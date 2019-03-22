2019-03-22T16:42:48+03:00
Происшествия

В Самаре главу бюро медсоцэкспертизы, подозреваемого в хищении бюджетных 230 млн рублей, отправили под домашний арест

Дмитрию Драчу придется посидеть дома до 20 мая
Анастасия ФИЛАТОВА
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На руководителя бюро медсоцэкспертизы завели уголовное дело о крупном мошенничествеНа руководителя бюро медсоцэкспертизы завели уголовное дело о крупном мошенничестве
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В пятницу, 22 марта, в Железнодорожном районном суде Самары избирали меру пресечения начальнику ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Дмитрию Драчу, которого подозревают в хищении более 230 миллионов рублей бюджетных денег.

- Суд постановил отправить Дмитрия Драча под домашний арест на два месяца. Он будет сидеть дома до 20 мая, - сообщили в прокуратуре Самары.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2018 года бюро медико-социальной экспертизы по госконтракту приобрело 10 объектов недвижимости на общую сумму 390 млн рублей. Правоохранители выяснили, что стоимость этих покупок была намеренно завышена в более чем 2 раза. Фактически она составляла 151 млн рублей. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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