«Уехал на кладбище и пропал»: в Самаре бесследно исчез бывший обвиняемый в организации убийства борца Якудзы

Объявлен в розыск 50-летний самарский предприниматель Андрей Маклаев. Он исчез при весьма странных обстоятельствах. Последний раз автомобиль бизнесмена видели рядом с кладбищем Рубежное днем 24 июля. С тех пор он не выходит на связь с близкими.

— Его белую «Камри» с номером Х663КА 163 видели 24 числа в районе ТЦ «Амбар» в промежутке между 15-00 и 16-00. Он направлялся в сторону кладбища Рубежное. Ищем очевидцев на трассе «Амбар» — Рубежное. Любые сведения очень важны, — рассказывает племянница исчезнувшего — Екатерина.

По словам девушки, в город машина — судя по камерам — не возвращалась. Андрея видели на кладбище в 15-30, дальнейших сведений нет. Что он там делал, также неизвестно.

Как сообщила родственница пропавшего корреспонденту samara.kp.ru, заявления об случившемся уже поданы в полицию и волонтерам. Пока никакой новой информации о нем не поступило.

Не исключено, что происходящее как-то связано с делом об убийстве борца Владимира Попова, известного также под псевдонимом Якудза. Андрей Маклаев находился на скамье подсудимых — его считали причастным к преступлению.

9 мая 2017 у дома № 34 на улице Калинина Попова расстрелял киллер, который в итоге скрылся на ВАЗ-2105. Убийцу так и не нашли, он вместе с еще одним соучастником покинул Россию. По версии следствия, за расправу исполнителям заплатили 1 миллион рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/680994" frameborder="0"></iframe> Убийство борца Владимира Попова в Самаре.

Владимир Попов от полученных ран скончался в ноябре 2017-го. До этого он боролся за жизнь и успел дать показания и во время одного из них заявил следователю, что нападение могло быть совершено из-за его конфликта с Маклаевым, о котором он не лестно отзывался. Споры возникали по теме похоронного бизнеса — Андрей и один из его сыновей были связаны с ним по работе, Попов «представлял интересы» других участников ритуального рынка. Кроме того, Владимир какое-то время работал у Маклаева, но отношения у них не заладились, имелись финансовые претензии друг к другу.

Следователи считали, что Андрей Маклаев и его знакомый Игорь Гужин решили избавиться от Якудзы после того, как 20 апреля на территории кладбища «Рубежное» между представителями их организации по оказанию ритуальных услуг и Поповым, отстаивающим права другой, произошла ссора. Для ликвидации они привлекли Хуснидина Нуридинова по прозвищу Хан, который нашел исполнителя.

Владимира Попова убили в 2017 годуФото: соцсети

В суде дело рассматривали с участием присяжных. Те из троих фигурантов признали виновным только Нуридинова. Маклаев и Гужин были отпущены.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Андрея Маклаева просят обращаться по телефонам: 8(937)200-20-91; 8(917)118-84-88. Также сведения можно сообщить на kpsamara@phkp.ru.

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