«Висел в стропах на высоковольтной линии...мертвый»: под Тольятти погиб солдат-парашютист, упавший на провода

Жуткое ЧП произошло сегодня утром, 8 августа, в районе Тольятти. В селе Подстепки на улице Фермерской погиб 19-летний десантник-парашютист. По имеющимся сведениям, он зацепился за провода ЛЭП и скончался от удара током.

— Я ехала в питомник растений, он висел в стропах на высоковольтной линии...мертвый. Вокруг стояли люди в штатском и военные, — рассказывает местная жительница Жанна Степанова. — Я нахожусь в шоке. У меня тоже сын такого же возраста. Соболезную родителям.

Погибшего было видно с трассыФото: соцсети

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Территорию оцепили военные. По словам очевидцев, вместе с несчастным прыгал еще один парень, но ему повезло больше. Трагедия произошла во время тренировочных занятий.

В связи со случившемся в СНТ «Приморское», где находятся дачи местных жителей, отключили электричество.

— Энергоснабжение на территории товарищества прекращено по высоковольтной линии поставщика (АО «ССК», бывшая «Электросеть»), так как на высоковольтных проводах повис парашютист. Насколько долго продлится отключение, сказать невозможно — работает оперативно-следственная бригада, — отмечают в СНТ.

Сейчас несчастного сняли с ЛЭПФото: соцсети

Личность погибшего не разглашается. Есть информация, что он служил в 3-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения.

— Они здесь каждый день летают. Сегодня тоже кружили над дачным массивом. Бывали случаи, что уже и падали, но все равно продолжают заниматься здесь. Нужно решить этот вопрос, иначе новой беды не избежать, — поделилась с корреспондентом «Комсомольская правда — Самара» местная жительница Татьяна (имя изменено).

Работа на месте продолжается. Недавно погибшего сняли с ЛЭП.

- Командование Тольяттинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти в результате несчастного случая военнослужащего одной из воинских частей гарнизона. По предварительным данным в ходе плановых прыжков с парашютом военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическом током, - сообщили журналисту «Комсомолки» в пресс-службе ЦВО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Не исключено, что в ближайшее время в связи с происшествием будет возбуждено уголовное дело.

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