Локомотив – Урал 11 августа 2019: прогноз на матч 5 тура РПЛ

Прогноз на матч 5 тура РПЛ Локомотив – Урал 11 августа 2019 – 2:1.

После четырех туров «Локомотив» и «Урал» - соседи по турнирной таблице. Обе команды набрали по 7 очков и делят 4-8 места с целой группой клубов. «Железнодорожники» после победы в Суперкубке России успели сыграть вничью с «Рубином», обыграть «Тамбов» и «Крылья Советов» с одинаковым счетом 2:1 и уступить ЦСКА 0:1. Команда Юрия Семина – один из претендентов на победу в чемпионате, однако победы пока даются «Локомотивом» с трудом.

«Урал» же начал сезон очень бодро – обыграл «Уфу» 3:2 и разгромил «Ахмат» 3:0. Затем последовали поражение от «Динамо» 0:2 и результативная ничья с «Ростовом» 2:2.

«Шмели» забивают много. За четыре тура уральцы отгрузили соперникам 7 мячей. На один гол меньше, чем у пока самой результативной команды РПЛ – «Ростова».

Несмотря на похожий по результатам старт сезона «Локомотив» в этой паре явный фаворит. «Железнодорожники» больше не намерены терять очки: погоня за «Зенитом» продолжается – клуб из Санкт-Петербурга оторвался на 3 очка.

У «Урала» в этом сезоне задачи чуть менее амбициозные – финишировать если не в зоне еврокубков, то как можно ближе к ней. Для этого у команды Дмитрия Парфенова пока есть все – игра, результаты и амбиции. Но чтобы попасть в Лигу Европы, надо навязывать борьбу лидерам.

В победу «Урала» не верят и букмекеры. Коэффициент на то, что «шмели» смогут одолеть «Локомотив» - около 5.8. На победу «железнодорожников» - 1.5. Коэффициент на ничью – 4.

Мое мнение не будет оригинальным - «Локомотив» выиграет 2:1.