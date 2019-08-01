2019-08-01T11:01:32+03:00
Экономика

Условия игры меняются? За картельный сговор впервые в России в колонию отправили высокопоставленного чиновника

Суд дал реальные сроки фигурантам "дела Шатило" о сговоре на торгах на ремонт дорогой медицинской техники в интересах минздрава - самому бизнесмену и экс-министру здравохранения
Ольга АФАНАСЬЕВААйна УТИБАЕВА
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Двум фигурантам громкого дела назначили реальные сроки наказанияДвум фигурантам громкого дела назначили реальные сроки наказания
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За «экономику» - в колонию

В Самаре вынесли приговор по делу о картельном сговоре ООО «СМТ», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и министерства здравоохранения региона. Это одно из первых судебных решений в России по этому виду преступления и тем более такое жесткое.

На скамье подсудимых семь человек - заместитель министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, бизнесмен Сергей Шатило и представители министерства и компании СМТ. Их обвинили в заключении картельного соглашения на ремонт дорогого медицинского оборудования в интересах регионального минздрава. По данным Самарского УФАС, было заключено четыре антиконкурентных соглашения, чтобы обеспечить победу на торгах именно компании СМТ. В результате этого организация заключила соглашение с 23-я учреждениями здравоохранения Самарской области на более 768 млн рублей.

Сначала обвинение в отношении бизнесмена строилось по двум статьям - в том числе 204 - коммерческий подкуп. Но, как рассказал журналисту "Комсомольской правды - Самара" адвокат Александр Паулов, по ней не было предоставлено достаточное количество доказательств.

- Осталась только одна статья, про картельный сговор, по ней сроки меньше. Прокурор запрашивал 4,5 года для Сергея Шатило, судья остановилась на 3,6 годах. Также реальный срок три года получил замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян. Остальным фигурантам дали условное наказание, - поделился Александр Паулов. Также он отметил, что это решение защита, безусловно, будет оспаривать в законном порядке во всех инстанциях.

Заместитель министра здравоохранения также не сможет занимать руководящие должности в течение двух лет. Ему вменяли превышение должностных полномочий и ограничение конкуренции путем картельных соглашений.

Припугнули инвесторов? Или чиновников?

Беспрецедентно жесткий приговор за "экономическое" преступление прокомментировал для "КП-Самара" начальник управления по борьбе с картелями Федеральной Антимонопольной службы Андрей Тенишев. Он отметил, что это показательный приговор и один из первых в России.

- Приговор Шатило, Навасардяну и другим участникам этого сговора является примером угрозы реального наказания за подобные преступления, - подчеркнул Андрей Тенишев. - Мы верим, что этот приговор создаст практику в судах по картелям. Тем более важен факт, что наказание получил экс-чиновник регионального правительства. Глава ФАС на встрече с президентом отметил, что шутки закончились. И это действительно так, - поделился он своим мнением.

А вот адвокат Сергея Шатило Александр Паулов считает, что подобный прецедент может стать губительным для интереса к бизнесу в России.

- Только двое подсудимых получили реальный срок. Я считаю, что это связано с профессиональной деятельностью моего подзащитного и с желанием ряда лиц завладеть правами на его "Клинику сердца". У нас осталась чисто "экономическая" статья, это не взятка, не подкуп, и назначение такого серьезного наказания говорит о многом. Это первое дело в России по картелям, сейчас на волне этой эйфории могут под суд пойти десятки и сотни человек, и, конечно, инвесторы потеряют интерес к работе в России вообще, - говорит Александр Паулов.

Сергей Шатило подписывал инвестиционный меморандум с прошлым губернатором Николаем Меркушкиным

Сергей Шатило подписывал инвестиционный меморандум с прошлым губернатором Николаем Меркушкиным

Напомним, что бизнесмен Сергей Шатило также известен в Самарской области планами на строительство центра "Клиника сердца" в рамках государственно-частного партнерства. При этом по условиям соглашения государство собиралось обеспечивать медицинское учреждение заказами. Сначала эту идею одобрили, но потом ФАС нашла нарушения в инвестиционном меморандуме. В мае его расторг суд.

Кстати, в Самарской области выявили и еще один картель. Это сговор дорожников, которые выигрывали совместно все торги на ремонт магистралей. Стоит отметить, что борьбу с картельными сговорами правительство России назвало главной задачей.

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Уголовное дело Сергея Шатило и экс-заместителя главы минздрава Самарской области Альберта Навасардяна передали в суд

Фигурантов обвиняют по статьям «Коммерческий подкуп, группой лиц по предварительному сговору», «Покушение на ограничение конкуренции», «Превышение должностных полномочий» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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