2019-07-28T20:42:06+03:00
Общество

Генпрокуратура признала незаконным обвинение главы бюро медсоцэкспертизы

Проверяющие не нашли доказательств причастности Дмитрия Драча к хищению бюджетных средств
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Коллектив бюро написал жалобу на то, что их руководителя ни за что обвиняют в мошенничествеКоллектив бюро написал жалобу на то, что их руководителя ни за что обвиняют в мошенничестве
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Генпрокуратура России усомнилась в обоснованности уголовного преследования главы бюро медико-социальной экспертизы Самарской области Дмитрия Драча. Об этом сообщают собственные источники «Комсомольской правды» - Самара». Коллектив бюро написал жалобу на то, что их руководителя ни за что обвиняют в мошенничестве.

- После обращения в Генпрокуратуру прокуратура Самарской области проверила ход дела. В итоге обвинение признали незаконным, потому что нет доказательств, что Драч имеет отношение к хищению бюджетных средств, - рассказали «КП» - Самара».

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2018 года бюро медико-социальной экспертизы по госконтракту приобрело 10 объектов недвижимости на общую сумму 390 млн рублей. Правоохранители выяснили, что стоимость этих покупок была намеренно завышена в более чем 2 раза. Против Дмитрия Драча возбудили уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере.

- Мы долго не могли разобрать, где в этом деле предъявляемое мошенничество. Это не столько возмутительно, сколько странно. Сейчас в связи с отсутствием доказательств прокуратурой Самарской области в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области внесено требование о прекращении уголовного преследования Драча за мошенничество. Следовательно, прокуратуре придется отказаться от поддержания предполагаемого ходатайства органов следствия о продлении срока домашнего ареста. Она не может поддерживать то, что является незаконным. Всё прояснится до 20 августа, когда будет заседание суда о продлении срока домашнего ареста Драчу. Хотелось бы надеяться, что здравый смысл и логика восторжествуют. С трудом верится, что обвинение в мошенничестве останется. Можно поговорить о чём угодно, но не о мошенничестве, - прокомментировал защитник Дмитрия Драча адвокат коллегии адвокатов «Пульс времени» Эльчин Мамедов.

Прокуратура внесла представление о прекращении уголовного преследования главы бюро медсоцэкспертизы. Ход и результаты предварительного следствия контролирует Генпрокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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