Самарские вертолетчики взяли «золото» в самой престижной дисциплине этапа Кубка мира в Беларуси

Про таких говорят, что они рождены летать. В Беларуси завершился третий этап Кубка мира по вертолетным гонкам. Две медали в копилку нашей сборной принесли пилоты аэроклуба ЦСКА/Самара.

В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Беларуси, Польши, Чехии и Украины. Нашу страну представляли 10 сильнейших экипажей на вертолетах Ми-2 и Robinson R44.

- Аэроклуб самарского филиала ЦСКА на соревнованиях в классе General представил экипаж Елена Прокофьева (МСМК)/Диана Риязова (МС), в классе Masters – экипажи Виктор Дегтярь (ЗМС)/Пётр Васильев (ЗМС) и Виктор Коротаев (ЗМС)/Владимир Зябликов (ЗМС), - рассказали в пресс-службе ЦСКА/Самара.

Золотые медали сборной России принесли опытные Виктор Дегтярь и Петр Васильев. Этому дуэту не впервой побеждать – в России они выиграли все что можно. В этом году на международной арене самарский экипаж стал лучшим в тяжелейшей дисциплине «Слалом».

- Наши спортсмены выступили успешно, особенно экипаж Виктора Дегтяря и Петра Васильева. В лиге Masters в самой престижной дисциплине – «Слаломе» ребята взяли «золото», причем победили сильных белорусских соперников в ожесточенной борьбе со счетом 2:0, показав великолепный стиль управления вертолетом, - отметил старший тренер-начальник команды вертолетного звена самарского филиала ЦСКА, заслуженный тренер России Михаил Бибишев. Его слова приводит пресс-служба самарских «армейцев».

Золотые медали сборной России принесли опытные Виктор Дегтярь и Петр Васильев. Фото: ЦСКА / Самара.

Не менее важную медаль принесли в копилку и представительницы прекрасного пола из Самары. Елена Прокофьева и Диана Риязова завоевали «серебро» в упражнении «Развозка грузов». Однако, считает Михаил Бибишев, отважные армейские летчицы могли быть выше.

- Женский экипаж выступил хорошо, но не так удачно, как на московском этапе Кубка мира. Там они выступили феноменально! Здесь же наши девчата довольствовались серебряной медалью в дисциплине «Развозка грузов». Девушки имеют неплохие шансы на общий зачет, но пока вопрос участия в завершающем этапе кубка мира остается открытым из-за ряда организационных моментов. Соревнования в Витебске проходили в достаточно сложных погодных условиях: был дождь, с небольшими перерывами – все это изматывало спортсменов. Приходилось буквально ловить погоду, это сложно и физически, и психоэмоционально. Но мы справились и готовимся побеждать дальше, - отметил Бибишев.

«Армейские» вертолетчики. Фото: ЦСКА / Самара.

Три этапа Кубка мира, которые принимали Великобритания, Россия и Беларусь, позади. Впереди – решающий, который пройдет в сентябре в Польше.

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