали лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вымогая у них деньги и иные ценности. Также мы направляли уголовное дело в суд в отношении организованной группы под руководством Алексеева, в которую входили сотрудники полиции, сотрудник госнаркоконтроля, военнослужащий, а также лица с криминальным прошлым. Разношерстная компания подобралась, которая под предлогом законных действий и оперативных мероприятий преследовала людей, связанных с наркобизнесом. Они избивали их, похищали, вымогали с них деньги. В таких преступлениях есть закономерность, заключающаяся в надежде на то, что пострадавшие не пойдут в правоохранительные органы, потому что сами не чисты перед законом.

Следователям приходится очень много работать с документамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служителям Фемиды сотрудники 1-го РОВД передавали дела и в отношении группировок, занимавшихся сбытом наркотиков. Участниками преступных групп являлись в том числе и подростки, а также сотрудники правоохранительных органов. У одной такой ОПГ в «досье» насчиталось более 100 эпизодов. Интересный факт, что члены сообщества не знали друг друга лично, в целях конспирации общаясь только через мессенджеры. Передача наркотиков проходила путем закладок, а денежные средства перечислялись электронным путем.

Достаточно часто в последние годы выявляются организованные преступные группы, специализировавшиеся на страховых мошенничествах.

— В этом году нами направлено в суд уголовное дело в отношении 13 членов преступного сообщества, среди которых 5 сотрудников ДПС ГИБДД и 3 сотрудника оценочных компаний. Группа занималась постановочными дорожно-транспортными происшествиями, составлением фиктивных документов о ДТП, после чего получала незаконные денежные выплаты в страховых компаниях. Мы выявили порядка 65 преступлений, в общей сложности ущерб составил более 10 миллионов рублей.

Группировка «оборотней в погонах»

Сейчас в производстве Алексея Дубовитченко и коллег тоже много резонансных историй. Трудиться приходится в круглосуточном режиме, рабочий день уже давно выходит за привычные рамки.

— Расследуем смерть мальчика, отдыхавшего в санатории «Волжанка». Он умер, когда родители забрали его домой. Изначально была версия пищевого отравления, сейчас ситуацию прояснит экспертиза. Предварительный диагноз — менингоэнцефалит. Есть много путей получения этой болезни — воздушно-капельный, отравление, другие. Ответ должна дать комплексная судмедэкспертиза. Все дети с того лагеря проходили исследования, у них по анализам проблем нет.

Обвиняемые по еще одному актуальному делу — сотрудники полиции:

— Они фальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Мы порядка 30 преступных эпизодов выявили, в результате которых были привлечены к уголовной ответственности и незаконно осуждены очень много людей, часть из которых сейчас в местах лишения свободы. К ответственности привлекаем 6 сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков и 20 человек, которые им помогали в фальсификации материалов ОРД. Большая преступная группа, которая действовала на протяжении долгого времени. Не желая работать по закону, подбрасывали наркотики и фальсифицировали доказательства, с целью улучшения статистических показателей, кроме того вымогали деньги и другие ценности.

В завершении беседы Алексей поздравил коллег с наступающим праздником и пожелал им здоровья и доведения всех своих расследований до логического конца.

ЦИФРЫ 1-го РОВД

Следователи 1-го отдела из года в год показывают хорошую статистикуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 — уголовных дел за 6 месяцев 2019 года направлено в суд, 32 обвиняемых, 243 преступных эпизодов, из них тяжких и особо тяжких 120 преступлений; 205 преступлений, совершенных организованными группами.

32 — уголовных дела направлено в суд за 2018 год, 60 обвиняемых, 240 преступных эпизодов, из которых тяжких и особо тяжких 184;

155 — преступлений, совершенных организованными группами в 2018 году.

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