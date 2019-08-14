"Такое ощущение, что он был заброшен 10 лет": прокуратура занялась поисками виновных в потопе в переходе у "Самара Арены"

Переход есть, ходить нельзя

В Самаре проблемами затопленного пешеходного перехода занялась прокуратура. Сегодня представители ведомства вместе с координатором антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадимом Нуждиным и местными властями отправились к "Самара Арене". Именно здесь, на построенной к Чемпионату Мира 2018 улице Арена 2018 находятся два подземных пешеходных перехода, один из которых постоянно затапливают то талые, то дождевые воды. Почему это происходит - непонятно.

Прокуратура будет разбираться, кто и в чем виноватФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ко всему прочему недавно выяснилось, что подрядчик, выполнявший эти работы, расторг отношения с министерством транспорта и автомобильных дорог досрочно, недополучив около 70 млн рублей. Вроде бы это не повлияло на гарантийные обязательства, но точную информацию еще предстоит выяснить.

ОНФ и администрация пока общего языка не нашлиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ситуация с объектом начиная с апреля 2019 года выплывала в публичную плоскость. Сначала затапливало талыми водами, потом дождевыми. Не было должного контроля от заказчика в исполнении гарантийных обязательств. После ливня выехал на место, чтобы заснять происходящее и, признаюсь, потроллить должностных лиц, - говорит Вадим Нуждин. Именно он в первую очередь и удивляется, что заказчик так странно слил договор, недополучив деньги.

- Все было по соглашению сторон. Это похоже на коррупционную схему, когда заказчик заранее договаривается, что не будет предъявлять гарантийных претензий, а подрядчик может строить плохо. Мы надеемся, что это не так, и пригласили соответствующие органы во всем разобраться, - отметил Вадим Нуждин.

Конечно, постоянная влажность влияет на качество ремонтаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виноватых поищут и найдут

На месте побывал помощник прокурора города Александр Галочкин. Он отметил, что ведомству предстоит разобраться сразу в целом ряде вопросов:

- Все объекты ЧМ 2019 находятся на особенном контроле у прокуратуры. Мы после сигнала от ОНФ сразу выехали сюда, чтобы посмотреть своими глазами. Вопрос проверки широкий, будем все проверять, по каждому вопросу найдем виноватых, - пообещал он.

Конкретные объяснения дал и руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Он отметил, что 29 декабря 2018 года дороги были переданы на баланс города. С 1 августа участок обслуживает новый подрядчик.

Почему-то проблемы только у одного переходаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Весной 2019 года провели комплексный осмотр всех дорог, устранили дефекты. С этим подземным переходом проблемы есть, периодически подтапливает его, меры предпринимаем, было совещание с министерством. После всех осмотров смогу сказать, было ли это гарантийным случаем, - отметил чиновник.

Вадим Нуждин правда остался недоволен объяснениями и напомнил, что проблема существует с апреля, а департамент занялся ей только сейчас.

- Если у вас есть конкретный контракт и у него есть гарантийные обязательства, должно быть должностное лицо, которое следит за объектом и периодически выезжает осматривать, чтобы не пропустить гарантийные сроки, - считает он.

А на полу все еще довольно влажноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь все проверки проведет прокуратура, которая и постарается понять, кто виноват, что переход в таком состоянии. Вадим Нуждин всех успокоил, что сам подрядчик никуда не делся: фирма получила недавно контракты на 1,7 млрд рублей в Пензенской области и будет только рада вернуться и исправить все недочеты, чтобы не попасть в реестр неблагонадежных строителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Каждый дождь - катастрофа": Министра транспорта пригласили поплавать у "Самара Арены"

Недочеты в планировке, из-за которых пешеходный тоннель у стадиона затапливает после ливней, должны исправить по гарантии. Но подрядчик куда-то исчез (подробности)