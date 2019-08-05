«Застрелили из-за любовницы, денег и квартир»: убийца семьи чиновницы из Новокуйбышевска захотел выйти на свободу

Один из убийц членов семьи Вайсблат — 28-летней Юлии и ее отца Олега — захотел выйти на свободу. Соответствующее прошение в Самарский областной суд Евгений Железников подал летом, на прошлой неделе служители Фемиды его просьбу рассмотрели.

Трагедия произошла около полуночи 5 июня 2006 года. Тела Юлии и Олега обнаружили в квартире последнего на улице Советской в Новокуйбышевске. Картина для очевидцев и правоохранителей предстала страшная — мужчина изрезан ножом, девушке выстрелили в голову. Чудом выжила лишь супруга Олега — экс-специалист жилищного отдела администрации города Антонина Вайсблат. Ей стреляли в руки, лицо и шею, но женщина успела выбежать из квартиры и позвать на помощь. Преступники не стали трогать только грудного ребенка.

Безработный Железников оказался среди тех, кого практически сразу задержали за убийство. Вместе с ним под стражу заключили Евгения Худякова, у которого тоже были проблемы с доходом, и Петра Супакова — супруга погибшей и отца выжившего мальчика.

Как уже писала «КП-Самара», именно Петр оказался инициатором преступления. Молодой инженер с Юлией Вайсблат познакомился в Железнодорожной академии, где они вместе учились. Сыграли свадьбу и семь лет жили счастливо, вместе работали в компании «Волганиипрозем» в областной столице.

В 2005 Юлия родила сына Лешу и стала часто гостить вместе с ним у родителей, а муж жил в подаренной тестем квартире. Как оказалось, его такое положение вполне устраивало — Супаков нашел себе любовницу, бухгалтера из соседней фирмы. Обещал ей, что разведется.

Кончилось все тем, что в июне 2006 года Петр связался со своими знакомыми — Худяковым и Железняковым — и попросил их «убрать» жену. Жизнь родственников заказчик оценил в 50 тысяч рублей и квартиру в Новокуйбышевске. Самому ему, в случае, если работа будет выполнена «чисто», достались бы две квартиры Вайсблатов, машина и гараж.

По версии следствия, инициатор на подаренном тестем авто сам привез киллеров в дом, где находились его близкие, в том числе и сын. Малыша решили не трогать. Петр же после происшествия забрал соучастников с места событий.

Дело рассматривали с участием присяжных в Самарском областном суде. Фигуранты отнекивались от своей вины, указывали друг на друга, заявляли, что их подставили. Супаков, в частности, сообщил, что из него просто выбили показания и он не хотел смерти любимой супруги. Железников указывал на то, что он просто помогал главному исполнителю казни — Худякову.

В итоге приговор вынесли суровый. Организатор получил 21 год «строгача», Евгений Худяков — 22 года и 6 месяцев, а Евгений Железников — 17 лет колонии — до 2023 года, с учетом того, что уже пробыл в СИЗО.

— Сейчас Железников хотел выйти по УДО. Суд изучил характеристики от ФСИН и мнения сторон и пришел к выводу, что осужденному нужно отказать в его ходатайстве, — сообщили корреспонденту «Комсомолки» в прокуратуре региона.

Вполне возможно, что мужчина попытается досрочно покинуть места лишения свободы еще раз. Впрочем, никаких апелляций от него пока не поступало.

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