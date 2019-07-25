2019-07-31T16:29:04+03:00
Общество

Автосервис для нового района: как жители Кошелева совмещают личную жизнь и работу

Дмитрий Журавлев переехал в новую квартиру и решил открыть свой бизнес
Анастасия МЫШКИНА
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Автосервис в новом районе пришелся ко дворуАвтосервис в новом районе пришелся ко двору
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В новом микрорайоне личный автотранспорт есть у многих. Дмитрий Журавлев переехал в "Кошелев" и решил: здесь обязательно нужно открыть автосервис. О том, как он это сделал и быстро ли удалось найти клиентов, он рассказал в интервью для проекта "Жизнь в стиле К" "Волга Ньюс".

- Когда я сюда переехал - узнал, что здесь только "гаражные" или, наоборот, очень дорогие сервисы по обслуживанию автомобилей. И того, что подходило бы всем, нет. Поэтому и решил открыть свой автосервис здесь, - поведал Дмитрий Журавлев.

По его словам клиенты охотно пользуются услугами его автосервиса "АвтоОкей". Да и сотрудников удалось найти среди местных жителей. Предприниматель считает, что в новую жизнь стоит вступать смело, а новые территории - это огромные возможности для того, чтобы делать что-то свое.

В проекте "Жизнь в стиле К" жители района делятся своими историями успеха и рассказывают, какие возможности видят для себя на новом месте обитания.

Дмитрий Журавлев: "Кошелев это не только район, где живет моя семья, но и место работы".Многие жители района "Кошелев" пользуются личным автотранспортом. Для того чтобы автомобилисты быстро и качественно решали проблемы со своими автомобилями, местный житель Дмитрий Журавлев открыл в "Кошелев-Парке" автосервис "АвтоОкей". В новом видеоролике проекта Жизнь в стиле К предприниматель Дмитрий Журавлев рассказал, какая особенность есть у его автосервиса, и кто в нем работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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