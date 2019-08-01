«Она ведь еще нарожает!» Мать зверски убитой в Тольятти двухлетней девочки может быть причастна к преступлению

"Не плачь, Зинка!"

Ужасная трагедия произошла в Тольятти 9 июня: в квартире дома на бульваре Курчатова нашли тело 2-летней Ксюши. Девочку сильно избили, из-за этого она и умерла. Подозреваемого нашли быстро: оказывается, мама девочки оставила ребенка с отчимом и отправилась на работу. Когда она пришла и решила поцеловать спящую, как ей показалось, девочку, та не дышала.

- Мы узнали об этом случайно, в группе в Тольятти пост выложила девушка, работавшая в морге. Она написала, что уже сутки лежит там девочка маленькая и никто к ней не приехал. Она рассказала, что никто не знает, что делать с этим телом. Так мы оказались втянуты в эту историю, - рассказывает волонтер Марина Федорова. Она в этом деле разбиралась с первой минуты. Выяснилось, что мать и отчима задержали сразу, потом женщину отпустили и она поехала в морг.

- Сначала мы поверили Зинаиде – так зовут мать, она искренне сокрушалась, говорила, что вынуждена работать. Мы решили помочь ей, организовать поминки. Поехали за продуктами, потом привезли чеки. А она сидела в компании молодых людей и распивала алкоголь. И те ей говорили, мол, не плачь, Зинка, еще родишь, - вспоминает Марина.

Это была счастливая семья

Новые подробности узнали только после ТВ-передачи?

Перевернуть все дело может находка волонтеров, о которой рассказали только в ТВ-программе «Пусть говорят». Туда отправилась мама девочки, чтобы доказать, что она ни в чем не виновата. Но у зрителей и присутствующих в студии возникло очень много вопросов.

Рассказали и о новой неожиданной улике: в руки активистов попал фотоаппарат, на котором есть снимки девочки в различные периоды жизни. И практически на всех фото она в синяках, на ручках видны ушибы.

- Насколько мне известно, правоохранителям эти фотографии передали только после передачи. Они могут все изменить. Мы опросили соседей – и тех, рядом с которыми семья жила в последнее время, и тех, кто знал их раньше. Почти ничего хорошего не слышали. Мама выпивала, часто слышался детский плач, - говорит Марина.

Так кто бил Ксюшу? Отчим Антон? Почему же тогда любящая мать оставила девочку с извергом, зная про его агрессию?

Есть и еще одна версия, которую высказала сестра Антона Проскурина – того самого отчима. Она утверждает, что мужчина был отнюдь не агрессивен. Зато после армии и контузии в голову был слегка заторможен. И – по ее словам – мог просто взять вину на себя.

Как говорят, отчим не отличался агрессией

Где же была опека?

17 сентября в Тольятти состоится суд по вопросу лишения Зинаиды Дубровиной родительских прав. Волонтеры намерены к этому времени раскопать всю правду: если на самом деле женщина была так жестока и сама допустила трагедию или даже приложила к ней руку, отдавать ей второго ребенка нельзя. Активистки надеются, что решение будет справедливым и взвешенным.

Кроме двухмесячного сына, у Зинаиды есть еще один ребенок - он живет с мужем и свекровью, так было решено после развода. Муж пытался забрать и дочку - правда, он не был уверен, что ребенок его. Но ему сказали - мол, сиди и не рыпайся, иначе и этого отберем.

За тем, что происходит в семье, следили представители опеки, ведь Ксюшу уже забирали в дом малютки. Внешне, как уверяют они, все выглядело хорошо, казалось, что в семье детей любят. Но эксперты уверены, в сфере защиты детей от насилия в семье в России все далеко не так гладко:

- Дом к сожалению не является безопасной территорией по определению. У нас насилие в семье со стороны родственников - это абсолютный лидер. Любой гражданин, которому стало известно о том, что безопасность, здоровье и жизнь ребенка подвергаются опасности в семье не просто имеет право, не просто может, а обязан по закону обращаться в соответствующие органы... прежде всего это органы опеки и попечительства, это комиссия по делам несовершеннолетних. Но увы. Опять звучит это увы. Все мы знаем, что защита прав людей и детей в том числе у нас осуществляется не на должном уровне. Обратиться может любой человек, сосед прохожий. Надо писать заявление онлайн через сайт МВД, писать вручную, ходить к участковому, обращаться в ту же опеку много раз, все это фиксировать, для того, чтобы было меньше возможностей у официальных органов пренебречыь своими обязанностями, - объясняет руководитель проекта "Знание остановит гендерное насилие" в Самаре Анастасия Бабичева.

Сейчас, как говорят волонтеры, следователи проверяют новые детали преступления. Есть надежда, что ни от кого не отмахнутся, разберутся во всех деталях истории. И дети больше не пострадают - по крайней мере, от безразличия именно этой мамочки.

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