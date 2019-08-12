"Мы не знали, где взять денег на доставку тела": многодетная мать из Сызрани погибла в страшной аварии по дороге в Крым

Их ждали на море

Страшная авария в Краснодарском крае разбила жизнь целой семье из Сызрани. Мама, папа и дочка отправились на море к бабушке с дедушкой. Дома их ждали дочь-студентка и сын. Но до пункта назначения "Шевро Эпика" не добрался": в Брюховецком районе автомобиль влетел под фуру. Наталья Г.* (имя изменено) скончалась сразу. Ее мужа в тяжелом состоянии доставили в больницу в Краснодаре, 15-летнюю девочку отвезли в местную больницу.

- Я был в шоке, когда все узнал, просто не мог понять, за что схватиться в первую очередь. Мамы больше нет, папа в стабильно тяжелом состоянии, врачи прогнозов вообще не дают. Сестренка в больнице, далеко, а меня как раз забрали в армию служить - месяц назад только проводы были. У меня сейчас девять дней отгула, скоро я снова уеду. Мы с сестрами потеряли людей, которые зарабатывали. До армии я тоже работал, но сейчас, понятно, не смогу приносить деньги в семью, - пытается уложить в голове произошедшее Никита Горшенин.

Его сестра тоже в шоке:

- Я не могу это осознать, мам... Этого просто не может быть. Для нас ты все равно всегда будешь рядом. Я очень жалею, что все так вышло. Господи, как вернуть время назад, - пишет Даша на своей странице.

"Мы не знаем, что с нами будет"

Никита рассказывает, что сейчас его отец в больнице. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У младшей сестры поврежден позвоночник, но врачи смогли ей помочь – девочка будет ходить. Но на восстановление уйдет много времени... и денег. А ведь семья Горшениных в одночасье просто лишилась всех кормильцев.

А ведь кроме коммуналки, еды, одежды и средств гигиены, нужно будет покупать лекарства для отца и сестры. Бабушка и дедушка живут на одну пенсию, они тоже вряд ли чем-то смогут помочь. Но больше всего придется отдать за то, чтобы тело мамы привезли обратно домой, в Сызрань.

- Когда мне показали, сколько это будет стоить… Это космическая сумма, я бы не потянул, - признался Никита. Однако помощь пришла, откуда не ждешь.

- Похоронное агентство «Некрополь» не только сделало мне скидку на похороны мамы, но и бесплатно привезет ее домой. Я очень благодарен этим людям, - Никита не может сдержать слез, когда говорит об этом.

В этом автомобиле ехала семья...Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Все хотят нам помочь, спасибо!"

Не остались в стороне и просто неравнодушные люди. Когда новость о том, что дети собирают деньги на похороны мамы, разлетелась по интернету, на нее откликнулись многие жители Самарской области.

- Я был в очень большой беде, но мой город помог мне, - признался Никита. - И не только жители Сызрани, жители других городов. Они перечисляли мне деньги. Накопилась небольшая сумма. К ней я добавил деньги от дальних родственников и собрал сумму, которую хватит на похороны.

Сейчас Никита взвалил на свои плечи тяжелейшую ношу. Однако ему одному – тем более из армии – ее не унести. Сам парень специально не просит перечислять ему деньги, но они Никите и его сестрам и отцу очень помогут.

Если вы хотите помочь попавшей в беду сызранской семье – номер телефона Никиты +7(937)218-93-84.