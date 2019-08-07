«Надо успеть до открытия Фрунзенского моста»: дольщики ЖК «Чемпион» напомнили губернатору и минстрою о своем доме

Одна из недостроенных многоэтажек нашего города, ЖК «Чемпион» с 2007-ого года стоит в историческом центре, недалеко от строящегося Фрунзенского моста, и выходит одной стороной на улицу Фрунзе, а другой – на Куйбышева. Ее строительство началось еще в 2005-ом году. В прошлом году мы уже освещали тему, и через некоторое время после этого глава области, Дмитрий Азаров дал указания проработать все вопросы связанные с завершением строительства, найти компенсационный участок и уже наконец-то завершить эпопею с несданным домом. Было дано более десяти поручений. Срок выполнения - до 15 апреля этого года, но на дворе август, а с места ничего так и не сдвинулось.

В коридорах министерства немало людей

Поручения губернатора так и не выполнили!

- Когда я за эту квартиру платила, я еще молодая была, дочка в начальную школу бегала. Сейчас вот она уже с мужем, здесь со мной стоит, - самарчанка в красной майке со словами «ДА!строить ЖК «Чемпион» стоит в коридоре министерства строительства. Здесь сегодня пестрит от обилия красного. Сюда она и еще десятки человек приходят чуть ли не как домой – на первом этаже на вопросы дольщиков сидит специальный человек, который объясняет дольщикам, что происходит и как обстоят дела с их домом. Такой вестник-Гермес, соединяющий обычных граждан и тех, кто в министерстве думает о них. Сейчас у дольщиков ЖК «Чемпион» снова накопились вопросы: в прошлом году они получили на них исчерпывающие ответы от главы региона Дмитрия Азаров, и ждали конкретных шагов. Но их не увидели.

Обращения от всех дольщиков поступили должностным лицам

По этой причине 1-го августа более тридцати обманутых дольщиков ЖК «Чемпион» вновь пришли в министерство строительства с обращениями к министру строительства Самарской области, Евгению Николаевичу Чудаеву. В этот раз на их вопросы отвечала руководитель управления контроля (надзора) в области долевого строительства, Вехова Надежда Геннадьевна.

- В министерство строительства мы пришли, чтобы выяснить, когда на нас обратят внимание и исполнят поручения губернатора, данные еще год назад. Там был большой объем пунктов, которые нужно было сделать чиновникам. Но ничего не сделали. Даже в перечень проблемных объектов нас включили только после того, как мы обратились в суд, - рассказывает Дмитрий Корнилов. Он тоже в красной майке – так дольщики ЖК «Чемпион» решили привлечь к себе внимание и выделиться среди коллег по несчастью. Дмитрий свою квартиру ждет всего два года – новичок среди дольщиков. Но это и заставляет его недоумевать:

- Здесь многие уже по 12 лет ждут свою квартиру. Я немного, да, но ведь я перед самым банкротством ходил в минстрой, мне сказали, что дом – не проблемный, смело относите деньги, все будет хорошо. И вот такая история случилась! – разводит он руками.

«Застройщик на компенсацию согласен!»

В этой ситуации дольщики вынуждены вникать во все сложности и хитросплетения, связанные с возможностью завершения строительства. Они, в частности, говорят, что пока застройщик не получит устраивающий его компенсационный участок, строительство так и не будет завершено. В министерстве же строительства им объяснили: по этому вопросу договоренность между инвестором и министром есть.

Дом практически готов

- Сроки самих работ по завершению строительства – всего три месяца, основное время уходит на согласование интересов и оформление соответствующих бумаг. Основной кредитор (самарский бизнесмен, руководитель и учредитель 46 крупных организаций, Давидюк Анатолий Александрович) согласен на условия компенсационной поддержки, которая ему предложена. 7 августа на собрании кредиторов уже можете договариваться о проведении конкурса. Предложенный ему компенсационный участок, который его устраивает, находится в другом месте, поскольку запланированную вторую очередь в этом квартале строить нельзя – наложен мораторий из-за того, что рядом памятник архитектуры. Ваши требования о достраивании жилых квартир без доплат будут удовлетворены, за нежилые помещения даже при полной первоначальной оплате, возможно, придется доплачивать, поскольку государство не берет на себя по ней гарантии, - объясняет представитель министерства.

Еще в прошлом году Дмитрий Азаров дал поручение провести по этому объекту все расчеты, составить сметы, провести госэкспертизу, но этого тоже не сделано.

- На последнем приеме в министерстве строительства сказали, что решения для нас нет, договоренности не соблюдены, и отметили, что за нежилые мы должны сами доплачивать. Сумма неизвестна, нам сказали, что за нежилые объекты в высокой степени готовности должны доплачивать сами покупатели. Мы сами не знаем, сколько нам надо доплатить, какую прибыль получит застройщик. Были среди поручений – посчитать точную смету и экспертизу государственную, чтобы знать сумму застройки, и инвестпроект, чтобы знать, сколько застройщик получит прибыли, - объясняет Михаил Марыков.

«Если Фрунзенский мост сдадут – то все!»

Дольщики не случайно торопят с решением своей проблемы. Их дом – в высокой степени готовности, более 80 %. Кажется, найдите решение, доделайте все (три месяца на работы на объекте, который уже 14 лет строите – не ахти, какой большой срок), отдайте людям их квартиры – и будет спокойствие. Проблема еще в том, что к дому не подведены все необходимые коммуникации. И сейчас, по мнению самих владельцев квартир, идеальное время, чтобы это наконец-то сделать.

- Часть трасс для проведения коммуникаций находится с другой стороны ул. Фрунзе. Сейчас там перекрыто движение, идут дорожные работы. И можно выполнить нужные нам работы без дополнительного разрушения дорожного полотна. Как только по мосту пустят движение, это будут дополнительные сложности и траты, - говорят дольщики.

В министерстве строительства, удивившись степенью осведомленности обманутых дольщиков, на это отметили, что такую информацию слышат впервые. И посоветовали обсудить его 7 августа на встрече с инвестором.

Сейчас дольщики ЖК «Чемпион» передали министру строительства Самарской области Евгению Чудаеву свои обращения с просьбой способствовать выполнению всех поручений губернатора. На момент публикации ответ на запрос из министерства от «КП-Самара» не получен.

Как сообщили дольщики, по результату встречи с инвестором, он готов заходить на объект и завершать строительство при наличии письменных гарантий о предоставлении компенсационного участка со стороны минстроя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Евгений, дольщик ЖК «Монблан»:

- В 2014 году наш объект признали проблемным. Провели торги, привели застройщика «Новый город». Бенефициарами его были те же самые лица, что были обанкрочены. «Новому городу» за то, что они согласились нас как дольщиков удовлетворить, дали земельный участок в центре города. Они построили там «Ильинскую плазу», все квартиры распродали. При этом за счет нас, обосновывая тем, что дольщикам нужно предоставить квартиры, застройщик увеличил этажность, но нам квартиры никто не дал. В итоге город отдал деньги за удовлетворение дольщиков, дольщики не удовлетворены. Сейчас для нас идет речь только о денежной компенсации, причем 1 к 1. Платили мы в 2005 году – представляете какие это деньги? Сейчас на межведомственные комиссии нам перестали приглашать и мы не знаем, каких решений ждать. У нас по трехстороннему соглашению между городом, министерством и застройщиком, который нас повторно бросил, срок до конца декабря 2019 года. И я не знаю, если нас не удовлетворят, только дорогу осталось перекрывать.

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