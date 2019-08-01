«Мы работаем для людей»: что думают о своей профессии сотрудники Куйбышевской железной дороги?

Кто управляет поездами? Ремонтирует мосты и тоннели? Делает жизнь пассажиров комфортнее и безопаснее? Отвечает за то, чтобы путешественники и командировочные вовремя добирались до места назначения? В преддверии профессионального праздника мы побеседовали с представителями самых разных железнодорожных специальностей.

«С детства представлял себя в кабине машиниста»

Антон Титов, машинист электропоезда:

В детстве я ездил на поезде из Самары в деревню в Ульяновской области. Всегда с нетерпением ждал этого путешествия и мечтал водить огромный состав. Представлял себя в кабине машиниста, а впереди – только рельсы и небо… Моя мечта сбылась. Уже 14 лет я вожу электропоезда и очень рад, что все сложилось именно так. Любимый маршрут – в Тольятти, мимо гор, Самарской луки, Жигулевского моря. Очень красиво, именно так, как и представлялось мне когда-то.

Профессия машинист - очень ответственная. В пригородной электричке сотни людей. Мы не имеем права на ошибку, потому что цена ее – человеческие жизни. Машинист должен много уметь, знать. Чтобы работать на железной дороге, я окончил Самарский Государственный университет путей сообщения. Потом пришел на практику в депо «Безымянка» и остался. Надеюсь, навсегда.

Все мои коллеги стремятся получать высшее образование. Это необходимость: технологии совершенствуются, подвижной состав обновляется. Без умения и желания учиться – никуда. С машинистами занимаются инструкторы, мы регулярно проходим курсы повышения квалификации. Недавно в течение месяца учился управлять «Ласточкой» в Санкт-Петербурге. Это новое поколение электропоездов. Скоро «Ласточки» будут возить и самарцев. Комфортные, скоростные машины, скоро сами убедитесь.

С пассажирами машинисты не сталкиваются почти. Но бывают разные ситуации. Один раз помогали «выгрузиться» из вагона молодой маме с двумя детьми и множеством сумок. Казалось, что мы такого сделали? А девушка позвонила на горячую линию РЖД и рассказала об этом. Значит, для человека это важно. Мы получили благодарность. Приятно.

Антон Титов: "Любимый маршрут - в Тольятти".

«Почти все пассажиры говорят «спасибо»

Ирена Ерилина, начальник пассажирского поезда «Жигули»:

Я профессию не выбирала: мама за ручку отвела меня в Железнодорожный техникум. В 1985 году я пришла на железную дорогу проводником, а с 2007 года работаю начальником поезда. Сегодня я контролирую работу проводников любимого горожанами поезда «Жигули». Он соединяет Самару и Москву. Людей всегда много, работы – еще больше.

У обычных людей – рабочий день. У нас – рабочая четырехдневка, две поездки туда и обратно. В это время нужно организовать и контролировать проводников, решать многочисленные проблемы пассажиров. Кого-то соседи не устраивают, кого-то собачка, которую везут в вагоне. Кто-то заболел, кому-то надо срочно пересесть на другой поезд, где-то кондиционер не работает. С любыми вопросами идут ко мне. Мне иногда кажется, что я не сотрудник железной дороги, а психолог. В любой ситуации я терпеливо объясняю, увещеваю, помогаю людям найти общий язык. Дорога в одну сторону занимает 14 часов. Все это время я доступна для любого человека.

Я очень люблю обслуживать детские поезда. Ребятишки и педагоги едут на юг, или в столицу. Настроение у всех прекрасное. Не дорога, а просто праздник какой-то. Обычно 36 пассажиров из 36, покидая вагон, говорят «до свидания» и «спасибо». Это главный итог нашей работы.

Коллектив «Жигулей» сложившийся. Я его «по наследству» получила от предыдущего начальника, но есть и несколько молодых ребят, перспективных, горящих. Я ценю своих проводников за профессионализм. Знаю: на них можно положиться в любой ситуации.

Ирена Ерилина: Иногда мне кажется, что я психолог".

«Люди у нас честные и добрые!»

Оксана Мельникова, дежурный помощник начальника самарского вокзала:

Я окончила курсы проводников и в 2000 году пришла на станцию Самара. Потом окончила техникум и работала дежурной по выдаче справок: помогала пассажирам выбрать нужный поезд, выстроить оптимальный маршрут. Потом работала дежурным помощником начальника вокзала в Чапаевске, а с 2013 года – в Самаре.

Работа по сменам. С восьми утра до восьми вечера или с восьми вечера до восьми утра. В смене около 50 человек: дежурные по залу, по посадке, по выдаче справок, технический персонал – слесари, электрики, механики, дежурные лифтеры. Все вместе мы обеспечиваем жизнь вокзала. Без выходных, без праздников, круглый год.

Люблю свою работу, потому что она живая. Без «приключений» ни одна смена не обходится. Часто люди отстают от своего поезда. В вагоне остаются вещи, иногда документы и деньги. Возвращаем безвозмездно. Помогаем связаться с родными и близкими, чтобы помогли финансово. Обычно такие вопросы решаются оперативно, к счастью, теперь есть электронные билеты.

А еще хочу сказать, что люди у нас очень честные и добрые. Возвращают самые дорогие телефоны, планшеты, документы – таких примеров могу привести множество. Спасибо им за это.

Оксана Мельникова: "Мы обеспечиваем жизнь вокзала".

«Результат работы видно сразу»

Адэлина Зайнуллина, диспетчер поездного Диспетчерского центра управления перевозками дирекции управления движением:

Я училась в Казанском железнодорожном техникуме, потом в институте в Самаре. Родилась в семье железнодорожников. В детстве часто была в депо и говорила: «Когда вырасту, буду локомотивщиком, как папа!». Взрослые смеялись, объясняли, что девочек-слесарей не бывает. Тогда я решила стать машинистом, как братья, но на эту специальность тоже брали только мальчиков. Пришлось выучиться «нормальной» женской профессии.

Университет я окончила с красным дипломом и мне предложили пойти в аспирантуру, а потом преподавать. Но как я буду преподавать, если я на производстве ни дня работала? Я была согласна на любую профессию. Распределили меня дежурной на станцию Кульшарипово. Мне так понравилось на железной дороге, что я передумала возвращаться в аспирантуру.

На маленькой станции и объемы работы небольшие. Мне всегда было мало! Сменив несколько станций и должностей, я стала поездным диспетчером. День начинается рано, с планерки. Потом диспетчеры расходятся по своим участкам. От моей грамотности зависит точность движения пассажирских поездов, своевременность доставки грузов. Здесь я нашла себя: результат работы виден сразу. Домой прихожу счастливая.

Может быть, странно прозвучит, но диспетчер – профессия творческая. Свести воедино работу многих подразделений, грамотно расставить технологические окна, чтобы транспорт следовал без ненужных остановок, сделать так, чтобы множество людей и машин слились в единый организм, работающий четко и слажено, как часы – мне это очень интересно. Ни один мой день не похож на предыдущий. Я не устаю говорить спасибо своим коллегам, подчиненным и судьбе за то, что она подарила мне такую профессию.

Адэлина Зайнуллина: "Мне всегда мало работы".

«У нас нет чужих объектов»

Валерий Сериченко, ремонтник ИСО:

- ИСО – это искусственные сооружения. В нашем ведении все мосты, пешеходные и железнодорожные, тоннели, эстакады - все не перечислить. Следим, чтобы они были надежными и безопасными, ведь железная дорога – для людей. Фронт работы огромный:

Я вырос на железной дороге, в железнодорожной семье. Мама работала путейцем. Так в народе называют одну из сложных профессий: путевой рабочий. В то время рельсы ворочали в основном женщины. К счастью, времена меняются. Работать стало проще.

Я не задумывался о выборе профессии. В 90-е годы именно железная дорога помогла выжить многим самарским семьям, в том числе и моей. Мы регулярно получали зарплату, продуктовые пайки. Поэтому, наверное, и старшая дочь пошла по моим стопам. Она энергетик на одной из железнодорожных подстанций.

Самое сложное – исторические объекты. В Чапаевске было два железнодорожных моста, 1905 и 1907 годов. Изношены они были капитально. Ремонтники буквально не вылезали с этого объекта. С облегчением вздохнули, когда был построен новый мост.

На железной дороге я на все обращаю внимание. Нет «чужих» объектов. Это уже автоматически. Вижу, провод провис – сообщу. Вижу, доска сгнила – заменю. Увижу детей в неположенном месте – выведу. Железная дорога не место для игр и селфи. Во время чемпионата мира по футболу много пришлось поработать. Но многое и увидели, есть что вспомнить, и внукам потом рассказать.