«Ни машины, ни человека, ни дела»: оправданного за убийство борца Якудзы бизнесмена не могут найти больше двух недель

Никаких новостей

Уже больше двух недель прошло с момента странного исчезновения 50-летнего самарского предпринимателя Андрея Маклаева. Мужчина, которого называют «теневым руководителем» ООО «Спецкомбинат ритуальных услуг», пропал днем 24 июля в районе кладбища «Рубежное».

— Никаких новостей нет — ни машины, ни человека. Правоохранители дела тоже не завели, он у них числится как потеряшка, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» племянница разыскиваемого Екатерина.

Близкие Андрея обратились всюду, куда только возможно. Поиском бизнесмена занимаются в том числе и волонтеры «Лизы Алерт», правда, отряду так и не разрешили осмотреть непосредственно территорию самого кладбища.

Эзотерики считают, что его убили

Свои предположения по поводу возможного местонахождения высказали специалисты из группы «Поиск пропавших эзотериками».

— Убили его. Убийство как казнь. Чувство такое, что за ним следили. Это не случайное убийство. Он это сам предчувствовал..Ищите на кладбище или рядом. Много кладбищенской энергии идет. Недалеко водоем идет, он как в воде лежит или рядом с водой с сыростью идет. Цикл завершен, машину перегнали и спрятали. У меня также идет то, что это не случайные люди, а он их знал и сотрудничал с ними, была какая-то взаимовыгода, — считает Алена Аксенова, уверенная, что исчезнувшего найдут.

Андрей исчез при странных обстоятельствахФото: соцсети

— Мертв. Убит. Он знал, что обратно не вернется. На кладбище попрощаться пришел. Он во что-то ввязался. Деньги показаны. Плохо становится от его фото. У него были очень плохие мысли. На встречу поехал. Получилась конфликтная ситуация. Тело или в воде или где-то рядом с водой, — пишет Елена Коюшева.

Мистическое исчезновение машины

Родственники Андрея Маклаева, хоть и не слишком доверяя, но все-таки посмотрели, на которые указывали экстрасенсы. Ничего обнаружить не удалось.

— Там очень много водоемов. Территория огромная. Не знаешь, чему верить, — говорит Екатерина. — Не думаю, что он сам куда-то уехал. Было бы видно передвижение авто на камерах, а оно просто исчезло и больше нигде не светилось.

Предположения, по поводу того, где находится «Тойота Камри», на которой передвигался Маклаев, есть. Но все они только теоретические:

— Может, автомобиль утопили где. А может, стоит где-то — там полно домов частных. Этим полицейские должны заниматься, а они молчат пока, ничего не говорят. По телефону тоже тишина, было видно только последний звонок с кладбища и все.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/680994" frameborder="0"></iframe> Убийство борца Владимира Попова в Самаре.

Напомним, Андрея Маклаева считали причастным к организации убийства борца Владимира Попова, известного под псевдонимом Якудза. Его расстреляли 9 мая 2017 года. До этого у Якудзы был конфликт с Маклаевым, как раз на кладбище «Рубежное». Андрея и его знакомого Игоря Гужина в 2019 году оправдали присяжные. Исполнитель той расправы скрылся в Азии. Те криминальные события в городе связывают и с нынешней пропажей бизнесмена. Впрочем, сами стражи порядка никакие параллели не проводят.

Розыск продолжается. Всех, кто знает, где находится Андрей Маклаев, просят звонить по телефонам: 8(937)200-20-91 и 8(917)118-84-88. Также обратиться можно в ближайший отдел полиции или по номеру 112.

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Родные пропавшего просят откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении бизнесмена Андрея Маклаева, и незамедлительно сообщить им об этом (подробности)