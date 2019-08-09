Страшная авария на Кряже в Самаре: столкновение Kia, Hyundai и «Гранты» унесло жизни троих человек

В полиции рассказали подробности жуткой аварии, которая произошла утром в пятницу, 9 августа, на Кряже в Куйбышевском районе. Напомним, там около 11:00 столкнулись Kia Rio, «Лада Гранта» и Hyundai Genesis. Ранее сообщалось, что в ДТП погибли два человека, однако сейчас стало известно, что количество жертв увеличилось до трех.

- По предварительным данным, водитель «Генезиса» превысил скорость и врезался в «Гранту» и «Киа», которые стояли на перекрестке на светофоре, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Спасателям пришлось вырезать погибшего водителя "Гранты" из покореженной машины

Удар был очень сильный. Отечественную легковушку буквально впечатало в «Киа». Обе машины превратились в металлолом. Что касается «Генезиса», то он после столкновения вылетел с дороги и протаранил дерево. По данным полицейских, в аварии погибли 37-летний водитель «Гранты», его 32-летний пассажир, а также 25-летний пассажир «Киа». По предварительной информации, также в ДТП пострадали водитель «Генезиса» и еще один человек.

Предполагаемый виновник аварии после столкновения с 2 авто влетел в деревоФото: vk.com

Из-за аварии проезд на перекрестке четырех улиц — Утевской, Уральской, Новокуйбышевского и Кряжского шоссе — оказался парализован. На месте происшествия работали полицейские, медики скорой помощи, сотрудники МЧС и спасатели. Последним пришлось разрезать «Гранту» на части, чтобы достать тело погибшего водителя.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях аварии. По факту происшествия проводится проверка.