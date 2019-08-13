Облако раздора: почему чужая пыль привела тольяттинцев на митинг?

Пыль напугала всех

10 августа порядка 200-300 жителей автограда вышли на митинг «Тольятти, дыши!». Заявку на его согласование с властями активисты подали сразу после того, как над городом заметили сизую дымку. Как выяснилось, ее уже наблюдали и в Самаре 25 июля. Позже о странном явлении в социальных сетях писали жители Царевщины. К 28 июля загадочное облако добралось до Тольятти и тут же стало причиной паники среди категории населения, которую уже начали называть «экошиза». Многие поспешили обвинить в этом крупные промышленные предприятия. На проходных заводов прошли пикеты. А потом выяснилось, что причина смога в другом.

- Нужно также признать, что ситуация последних дней вызвана в первую очередь природными причинами. В Казахстане была пыльная буря, и вследствие этого явления образовалось облако, которое сначала накрыло Самару, а затем - Тольятти. Все усугубилось неблагоприятными метеорологическими условиями, из-за которых пыль и органика опускаются в приземные слои атмосферы. Это осложнило ситуацию в некоторых районах города, усилился неприятный запах, хотя выбросы на городских предприятиях были снижены на 20%, я это проверял, - прокомментировал председатель тольяттинского отделения «Социально-экологического союза» Андрей Крючков.

Подтвердили это и официальные источники.

- С восточным ветром, который преобладал в те дни, в Самарскую область поступали воздушные массы, содержащие измельченные частички песка из Казахстана, где сейчас песчаные бури. Пыль и образует мглу, - объяснили специалисты Приволжского УГМС.

Такая белесая дымка взволновала жителей многих городов

Обратить внимание на проблемы

Несмотря на то, что ответы по одному из моментов были получены, митинг все же состоялся. Горожане заявили, что их не устраивает качество мониторинга воздуха, который сейчас проводится, они ждут большего внимания от чиновников к экологическим проблемам, требуют обратить внимание на проблемы тольяттинского леса и гибнущей рыбы в Волге. Кроме того, прозвучало и стандартное требование – прекратить выбросы с производств. Правда, здесь не все так однозначно. По данным заместителя начальника Центра мониторинга загрязнений окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС» Натальи Евсеевой, в 2018 году по итогам наблюдений высокого загрязнения зафиксировано не было. В Тольятти в прошлом году было зафиксировано 32 случая превышения концентрации ПДК. Для сравнения: в небольшом Новокуйбышевске за этот же период таких случае было в три раза больше - 97. В Самаре за год было зафиксировано два случая высокого загрязнения, а именно превышение предельно допустимой максимальной разовой концентрации вредных веществ более чем в 10 раз, а также 83 случая превышения ПДК.

Но несмотря на такие статистические данные, передовиком экологических протестов стал именно Тольятти.

- В прошлом году произошла самоорганизация общественных движений, появились молодые активисты. Мы проводили первый экологический форум. Народ начинает активно проявлять себя. Ведь вопросы касаются не только чистого воздуха, но и воды, мусорных свалок и полигонов. И результаты уже достигнуты, и с предприятиями договоренность есть, и мобильная лаборатория закупается, - говорит Андрей Крючков. И добавляет: выход из ситуации он видит в восстановлении сгоревших несколько лет назад лесов. Они поглощали вредные вещества из воздуха.

Жители города собрались на митингеФото: Яков КНЯЗЕВ

«Экология не должна стать политическим трамплином»

При этом сами жители Тольятти в первую очередь хотят, чтобы жизнь в их городе была комфортной – им важен результат, а не постоянные протесты.

- Мы понимаем, что сейчас отклик уже есть, какие-то меры принимаются, появились результаты мониторингов. И я согласна, что в других населенных пунктах есть и большие проблемы, просто там пока активность населения не достигла таких высот. Я считаю, что мы должны следить за исполнением принятых решений, и не превращать тему экологии в площадку для старта политической карьеры отдельных деятелей и решения внутриполитических споров, - говорит тольяттинка Татьяна Самойлова, которая и сама принимала участие в нескольких митингах.

По последним данным изменения в Тольятти происходят уже сейчас: президент поставил задачу по снижению выбросов к 2024 году, приняты изменения в природоохранное законодательство, предприятия обязали получать комплексные экологические разрешения, устанавливать системы автоматического контроля за выбросами. В Самарской области приняты изменения в Постановление Правительства Самарской области от 24.11.2010 № 596 «Об организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Самарской области». Теперь требования к предприятиям более жесткие, все документы они должны согласовывать также в региональном минлесхозе.

В Тольятти за счет предприятий покупается мобильная лаборатория, будет проведено комплексное исследование воздуха. На митинге 10 августа было принято решение о создании народного телефона. Жители Тольятти могут круглосуточно звонить и сообщать, например, о неприятном запахе с указанием точного адреса. Все звонки будут записываться, а статистика звонков будет общедоступной. Как это будет реализовано, пока непонятно. Пока не решен и вопрос по контролю за малыми предприятиями, качеством топлива, инфраструктуре для перехода на газомоторное топливо, сокращению «пробок». Лес, после потери которого усугубились все проблемы, еще восстанавливать и восстанавливать. Главное сейчас, чтобы инициативы и активность горожан служили делу улучшения экологической обстановки, а не использовались в чьих-то, иногда не очень прозрачных, целях.