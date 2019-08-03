2019-08-02T18:16:56+03:00
Спорт

Крылья Советов — Локомотив 3 августа 2019: прямая трансляция матча 4 тура РПЛ

Футбол, матч Крылья Советов — Локомотив. Прямая онлайн-трансляция игры 4 тура РПЛ, которая пройдет 3 августа в Самаре. Составы команд, статистика личных встреч
Михаил ГОРЮНОВ
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Команды играют сегодня только на победуКоманды играют сегодня только на победуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» на «Самара Арене» в рамках 4-го тура РПЛ принимают московской «Локомотив». Обе команды рассчитывали на больше в начале сезона и сегодня хотят набрать три очка.

«Крылья» проиграли два последний матча и находятся на 14 месте. В активе всего три балла после сенсационной победы над ЦСКА. Армейцы были фаворитом в 1-м туре, но дубль Соболева — лучшего игрока июля в чемпионате России по футбола — предрешил исход встречи. Мнение большинства не на стороне волжан и сегодня, но кто знает — может быть, случится еще один сюрприз? Тем более, что «КС» на минувшей неделе укрепили состав, подписав в оборону Никиту Чернова.

Железнодорожники тяжело входят в турнир. Ничья, победа и поражение — совсем не то, о чем можно мечтать серебряному призеру прошлого первенства и обладателю кубка страны. У «Локо» есть небольшие проблемы с составом — в последнем матче из-за травмы не играл Антон Миранчук, трудности со здоровьем испытывает Федор Смолов. Впрочем, коллектив у Юрия Семина по-прежнему сильный по именам и априори не может аутсайдером в любом матче РПЛ.

Статистика личных встреч на стороне гостей. Клубы встречали 50 раз, из них «Локомотив» выиграл 28 поединков, «КС» — 11, остальные закончились миром, как, например, последняя игра в Москве — 2-2.

Букмекеры также за «Локо». Коэффициент на победу «Крыльев» — 4,1. На ничью — 3,34. На «Локо» — 1,98.

Как все закончится на самом деле, станет ясно в субботу вечером. Стартовый свисток арбитр Евгений Турбин из Дмитрова даст в 17-30 по самарскому времени. Следите за прямой онлайн-трансляцией матча на samara.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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