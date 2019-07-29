"Я нагнулась ее поцеловать, а она уже не дышала": на федеральном ТВ обсудили жуткое убийство 2-летней девочки из Тольятти

9 июня в квартире дома на бульваре Курчатова в Тольятти произошла жуткая трагедия. Там насмерть забили 2-летнюю Ксюшу. По подозрению в совершении преступления задержали ее 40-летнего отчима Антона Проскурина. Сейчас мужчина в СИЗО в качестве обвиняемого. Сегодня эту историю обсудили на федеральном ТВ - на Первом канале в программе "Пусть говорят".

Он был ей как папа

- Он о ней заботился, покупал подарки, и пальцем не трогал. Как папа стал, - рассказала ведущем ток-шоу Дмитрию Борисову мать погибшей Зинаида Дубровина, которая весь эфир с трудом сдерживала слезы. - Я пришла позже обычного в тот день, нагнулась ее поцеловать, а она уже не повернулась ко мне, включила свет, а она уже не дышала. За что он это сделал? Что на него нашло?

Антон Проскурин сейчас находится в СИЗО ФОТО: "Пусть говорят"Фото: Первый канал

По словам женщины, все это время ее супруг стоял на балконе и молчал. Она вызывала скорую и не знала, что делать. Думала, что дочь жива, несмотря на синяки по всему телу. Потом Антон все-таки соизволил подойти, но взял Ксюшу на руки и сказал, что она без сознания. Мужчина был пьян.

- Когда он сознался, я сказала, что его ненавижу, - вспомнила Зинаида. - Это первый раз, когда я обнаружила, что на ней синяки. Он все время ходил со мной, когда еще Ксюша жила в доме малютки. На тот момент у меня не было жилья, Костя - старший сын - остался с отцом, потому что двоих я не потянула, Ксюшке два месяца было, ее забрала служба опеки.

С Антоном многодетную маму - 21 мая она родила еще одного мальчика Артема - познакомили друзья. Сказали, что он хороший человек, который любит детей. Супруга и не скрывала, что у нее дети. Ксюша, по признанию Зинаиды, даже называла мужчину, работавшего в ЧОП, папой.

Соседи обвиняют во лжи, бывшая свекровь - в проституции

Впрочем, такую идиллию разделяют не все. Сосед Николай назвал Дубровину лгуньей. Он не может понять, почему "эта соучастница" ушла от двух детей на работу - в пивной магазин:

- Как мать может оставить этих цветочков? Николай добавил, что постоянно слышал крики из квартиры несчастной семьи и видел ребенка с синяками.

Зинаида уверяет, что любила дочь и не била ее ФОТО: "Пусть говорят"Фото: Первый канал

Зинаида объяснила, что сосед в свое время имел на нее виды, но получил отказ. Именно поэтому он теперь так говорит.

Принял участие в программе и друг Антона Проскурина - Роман. Он не уверен, что его товарищ мог такое совершить. Если он и бил девочку, то максимум по попе - в воспитательных целях. Публика такую защиту не оценила.

По ходу передачи Зинаида поделилась, что дочка ей до сих пор снится, из-за чего она не хочет просыпаться. В июне они собирались всей семьей поехать отдыхать, искали турбазы. Однако все не так однозначно. Бывшая свекровь женщины Татьяна обвинила ее в проституции и алкоголизме:

- Самая первая причастна к этому убийству! Где ты не жила, все соседи писали заявления, как ты издевалась. Рассталась с моим сыном, потому что со всеми подряд спала. Зверюга последняя. Она била и старшего сына.

Зинаида в свою очередь парировала, что это ее бывший супруг ей изменял и именно это стало причиной их расхода.

Костя - старший брат погибшей Ксюши - сейчас живет у Татьяны и ее сына. Как заверяет экс-свекровь, планировали забрать они и девочку, даже будучи неуверенными, что Николай - бывший муж - ее биологический отец. К слову, ответ на этот вопрос не дала и ДНК-экспертиза, которую проводили журналисты "Пусть говорят". Судя по результатам, Ксения - ни дочь Николая, ни дочь Сергея, с которым Зинаида встречалась после. Сама мама полагает, что просто перепутала пуповину, по которой делали анализ - отдала ту, что осталась от последних родов, а не от тех, что были два года назад.

Шокирующие фото - знала ли о них мать?

Еще прижизненные снимки девочки шокировали публику ФОТО: "Пусть говорят"Фото: Первый канал

Своим мнением по поводу происшествия поделились и тольяттинские волонтеры. Так, Кристина Ковшарева заявила, что у друзей и соседей пары очень плохие отзывы.

- Поначалу мы думали, что ей нужно помочь, а потом поняли, что ее нужно лишить родительских прав, - считает Кристина.

Во многом такой вывод сделан после того, как в фотоаппарате, найденном в квартире Зинаиды и Антона, обнаружились фото избитой Ксюши - еще при жизни. Снимки буквально шокировали публику. Мать ребенка заявила, что не видела их до 11 июня. Но, как справедливо посчитали гости, она не могла не видеть синяки на своей дочери.

- Если до событий преступления вы знали об этом фото, вы можете пойти соучастником, - добавил адвокат Сергей Афанасьев, также принимавший участие в эфире.

- Я их обнаружила 11 числа, я ее пальцем не трогала, - защитилась Зинаида.

Еще одна волонтер заметила, что мама убитой, когда готовились похороны, выпивала спиртное с какими-то друзьями. Это тоже ее не очень хорошо характеризует и кажется весьма странным.

Подруга женщины и бывшая девушка ее первого мужа Людмила попыталась найти оправдание происходящему:

- Зину побила жизнь, она пыталась выкарабкаться. Она девочка из детдома, хотела какого-то женского счастья, семью.

В то же время Людмила подтвердила - синяки на Ксюше периодически были, в том числе когда Зина приходила к ней с Сергеем, то есть еще до Антона.

- Она не могла убить, она хорошая, это он, ее муж, убил! - за тольяттинку пыталась впрячься ее родная мать Любовь. Однако безуспешно - дочь не может ей простить, что в детстве попала в приемную семью.

- Синяки не видела, не видела, чтобы он или она били девочку, - Екатерина, другая подруга Зинаиды, также не верит в ее причастность к преступлению.

Сестра обвиняемого указала на то, что у Антона травма головы. "Поэтому он мог себя оговорить. После армии он был с чудинкой".

Отметим, что Проскурин на момент убийства не был трудоустроен. Ему нужно было обновить лицензию охранника, именно поэтому практически сразу после родов пошла зарабатывать деньги его жена. И, как она сама утверждает, в момент расправы над Ксюшей она еще только возвращалась домой.

Пусть говорят - Убийство двухлетней девочки: что мать скрыла от полиции? [29/07/2019, Тв-Шоу].[club182586374 Тв-шоу и развлекательные передачи]

Авторы программы передали снимки девочки с побоями, а также другую полученную информацию правоохранителям. Не исключено, что то придаст какой-либо новый ход расследованию. Напомним, что, как раньше сообщалось на samara.kp.ru, малышку могли забить за то, что она не дошла до туалета. Так это или нет - установят следователи.

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