Автосервис для нового района: как жители Кошелева совмещают личную жизнь и работу
В новом микрорайоне личный автотранспорт есть у многих. Дмитрий Журавлев переехал в "Кошелев" и решил: здесь обязательно нужно открыть автосервис. О том, как он это сделал и быстро ли удалось найти клиентов, он рассказал в интервью для проекта "Жизнь в стиле К" "Волга Ньюс".
- Когда я сюда переехал - узнал, что здесь только "гаражные" или, наоборот, очень дорогие сервисы по обслуживанию автомобилей. И того, что подходило бы всем, нет. Поэтому и решил открыть свой автосервис здесь, - поведал Дмитрий Журавлев.
По его словам клиенты охотно пользуются услугами его автосервиса "АвтоОкей". Да и сотрудников удалось найти среди местных жителей. Предприниматель считает, что в новую жизнь стоит вступать смело, а новые территории - это огромные возможности для того, чтобы делать что-то свое.
В проекте "Жизнь в стиле К" жители района делятся своими историями успеха и рассказывают, какие возможности видят для себя на новом месте обитания.
Дмитрий Журавлев: "Кошелев это не только район, где живет моя семья, но и место работы".Многие жители района "Кошелев" пользуются личным автотранспортом. Для того чтобы автомобилисты быстро и качественно решали проблемы со своими автомобилями, местный житель Дмитрий Журавлев открыл в "Кошелев-Парке" автосервис "АвтоОкей". В новом видеоролике проекта Жизнь в стиле К предприниматель Дмитрий Журавлев рассказал, какая особенность есть у его автосервиса, и кто в нем работает.
ИСТОЧНИК KP.RU
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