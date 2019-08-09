2019-08-09T14:17:16+03:00
Происшествия

Страшная авария на Кряже в Самаре: столкновение Kia, Hyundai и «Гранты» унесло жизни троих человек

По предварительной версии полицейских, смертельное ДТП спровоцировал превысивший скорость водитель «Генезиcа»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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В полиции рассказали подробности жуткой аварии, которая произошла утром в пятницу, 9 августа, на Кряже в Куйбышевском районе. Напомним, там около 11:00 столкнулись Kia Rio, «Лада Гранта» и Hyundai Genesis. Ранее сообщалось, что в ДТП погибли два человека, однако сейчас стало известно, что количество жертв увеличилось до трех.

- По предварительным данным, водитель «Генезиса» превысил скорость и врезался в «Гранту» и «Киа», которые стояли на перекрестке на светофоре, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Спасателям пришлось вырезать погибшего водителя "Гранты" из покореженной машины

Спасателям пришлось вырезать погибшего водителя "Гранты" из покореженной машины

Удар был очень сильный. Отечественную легковушку буквально впечатало в «Киа». Обе машины превратились в металлолом. Что касается «Генезиса», то он после столкновения вылетел с дороги и протаранил дерево. По данным полицейских, в аварии погибли 37-летний водитель «Гранты», его 32-летний пассажир, а также 25-летний пассажир «Киа». По предварительной информации, также в ДТП пострадали водитель «Генезиса» и еще один человек.

Предполагаемый виновник аварии после столкновения с 2 авто влетел в дерево Фото: vk.com

Предполагаемый виновник аварии после столкновения с 2 авто влетел в деревоФото: vk.com

Из-за аварии проезд на перекрестке четырех улиц — Утевской, Уральской, Новокуйбышевского и Кряжского шоссе — оказался парализован. На месте происшествия работали полицейские, медики скорой помощи, сотрудники МЧС и спасатели. Последним пришлось разрезать «Гранту» на части, чтобы достать тело погибшего водителя.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях аварии. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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