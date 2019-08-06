"Каждый дождь - катастрофа": Министра транспорта пригласили поплавать у "Самара Арены"

Куда пропал подрядчик?

Восстановлением пешеходного тоннеля около Самара Арены, который затапливает после каждого более-менее сильного дождя, должен заняться подрядчик строительства НПО "Авангард". На этом настаивает координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадим Нуждин. Представитель регионального штаба обратился к министру транспорта Ивану Пивкину и его коллегам и в немного шуточной форме позвал их на заплыв в "новом бассейне".

"Уверен, что на этой дорожке у них получится поставить новый мировой рекорд", - с горечью усмехается Вадим Нуждин. Он отмечает, что за подрядчиком после заключения соглашения о разрыве контракта остались все гарантийные обяазтельства. И тот факт, что НПО "Авангард" никто не заставляет ни разбираться, почему плохо работают ливневки, ни исправлять последствия постоянных потопов (разрушение стен, появление плесени) говорит только о недостаточной работе чиновников. За строительство дороги с переходами подрядчику заплатили около 644 млн рублей.

Вадим Нуждин on Twitter: НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018. НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018 Начинаем показ материалов, посвящённых наследию ЧМ-2018 в Самаре. Дмитрий Игоревич @D_Azaroff , Вам в прошлом году понравилась мысль о том, что мы можем от 3 до 5 лет содержать наследие за счёт гарантийных обязательств. Пришло время жёстко спросить! #ОНФ63 https://t.co/Q7mTB4Olcd

- Сейчас мы контактируем по этому поводу с областной прокуратурой. Совместно поедем на место, оценим ситуацию. Чего мы добиваемся: у каждого объекта на гарантии должен быть общедоступный паспорт, в котором указано, кто ответственен за отслеживание ситуации по нему. Это должно быть конкретное должностное лицо, которое можно привлечь к ответственности за халатность, если оно могло выявить проблемы и заставить их исправить по гарантии, но не сделало этого, - говорит Вадим Нуждин.

Из-за постоянной влажности разрушается сам переход

Каждому контракту - ответственного

Он напоминает, что еще в прошлом году предлагал губернатору назначить ответственного за каждый объект.

- Нужно, чтобы мы, общественники знали в лицо, каждого представителя власти, который отвечает за состояние всех построенных в Самаре объектов. А вот если никого из должностных лиц лиц не закрепили, значит, отвечать будет за это министр транспорта, - отмечает Вадим Нуждин.

Построили пешеходный тоннель около стадиона в 2018 году - он стал одним из объектов дорожной инфраструктуры к ЧМ 2018. Весной 2019 года его затопило талыми водами. При этом рядом находится такой же подземный переход, в котором постоянно сухо. В этом же тоннеле горожане уже предложили сделать ров с крокодилами.

КП-Самара отправила запрос в министерство транспорта, чтобы разобраться в ситуации.