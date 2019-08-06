«Он ревновал и не хотел отдавать ребенка»: несостоявшаяся жертва адвоката из Тольятти рассказала, за что ее хотели убить

В Самарской области правоохранители разбираются в обстоятельствах заказного убийства, которое, к счастью, не состоялось. В организации преступления подозревают известного 47-летнего адвоката и бизнесмена из Тольятти Михаила Артюхова. Обвинения ему еще не предъявлены — это планируется сделать в ближайшие дни.

9 лет совместной жизни и такой исход

По версии следствия, за 2 миллиона рублей юрист хотел расправиться со своей бывшей сожительницей — 31-летней Мариной Г. Как поделились с samara.kp.ru собственные источники, причиной такого сурового решения могла стать дележка ребенка и имущества.

Нашему изданию удалось связаться с потерпевшей и узнать ее мнение. Как оказалось, для нее происходящее большим сюрпризом не стало.

— 9 лет совместной жизни, общий ребенок и такой исход. Конечно, я в шоке, в страхе. Суд установит истину. Я была готова к этому морально, так как неоднократно в полиции давала показания, что боюсь за свою жизнь, — рассказывает Марина корреспонденту «КП-Самара». — Сначала мне разбили машину, потом пытались поджечь квартиру. Более полугода я не пользовалась личным авто и вынуждена была его спрятать.

Сын Марины и Михаила — Гриша — в этом году должен пойти во второй класс. Пара разошлась в июне прошлого года, суд оставил ребенка у отца. Но мать с таким решением не согласилась, и после этого, с сентября 2018-го, подвергалась нападкам.

Сейчас девушка даже боится выходить из домаФото: соцсети

— После уходя я забрала только личные вещи и свой автомобиль. Более ни на что не претендовала, — продолжает наша собеседница. — Как только начался судебный процесс, Миша сразу поменял ребенку номер телефона и сказал, что я его больше не увижу. Так оно и случилось, потому что я боялась даже близко подойти к его дому. А потом начались поджоги, угрозы, слежка с его стороны за мной.

Потерпевшая считает, что все делалось какими-то нанятыми людьми. Ее заявления в полицию оставались без ответа, во всем следовал отказ.

- Меня это не удивляло, я же понимала, кто мой бывший кавалер, - признается женщина.

«Я ничего не знаю о состоянии ребенка! Это самое страшное!»

Сейчас Марина не знает, где ее сын. Женщина написала заявление в ОВД и с сотрудниками органов опеки и уголовного розыска ищет его с четверга.

— Во вторник я написала заявление, в котором указала, что моему общению с Гришей препятствуют. В среду утром участковый выезжал по адресу и видел там сына. В обед Мишу задерживают и ребенок пропадает, — вспоминает Марина Г. — В среду ночью меня отпустили после допросов и в четверг я поехала по всем адресам, какие знаю — его, и его родственников. Там никого не было. Дозвонилась до его жены, она в ответ начала смеяться и говорить, что не скажет, где ребенок. Я ничего не знаю о здоровье и состоянии ребенка! Это самое страшное!

По мнению Марины, ее хотели лишить жизни не только из-за сына.

— После нашего расставания начались суды, он пытался забрать у меня машину. Подделывал документы, пытался завести на меня уголовные дела, — озвучивает свои предположения девушка. — Все это было, я так думаю, из ревности, когда он узнал, что в моей жизни появился другой мужчина.

Расставание родителей Гриши, кстати, случилось из-за другой женщины, которая появилась в жизни адвоката. По крайней мере, в этом уверена Марина.

— У него на тот момент были отношения с танцовщицей в его кафе. Именно этот факт и послужил разрывом в наших отношениях. Думаю, она была не единственной его девушкой, — делится несостоявшаяся жертва. — До меня у него был брак, в котором родились двое детей. Как я узнала спустя несколько лет, причина развода с первой женой была такая же, как и в нашем случае. Со мной он боялся зарегистрировать отношения, наверное, опасался, что в случае развода я имела бы право претендовать на совместно нажитое имущество.

Сегодня Марина до сих пор не чувствует себя в безопасности. Она признается, что может ожидать все что угодно и поэтому старается соблюдать меры безопасности — в публичных местах, в городе появляется только в присутствии друзей и близких. На работе к ее проблеме отнеслись с пониманием и разрешили взять отпуск.

Его могли подставить и оговорить

Артюхова арестовали в прошлую пятницу, 2 августа, в Самарском районном суде. Юрист не признает свою вину. Адвокаты задержанного просят дождаться окончания проведения следственных действий, после которых станет понятно, что случилось.

Адвокат до 31 сентября отправлен в СИЗОФото: соцсети

— Мы считаем эти подозрения необоснованными и полагаем, что для них нет оснований. Нужно разобраться в этой ситуации от и до, потом уже принимать какое-то решение. Не исключаем, что нашего подзащитного могли подставить или оговорить, — заявил корреспонденту «Комсомолки» один из заступников Артюхова — Владислав Каргов.

Известно, что и Михаил Артюхов в последние дни столкнулся с проблемами. 13 июля кто-то порезал колеса на его автомобиле. 24 июля неизвестные преступники сожгли «Наше кафе», руководителем которого он является. Были и другие спорные ситуации.

Силовикам о планируемой «казни» стало известно от предполагаемого киллера — 26 июля он пришел в органы и сообщил о готовящемся покушении. В дальнейшем и он, и Марина действовали уже в рамках оперативного эксперимента. Способ, каким хотели расправиться с Мариной Г., следователи не разглашают. Расследование резонансного уголовного дела продолжается.

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