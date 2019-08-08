«У нас орудует больной убийца животных?»: под Самарой появился маньяк, который расстрелял собак и вынул им сердце

Обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы, которую специалисты проводили после гибели двух собак в поселке Мирном. Напомним, что животных нашли изуродованными 22 июля рядом с футбольным полем, где любят играть дети.

— Мы возили только пятимесячного щенка, второй очень крупный был, его оставили на месте захоронения. По фото сказали, что похоже на выстрел дробью в упор, — рассказала корреспонденту «КП-Самара» активистка Светлана Антонова.

В официальном заключении по поводу осмотра маленького пса написано следующее:

— Смерть наступила в результате обширных колото-резаных и огнестрельных ранений.

Из документов следует, что удары острым предметом наносили в грудь, лапы, лопатки, мышцы таза... По словам волонтеров, врач также указал на то, что у убитой собаки отсутствовала половина сердца, «как будто из нее что-то выковыривали».

Светлана и другие неравнодушные жители Мирного написали заявление в полицию. Там заявили, что по факту случившегося проводится проверка, она продлена на 30 дней — до 24 августа.

Результаты экспертизы шокируютФото: соцсети

— Будет либо отказ, либо возбуждение уголовного дела. Но мы все должны понимать, что найти тех, кто убил, нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы было понимание — убил, потому что психанул или потому что больной на голову, — говорит наша собеседница. — Речь уже идет не о смерти невинных животных, а о том, что некто может себе позволить ходить с заряженным оружием и палить из него, а потом ковырять из трупа улики.

Светлана Антонова призывает местных жителей подключиться к поискам человека с ружьем. Она просит откликнуться тех, у кого сохранились видео с регистраторов и камер наружного наблюдения, которые помогут прояснить случившееся.

— Есть свидетели, кто видел накануне машину в районе стадиона, кто-то помнит шумную компанию из мужчин, но этого пока мало, непонятно, это было 21 или 22 июля, — говорить женщина. — Но благодаря людям мы знаем, что стреляли в 4-5 часов утра. Экспертиза это подтвердила.

Мертвого котенка обнаружили вскоре после того, как нашли погибших собакФото: соцсети

Между тем, после расправы над собаками в Мирном произошло еще одно ЧП с животным. В конце июля на улице Павлика Морозова обнаружили котенка без головы. У жителей Мирного возникли предположения, что с ним могла расправиться местная школьница, которую ловили на похожем деле в прошлом году, однако они не исключают, что к убийству причастен тот самый стрелок по собакам.

— Уже страшно ходить по Мирному, какой изверг мог так поступить? Сначала собаки, теперь котята, а потом что — начнет убивать людей? По поселку ходит больной человек! — считает Дмитрий, проживающий в поселке.

По поводу котенка к правоохранителям никто не обращался. Разбирательства с издевательствами над собаками продолжаются. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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