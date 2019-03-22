В Самаре главу бюро медсоцэкспертизы, подозреваемого в хищении бюджетных 230 млн рублей, отправили под домашний арест
В пятницу, 22 марта, в Железнодорожном районном суде Самары избирали меру пресечения начальнику ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Дмитрию Драчу, которого подозревают в хищении более 230 миллионов рублей бюджетных денег.
- Суд постановил отправить Дмитрия Драча под домашний арест на два месяца. Он будет сидеть дома до 20 мая, - сообщили в прокуратуре Самары.
Напомним, по версии следствия, в сентябре 2018 года бюро медико-социальной экспертизы по госконтракту приобрело 10 объектов недвижимости на общую сумму 390 млн рублей. Правоохранители выяснили, что стоимость этих покупок была намеренно завышена в более чем 2 раза. Фактически она составляла 151 млн рублей. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», продолжается.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Благодаря "эффективному контракту" врачи Самарской области получают копейки. Журналисты КП выяснили, как начисляется зарплата медицинских работников и когда они будут получать больше
ИСТОЧНИК KP.RU