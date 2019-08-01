2019-08-01T16:31:58+03:00
Происшествия

Халат, кофе, ФСБ: как был устроен картель, из-за которого сел самарский экс-замминистра здравоохранения

Сразу после того, как Шатило и Навасардян предложили конкуренту СМТ «договориться», тот отправился в ФСБ
Валентин КОГАН
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Альберт Навасардян получил реальный срок за картельАльберт Навасардян получил реальный срок за картель
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В среду, 31 июля, в Самарском районном суде огласили приговор по делу о картельном сговоре в сфере здравоохранения. Основных фигурантов — владельца и директора компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило и экс-замминистра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна приговорили к реальным срокам: первый проведет 3,5 года в колонии общего режима за покушение на ограничение конкуренции; второй — 3 года в колонии общего режима за аналогичное преступление и превышение должностных полномочий. Еще пятеро подсудимых получили от 2,5 до 2 лет условно.

За ними уже следили

В 2016 году на торги выставили работы по ремонту и обслуживание медицинского оборудования в 23 больницах Самарской области — аукцион выиграла компания Сергея Шатило, снизив цену контракта с 772 до 768 млн рублей. Единственным конкурентом «Современных медицинских технологий» была компания «Медсимвол».

За фигурантами уже тогда следили оперативники УФСБ по Самарской области. Ранее владелец компании «ЦЭХ-Здоровье» Алексей Рогачев сообщил сотрудникам управления, что Сергей Шатило предложил ему «договориться»: отказаться от участия в будущих торгах взамен на договор субподряда на 180 млн рублей. Пойти навстречу Шатило Рогачеву рекомендовал и замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян. После того, как Рогачев рассказал об этом в УФСБ, телефонные разговоры фигурантов начали прослушивать, переписку — просматривать, а встречи в кафе «Красный халат» и Coffee Bean — записывать с помощью спецтехники.

Одним из главных аргументов следствия был договор о намерениях, который СМТ и «ЦЭХ-здоровье» заключили еще до официального объявления торгов. По условиям договора, в случае победы на аукционе компания Шатило должна была передать Рогачеву субподряд на 180 млн рублей. Уже после того, как «Современные медицинские технологии» выиграли торги, участники картеля говорили, что договор о намерениях нужно уничтожить, как очевидное свидетельство сговора.

Практика заговора

Сговор этим не ограничился. Как выяснилось, в процессе участвовали еще и представители компании «ДжиИ Хэлскеа» — российского подразделения производителя медтехники General Electric — Наталья Середавина и Елена Львова. Вместе с Навасардяном, его подчиненным Максимом Колобовым и руководством СМТ они корректировали техническое задание для торгов (что, конечно, недопустимо с точки зрения закона).

Единственный конкурент СМТ на аукционе — «Медсимвол» — тоже оказался частью схемы. Компания участвовала в торгах по просьбе фигурантов дела и получала указания от Львовой («ДжиИ»), как подавать заявку и как снижать цену на самом аукционе, чтобы компания Шатило выиграла.

Все закончилось, когда на очередную встречу (на этот раз, в ресторане Hudson) заглянули правоохранители.

На суде представители самарских больниц рассказали, что объединиться и выйти на торги с одним крупным лотом им советовали чиновники. В минздраве утверждали, что так можно сэкономить: за большой объем работ (и большие деньги) обычно конкурирует много компаний — поэтому цена контракта снижается сильнее. Рекомендации Альберта Навасардяна главврачи предсказуемо воспринимали, как указание к действию, полученное от начальства.

Проходите, присаживайтесь

Всех участников сговора обвиняли в покушении на ограничение конкуренции, чиновников Навасардяна и Колобова еще и в превышении должностных полномочий, а Шатило и других сотрудников СМТ — в коммерческом подкупе. В приговоре не оказалось только подкупа: суд пришел к выводу, что он был неотъемлемой частью сговора и рассматривать его отдельно нельзя.

Владелец «Современных медицинских технологий» Сергей Шатило получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, бывший замминистра здравоохранения Альберт Навасардян — 3 года колонии общего режима и запрет занимать руководящие должности сроком на 2 года. Подчиненный Навасардяна Максим Колобов — 2,5 года условно и аналогичный запрет на 2 года. Замдирекора СМТ Алексей Санкеев, старший инженер СМТ Алексей Бондаренок, руководитель подразделения «ДжиИ» Наталья Середавина и специалист по работе со стратегическими клиентами «ДжиИ» Елена Львова — по 2 года условно.

Напомним, это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует Сергей Шатило и «Современные медицинские технологии» — его также обвиняют в покушении на сбыт и сбыте незарегистрированного медицинского оборудования. Дело рассматривают в Октябрьском районном суде с прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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