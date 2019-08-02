Не простил, что бросила? В Самаре известного адвоката арестовали за подготовку убийства своей бывшей

От любви до убийства - один шаг?

Известный 47-летний адвокат из Тольятти Михаил Артюхов сам стал фигурантом уголовного дела. На скамью подсудимых мужчина попал после того, как - по версии правоохранителей - решил организовать убийство своей бывшей дамы сердца. С 31-летней Мариной они не вместе уже года два - пара довольно мирно рассталась. Адвокат нашел себе новую любовь, у его прошлой пассии все тоже было неплохо...

Новость прогремела как гром среди ясного неба:

- В начале июля 2019 года самарские полицейские и их коллеги из УФСБ получили оперативную информацию о том, что местный житель подыскивает исполнителя для убийства своей бывшей сожительницы. По предварительной версии, он решил расправиться с женщиной на почве личных неприязненных отношений, — сухо сообщили в ГУ МВД Самарской области.

Для знакомых Артюхова это стало настоящим откровением. Да, Михаил и Марина несколько лет были вместе, ездили отдыхать за границу, ходили на светские тусовки. Девушка болела за кавалера на хоккейных матчах. Но ведь уже прошло столько времени с момента расставания!

С Мариной Михаил уже разошелся и нашел новую возлюбленнуюФото: соцсети

Дал денег и попросил прикончить?

Следователи уверены: Михаил затаил ненависть к Марине и решил избавиться от нее. Возможно за то, что когда-то она его бросила. Может быть, есть и другие конфликтные точки.

По информации областного СУ СК, 12 июля Артюхов обратился к знакомому из Автограда и предложил ему 2 миллиона рублей. За эти деньги тот должен был совершить убийство девушки. Обсуждали план действий они несколько раз. К концу июля была достигнута договоренность. Но 26 числа киллер пришел к силовикам и рассказал о планах заказчика.

31 июля «исполнитель» и Артюхов снова встретились. На этот раз несостоявшийся убийца действовал уже в рамках оперативного эксперимента. Он сказал Михаилу, что дело сделано и получил от того обещанное вознаграждение. После этого адвоката заковали в наручники полицейские.

Подозреваемого могли подставить?

Судя по выводам правоохранителей, в деле все гладко. Вот только юрист, которого защищают сразу двое коллег, вину признавать не спешит.

- Мы считаем эти подозрения необоснованными и считаем, что для них нет оснований. Нужно разобраться в этой ситуации от и до, потом уже принимать какое-то решение. Не исключаем, что нашего подзащитного могли подставить или оговорить, — заявил корреспонденту «КП-Самара» один из заступников Артюхова — Владислав Каргов.

Судья в свою очередь посчитала, что в случае нахождения на свободе Артюхов может скрыться, а правоохранители предоставили разумные основания для того, чтобы подозревать Михаила в причастности к преступлению. Его арестовали на 2 месяца — до 31 сентября 2019 года.

Хоккей - одно из главных увлечений юристаФото: соцсети

Отметим, что последний месяц для задержанного и уже арестованного юриста складывается не очень удачно. 13 июля на его автомобиле кто-то порезал колеса. В «Наше кафе», руководителем которого является Михаил, с проверкой собрались судебные приставы. Они хотели демонтировать скалодром, конюшню и загон для лошадей, кататься на которых Артюхов большой любитель. К слову, еще он поклонник боев без правил и в заведении они иногда проводятся.

В ночь на 24 июля кафе сгорело, серьезные ожоги получил охранник. Уже через день стало понятно, что совершено поджог. Возбуждено уголовное дело, но никто по нему не задержан.

Сейчас расследование в отношении Артюхова только набирает обороты. Почти наверняка он попробует обжаловать свой арест. Следователи же в это время будут собирать доказательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре адвоката, заказавшего за 2 миллиона убийство своей бывшей, отправили в СИЗО

Расследование уголовного дела продолжается, не исключено, что мужчина обжалует решение суда (подробности)

Задержанный за организацию убийства своей бывшей адвокат был владельцем кафе "Наше", которое сожгли в Тольятти

Расследование уголовного дела продолжается, с подозреваемым работают силовики (подробности)

Стало известно имя тольяттинского адвоката, который нанял киллера для убийства бывшей, которая его бесила

Как утверждает tltgorod.ru, это сделал Михаил Артюхов (подробности)